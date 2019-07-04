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 794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул

В течение 2018 года и в первом полугодии 2019 на территории Польши умерли своей смертью или погибли 794 гражданина Украины.

Об этом в интервью Укринформу сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.

"По всей территории РП в первом полугодии 2019 года умерли 255 граждан Украины, в 2018 году - 539 граждан", - сообщила Крыса.

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По ее словам, больше всего смертей украинцев в Польше связано с состоянием здоровья, в частности сердечными и онкологичными заболеваниями. Нередки случаи гибели в ДТП, встречаются также смертельные случаи на производстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3135688
 
 
 Топ комментарии
 
Говорят в Шегненях расширяют ворота.
Не справляются с потоком родостных зебилов едущих обратно в Украину.
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Если мама или папа не поляк - нихто там не рожает, дорого и геморой с документами шокапец.
А если мама или папа поляк - то це вже в них не українець получився.
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Если мама или папа не поляк - нихто там не рожает, дорого и геморой с документами шокапец.
А если мама или папа поляк - то це вже в них не українець получився.
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Більше, ніж в зоні АТО. Не тим героїв дають.
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Жаль людей. Больной - не больной, а пахать надо, иначе на выживешь...
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)) совсем не так. если канешно работал на законных основаниях и оплачивал все страховки. хотя в польше может и по другому.
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794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул

А вот не надо было. В украине, например, все живы..
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Да в Украине - болеть нельзя если денег нет!!!
Даже бинт и пастель в больнице платное удовольствие!!
Не болеем!!! Украина - это сказка- курорт!!!
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формальные граждане, которым пофиг было на то что дома всё плохо, поехали туда где хорошо
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Это нормально, если вот тут вот плохо - надо уезжать.
Знаю одного чувака, который если б не уехал из своего города - работал бы щас на Криворожстали замначальника отдела юридического сопровождения, получал бы 6 с половиной тыщ гривен плюс премия 950, играл бы в танки по вечерам и собирал бы на газовую установку для своего Ланоса.
А так - в Киев уехал - и стал президентом.
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За 2018 год в Украине умерли своей смертью или погибли около 431 000 граждан...
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Говорят в Шегненях расширяют ворота.
Не справляются с потоком родостных зебилов едущих обратно в Украину.
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"если бы они не умерли в польше, то на месте польши могла бы быть Украина"
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Там страховка если официально работаешь, медобслуживание и лекарства бесплатно. А Шо на это баба Яга скажет? Страшилки писать для дураков научились, а лучше бы под свой нос смотрели и написали как тут люди умирают потому что не могут лечиться, потому что медицина стала недоступной, лекарства дорогущие и не качественные. Тут народ просто вымирает!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом794 гражданина Украины умерли в Польше с начала 2018 года, - консул
 
 
 
 
 
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