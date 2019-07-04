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 "Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества", - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил полицейских с Днем Национальной полиции

Поздравление опубликовал Офис президента на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад на Софийской площади в Киеве первые патрульные полицейские приняли присягу, а вместе с ней - и высокую ответственность перед украинским народом. Любой путь к настоящим изменениям всегда тернист, и на нем непременно есть и успехи, и ошибки", - отметил Зеленский.

Президент считает труд полицейских нелегким, ведь кроме обеспечения общественной безопасности, поддержания правопорядка и противодействия преступности, они ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества.

"А его ожидания и требования - сверхвысокие. Поэтому желаю вам выдержки, силы и мудрости в вашей ежедневной нелегкой и опасной работы", - добавил глава государства.

"Спасибо всем полицейским, которые мужественно и честно выполняют свои обязанности, для которых "Служить и защищать" - не просто слова, а смысл жизни. С Днем Национальной полиции Украины!", - заключил Зеленский.

Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества, - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником 01

День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля согласно указу Президента от 4 апреля 2018 № 97. До 2018 года указанный праздник отмечался 4 августа - в день подписания Президентом Украины закона "О Национальной полиции".

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Источник: https://censor.net.ua/n3135695
 
 
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рбкзАков уже оправдал доверие вкладчиков банка Базис, когда кинул их на 800 млн грн. (100 млн$)
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ані тєбє, кловун, нічєго нє должни. только мамє с папой.
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вы должны.. должны вы.. дайте мне шаурмы.. Шухер полиция!!!
"Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества", - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9815
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества", - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником
 
 
 
 
 
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