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 Радиостанция "Армія FM" возобновила вещание на Донбассе. ФОТО

Радиостанция "Армія FM" возобновила вещание на территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении радиостанции в Facebook.

"Спасибо всем, кто нас поддержал. "Армія FM" и в дальнейшем будет вещать на Донбассе", - сказано в сообщении.

Радиостанция Армія FM возобновила вещание на Донбассе 01
Фото: Армія FM/Facebook

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Напомним, 26 июня Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе. 3 июля командование и личный состав операции Объединенных сил обратились к членам Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с призывом продлить разрешение на вещание единственной военной радиостанции "Армия FM".

Радиостанция Армія FM возобновила вещание на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135673
 
   
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В лугандоне работают бесплатно все каналы ТВ паРаши, а от Украины только одно радио.
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потрясли чуть радиостанцию нервяком, за то что пороха поддерживали
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согласен полностью! проукраинское радио не нужно! Вот если бы это было радио от Медведчука или РФ, ты бы обкончался зеленой слизью
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Твари зелёные. Вот если бы это была радиостанция армии РФ, то они с удовольствием бы дали вечное разрешение.
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Це гарна новина,завжди слухаю це радіо у Торецьку.Питання чому припиняли його роботу,і чи будуть покарані за це?
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Там в Нацраді проблема - вони мали продовжити ліцензії Армії ФМ, але Зе звільнив новопризначеного голову Нацради і поновив при цьому старого, який вже найшов до того часу собі нову роботу і не особливо хотів вертатися в ту Нацраду. Новий же голова почав оспорювати своє звільнення в суді. В результаті Нацрада виявилася обезголовленою і взагалі не проводила засідання - ні по Армії ФМ, ні по жодному іншому питанню
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРадиостанция "Армія FM" возобновила вещание на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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