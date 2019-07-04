 Более 900 люстрированных чиновников могут вернуться на должности, если КС отменит закон об очищении власти, - Минюст

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом сообщила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.
"В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 людей. Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности", - отметила Задорожная.
По словам Задорожной, в общем под закон о люстрации подпадают около 5000 госчиновников времен Януковича. Она добавила, что идется о судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане.
Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходят пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.
Кортеж ЗЕ сраку не давит?)))
порохососхеров...
Ты против ЗЕни?)))
вопрос КОГДА?
ЗЕ команда ощущает КАДРОВЫЙ ГОЛОД....
Теперь рыгы смогут помочь зеле строить щастячко уже официально.
Получишь сосательную цукерку.
А теперь с приходом к власти новопредставленного они вернулись, чувствуют себя комфортно и на пороге успешного реванша!!!
В 2005 Петя занимал должность Свинарчука, занимаясь тем же самым и разосрал тогда НСНУ и БЮТ и Вр ушла в отставку - похоронив надежды 1 Майдана.
С 2007 по 2014 год глава совета НБУ. Угадай из-за кого улетела гривны в 2007 И потом тоже самое повторилось в 2014
Кто в 2010 собирал Кровосисе кабинет министров и был в нем министром финансов И почему-то не попал пол закон о люстрации
Так что из-за последнего пункта я вынужден согласиться с отменой закона о люстрации. Надо отменить старый закон о люстрации и принять новый, куда более расширеный. Чтобы не было всяких Петь, Бойко и прочей швали...
1. В Раду сейчас народ выберет большинство людей, которые там вообще никогда не были. За некоторыми исключениями. И лишь меньшинство старой швали, аля Порошенко твой любимый и Регионалы аля опоблок. И будут твои любимчики регионалы, с регионалом Петей( регионалы бывшими не бывают ) тихонечко сидеть в оппозиции пока не посадят.
2. КСУ полностью набирал Петя. Все судьи сидящие там сейчас назначены им лично( Петины поправки в закон ). Так что ты как обычно сел в лужу.
Я тебе уже много раз говорил, дятел, прежде чем кого-то обвинять в том, что он москаль, начни хотя бы писать на "рідній мові".
Вот и Владимир Концевич, фамилия, то какая забавная, рассказывает мне на какой мове писать. Ты зебил пишешь по-руски, я тебе по-руски отвечаю, может ты соловйину не понимаешь нифига, откуда мне знать?. И опять же я прав. Когда у кацапа нету аргументов он переходит к крайностям
1. Президент назначает 6 судей из 18. Ещё 6 судей ВР( которая на данный момент до сих пор полностью подконтрольна Пете и его шобле ). Уже 12. Ещё 6 судей назначает "съезд судей" Которых кто назначает по новому закону? Не подскажешь, дебилушка? Итого 18.
2. Первые 5 лет, без подписи президента никто не может быть назначен на должность судьи. И не важно какак конкурсная комиссия их отбирала или по чьей квоте они прошли. Не подскажешь чья это поправка была, дебилушка?
P.S. Лучше молчи нахрен... По одному твоему комментарию с тобой уже все понятно...
Справа колонка есть по твоей ссылке, "квота" называется. Посчитай внимательно. Калькулятор возьми, если с арифметикой туго.
Потом открой закон новый с судебной реформой. И почитай его, что ли.
А потом можешь смело называть людей лжецами.
Vitaliy Shabunin
36 мин. ·
Президент Порошенко призначає на посади люстрованих генералів і чиновників:
- Олега Валендюка головою Служби безпеки України в Києві та Київській:
- генерал-майора міліції Олександра Терещука головою Київської ОДА
- екс-чиновника часів президенства Януковича Олексія Дніпрова замом голови своєї АП
Вже екс-президент Порошенко приходить з прапорами своїх партій під КСУ боротись проти скасування закону про люстрацію.
Пекрасний кейс шизофренії та політичного цинізму.
(Взяв у Azad Safarov).
Ты навогул - адэкватны, цi вырадак чалавечага роду?
Вакантне місце після оновлення складу ЦВК, буде квотою "Опоблоку".
Рыговские - так Петя основатель.
НФ - Петина коалиция.
БПП - и говорить нечего.
"горбатого" это ты по Фрейду вспомнил.
и Администрацию Президента переименовали под него... в Офис...
а если еще и сам люстрационный Закон зарубать, то юридически оно неприкосновенно...да?
Fuck-up case, містере.
Тримай 11.80 (в центи переведеш самотужки).
Glory to Heroes of American War for Independence!
в Украине к власти пришли люди, которым дела нет до войны...
******** кацапы короче пришли - и после етого уже все становится бессмыссленным...
не столица Канады, та и вообще ничья не столица!
Народ требовал очищения власти, может быть тогда легче КС признать народу неконституционным?
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованні цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони видно також підходили для корупціонера Порхатого. І тепер добре підходять і для нашої вже нової антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів з "слуг неясно якого народа але не українського" і також в основному: злодіїв, полусепаратістів, українофобів .. ...І які через такий як і вони продажний антиукраїнський КС зовсім заборонити люстрацію для себе і таких як і вони злодіїв по всій Украиїні.