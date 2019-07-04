 Мы видим реанимацию Минского процесса благодаря возвращению Кучмы, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Разумков сказал в комментарии журналистам в Киеве.
"Я думаю, что по поводу карты ("Дорожной карты" имплементации Минских соглашений, - Ред.) - она более чем четко прописана в тех же Минских договорённостях. Главное, чтобы все участники процесса действительно хотели ее реализации. К сожалению, мы сегодня видим немножко другую ситуацию, в первую очередь - со стороны РФ", - отметил он.
По словам Разумкова, в отношении Донбасса реализуется политика "малых шагов".
"И нам, и вам хотелось бы, чтобы это была политика "широких мазков" и возврата этих территорий, но реально, особенно на фоне того, что многое было упущено на протяжении последних пяти лет, сегодня это будет делать достаточно тяжело, и быстрым этот процесс будет назвать тоже тяжело", - сказал Разумков.
По его словам, переговоры между участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе "реанимируются" благодаря возращению в состав украинской делегации Леонида Кучмы.
"Мы видим определенные позитивные моменты уже. Мы видим реанимацию "Минска" благодаря тому, что президент вернул в этот процесс Кучму", - сказал Разумков.
И какая єто реанимация если каждій день погибают наши ребята, а "повстанці" стреляют в машину мед помощи с управляемого ПЗРК????
А вали ка на русвесну.сру
мир може бути шляхом перемоги або поразки - повна імплементація "мінську"=демонтаж України як такої
звичайно є раціональне зерно у Ваших словах, але "розвести сили можна аж до Ужгорода"...
є ще звичайно "простіший" варіант - миротворці на всьому кордоні з росією - стріляти перестануть зразу, навряд чи при такому розкладі "шахти знов народять необмежену кількість зброї")
Минск мертворожденный с самого начала!
С террористами? С рашкой-гарантом? С гражданами Украины шахтерами-трактористами?
Кто стороны этих договоров?
Может тогда и президент с правительством не нужны, раз я буду эти проблемы решать? А?
Возьму дешевле!
Да... этого я и боялся, что Вове не хватит опыта... ему надо срочно двух менять, как минимум... Богдана и Разумкова... Бо беда будет..
Скоро жрать начнут там друг друга колорады обдроченцев, обдроченцы колорадов, и без всякого
соусастатуса.
(даже "санитарка" в клочья)
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте.. (с)
"Чиновники Зеленского проигнорировали вопросы ІА "Украиїнські новини", проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по тематике газовых переговоров с Россией сам президент, давал ли он директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли Зеленский сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.
Источники, близкие к ОПУ, утверждают, что его сотрудниками УЖЕ проводятся консультации с "делегацией" Бойко-Медведчука, которая посетила Санкт-Петербург для встречи с Миллером, где получила "выгодные предложения" от последнего по российско-украинскому сотрудничеству в газовой сфере. Напомню, что на встрече обсуждался вопрос отзыва Украиной своих исковых требований к Газпрому из международных судов с целью "нахождения двустороннего компромисса". Читай: возврату к старым контрактам, старым принципам ценообразования и старой газовой кабале.
Те же источники сообщают, что команда гаранта предпринимает усилия для того, чтобы (кнутом или пряником) принудить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболева покинуть свой пост. Последний противится возврату Украины на старые переговорные позиции с Кремлём и настаивает на продолжении судебных процессов. Что не вписывается в планы новой власти. Кроме того, в данном кресле для своего человека кровно заинтересован тот "не патрон" нынешнего гаранта, который считает дефолт благом для Украины и всячески пытается изъять у неё крупнейший системный банк."
Helgi Sharp, блогер, https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048511.0
Річ у тім, що пленарні засідання ведуться виключно українською. І цей статус буде дуже тяжко зламати даже новій раді.
Хоче він того, чи ні, але йому доведеться вивчати українську, інакше пошлють його куди подалі.
Главврач больницы им. Мечникова (Днепр)
- Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил серьезные ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Т.е. и обе руки и обе ноги... Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Его везли к нам.... Все наши врачи оставались на своих рабочих местах, готовили операционную, ждали, и вот... несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь.. Жаль.. Очень жаль.- сказал Сергей Рыженко
Пендель для Мендель
У ГПУ просять ОПУ погодитися або спростувати заяви Мендель про обстріли ЗСУ мирних жителів Донбасу
Генпрокуратура направила в Офіс президента України Володимира Зеленського запит стосовно джерел інформації, якими користувалась його прес-секретарка Юлія Мендель, коли заявила, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Слідчим прокуратури до Офісу Президента України скеровано запит про надання інформації щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента України про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об'єктів на сході України.
Прес-секретарку президента Мендель викликали на допит через її заяву 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу "1+1" про те, що нібито існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об'єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.
В ГПУ нагадали, що цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських інтернет-виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.
Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.
Мендель викликали на допит як свідка для роз'яснення її заяви, проте під час допиту вона відмовилась свідчити, заявивши, що він є політизованим.
У прокуратурі пояснили, що з огляду на це вони звернулись за роз'ясненнями до Офісу президента щодо джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила Мендель.
"Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися", - підкреслили в ГПУ.
Йдеться про кримінальну справу від 29 вересня 2014 року, в якій прокуратура зокрема розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих "ДНР" і "ЛНР" шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових.
В ГПУ зазначили, що наразі Слідчий комітет Російської Федерації відкрив понад 230 кримінальних справ стосовно осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та беруть участь у проведенні операції об'єднаних сил на теперішній час.
У цих справах незаконно заочно пред'явлено обвинувачення близько 70 українським військовослужбовцям керівної ланки за нібито вчинені злочини, пов'язані із обстрілами об'єктів цивільної інфраструктури.
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"Йєта палітічіскіє утіскі!" - волає Мєндель. Але яким чином можна утискати владу, вона не пояснила.
https://auburn-daddy.livejournal.com/503622.html?utm_source=embed_post