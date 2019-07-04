 794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул

Об этом в интервью Укринформу сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.
"По всей территории РП в первом полугодии 2019 года умерли 255 граждан Украины, в 2018 году - 539 граждан", - сообщила Крыса.
По ее словам, больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья, в частности сердечными и онкологичными заболеваниями. Нередки случаи гибели в ДТП, встречаются также смертельные случаи на производстве.
А если мама или папа поляк - то це вже в них не українець получився.
А вот не надо было. В украине, например, все живы..
Даже бинт и пастель в больнице платное удовольствие!!
Не болеем!!! Украина - это сказка- курорт!!!
Знаю одного чувака, который если б не уехал из своего города - работал бы щас на Криворожстали замначальника отдела юридического сопровождения, получал бы 6 с половиной тыщ гривен плюс премия 950, играл бы в танки по вечерам и собирал бы на газовую установку для своего Ланоса.
А так - в Киев уехал - и стал президентом.
Не справляются с потоком родостных зебилов едущих обратно в Украину.