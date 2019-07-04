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 Политика Украины
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 "Наказание неотвратимо": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на циничный обстрел российскими наемниками украинских медиков на Донбассе и другие вопиющие нарушения Кремлем международного права.

Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Генштаба в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот циничный и позорный факт нарушения международного гуманитарного права и Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ, управляемыми и поддерживаемыми из Кремля, имел место после 29 июня, когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине предоставила отчет для СМИ и широкой общественности о ноте Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено", - прокомментировали в ВСУ обстрел врагом машины украинских медиков.

Особое внимание обращается на то, что Россия вопреки решению Международного трибунала продолжает незаконно удерживать захваченных в Керченском проливе моряков.

"Этим Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала всему миру пренебрежение основополагающими принципами международного права, грубо нарушая его нормы, разрушение устоев мирового правопорядка, дерзкое невыполнение взятых на себя обязательств, так же как и во время незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополя и на Донбассе", - отметили в Генштабе.

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В ВСУ заявили, что слова Путина на саммите в японской Осаке об обстоятельствах захвата украинских моряков, которые якобы ранее сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, - очередная провокация.

"Заявление президента РФ не соответствует действительности и является откровенной ложью с целью дискредитации высшего военного руководства Украины в духе российских информационно-психологических операций", - сказано в заявлении.

В Генштабе ВСУ предупредили Россию, что наказание за все преступления, совершенные ею, неотвратимо.

"Ведь совершенные вооруженными формированиями РФ и ее террористами-наемниками военные преступления и преступления против человечества не имеют сроков давности", – резюмировали в заявлении.

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Наказание неотвратимо: Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН 01
Наказание неотвратимо: Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135692
 
 
 Топ комментарии
 
То есть сопля ещё раз попросит отпустить детей?
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Так вже заявиви Бос президента, що нема ніякої РФ! Про що мова?
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Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН

Да-да, слышали.. Добро победит..., все люди доброй воли..., сгинуть вороженьки..., прогрессивное человечество..., не имеют срока давности... "Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН - Цензор.НЕТ 8124
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То есть сопля ещё раз попросит отпустить детей?
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нет! Он сам амнистирует кого-то из сепаров в "знак жеста доброй воли"
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нее. .в следующий раз Сопля устроит детский утренник, встанет на стульчик и расскажет Пукину стишок!. и так грозно, грозно ножкой топнет.. и брови так.. у-у-у сдвинет!
всем сразу страшно станет!
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Так вже заявиви Бос президента, що нема ніякої РФ! Про що мова?
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Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН

Да-да, слышали.. Добро победит..., все люди доброй воли..., сгинуть вороженьки..., прогрессивное человечество..., не имеют срока давности... "Ответственность неотвратима": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН - Цензор.НЕТ 8124
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Ты уже в камуфляж и в бронике, берцы шнуруешь? Возьми полный боекомплект...и не забуд харю намазать как Шварцнегер....вперёд. Иди мсти....властелин дивана и клавиатуры.
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слова Путина на саммите в японской Осаке об обстоятельствах захвата украинских моряков, которые якобы ранее сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, - очередная провокация.

мдя...
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офф топ

Несколько десятков человек проводят акцию протеста у резиденции американского посла в москве, где сегодня пройдет прием по случаю Дня независимости. Как сообщили участники митинга, они представляют рабочий совет компании ГАЗ, которая находится под американскими санкциями. В частности, они держат плакат «Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей»
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так уничтожьте все военные сепарские части вокруг и внутри Горловки.. пусть тысяча сепаров сдохнет в огне, например, завтра!
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Говорили что создали подразделение по проведению спецопераций? 2...3 ...года назад...Не? В СМИ потом сообщать не надо. сами люди догадаются . если кто в лифте покатается, отобедает в сепаре, попьёт кофе на Рублёвке в Ветерке, со Шмелём познакомится..........Для шутки,........Зоряна и Шкиряка пора отправлять!
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Быстро отреагировал ГШ....оперативненько так.... "Наказание неотвратимо": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН - Цензор.НЕТ 4614
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пафос речей замените на Javelin или Стугны...
(и мы вам поверим)
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если начальник ГШ на 5 год войны надевает броник задом на перед, а его зам сообщает что обстрел ведется из миномета 122 калибра, то комментарии излишни. конечно "наказание неотвратимо", но для этой цирковой труппы, кто на Ростов, кто на Тель-Авив....
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Вже хомчак не говорив того що сказав раніше , очевидно за вказівкою коломоя , який грається з Україною як з кошеням . Бо за ним сила Хабад .
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дык, Вильха, токо ролики на ютубе постить???....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наказание неотвратимо": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН
 
 
 
 
 
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