 У Днепровского меткомбината есть все возможности пройти через процедуру банкротства, не теряя объемы производства, - МинПром

Об этом пишет МинПром в своей статье "Пережить банкротство".



Зарплата работников ДМК по итогам прошлого года выросла на 58%, а с 1 апреля 2019 года была повышена еще на 20%.



Кроме того, на предприятии продолжаются начатые ранее капитальные ремонты доменной печи №12 и агломерационной машины №7. Необходимо напомнить, что предприятие в текущем году освоило выпуск трех новых видов продукции – катанки диаметром 11,5 мм, круглого сортового проката сечением 25 мм и периодического профиля №18. Кроме того, на днях генеральный директор меткомбината Александр Подкорытов сообщил о начале проектировки новой доменной печи, строительство которой планируется завершить в 2021 году.



Издание отмечает, что самая большая неприятность в начавшейся процедуре банкротства заключается в том, что в период рассмотрения дела предприятие ограничено в своем правах оказывать социальную помощь и финансировать социальную сферу, в том числе санатории, детские лагеря и базы отдыха – это прямое требование Закона "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Однако данная мера является хоть и обязательной, но временной.



Как заявил ранее соучредитель корпорации ИСД, народный депутат Сергей Тарута "в самой процедуре банкротства ничего страшного нет". Действительно, есть немало примеров, когда предприятия продолжали успешную деятельность после проведения процедуры банкротства.



Напомним, 31 мая Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ДМК по иску компании "Технобудмонтаж Груп". Стоит отметить, что в 2007 году суд уже открывал дело о банкротстве Днепровского металлургического комбината по иску британской компании Eastern Distribution Ltd.