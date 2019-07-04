 794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул

Об этом в интервью Укринформу сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.

"По всей территории РП в первом полугодии 2019 года умерли 255 граждан Украины, в 2018 году - 539 граждан", - сообщила Крыса.

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По ее словам, больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья, в частности сердечными и онкологичными заболеваниями. Нередки случаи гибели в ДТП, встречаются также смертельные случаи на производстве.