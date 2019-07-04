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 Киевские новости
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Все про:мусоропереработка (93) Береза Борислав (173)

 В КГГА переданы подписи против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине, - нардеп Береза

Политик отмечает, что в Деснянском районе возле ТЭЦ-6, городскими властями отведено два земельных участка кадастровый № 8000000000: 62: 076: 0029 и № 8000000000: 62: 076: 0022 для строительства мусоросжигательного завода. Второй участок отведен для мусорного полигона.

"Сегодня подали в КГГА 10000 подписей жителей Троещины, относительно требования запрета строительства мусороперерабатывающего / мусоросжигательного комплекса в Деснянском районе!" - написал народный депутат Борислав Береза ​​на своей странице в Facebook, передают Українські новини.

"После петиции 2016 года, которую подали киевляне относительно требования запрета строительства завода в Деснянском районе была создана рабочая группа при КГГА, которая должна была решить вопрос - строить или не строить завод на Троещине. Вопрос был отсроченное, но не решен. При этом намерения были очевидны - в бюджете г.. Киева на проектную документацию мусороперерабатывающего комплекса в Деснянском районе было выделено в 2017 - 3,6 млн грн, в 2018 году - 1 млн грн. Весной 2019 года каждая киевская семья в почтовый ящик получила карту Плана перспективного развития Киева на 2019-2021 годы в котором указано строительство мусороперерабатывающего комплекса возле ТЭЦ-6. Мэр Кличко Виталий распоряжением № 454 от 18.03.2019 года этот План утвердил. Потенциальная угроза стала реальной", - отмечает он.

По мнению народного депутата, Деснянский район страдает от транспортной проблемы - метро отсутствует, а единственный Северный мост не способен обеспечить нормальное сообщение с центральной частью города. Но вместо решения этих проблем городские власти решили строить мусороперерабатывающий комплекс.

"Волонтеры собрали более 10 тыс подписей против строительства мусороперерабатывающего/мусоросжигательного комплекса в Деснянском районе! И только после этого чиновники КГГА через СМИ и своих представителей в районе, начали опровергать свои намерения по строительству мусорного завода. Мол, это все политические инсинуации. Но нам не нужны публичные заявления. История с незаконными застройками показывает, что они ничего не стоят, а делаются только перед выборами, чтобы успокоить общественность. Нам нужны документальные подтверждения! а подтверждением ям изменения намерений КГГА - есть решение Киевсовета о запрете строительства мусорного завода и изменение целевого назначения земельных участков в Деснянском районе", - утверждает Береза.

Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2016-2020 годы предусматривала строительство комплекса по сортировке / переработке ТБО, образующиеся на Левом берегу Киева за счет инвестиционных средств. По данным КГГА, свертывания конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по переработке (обработке) и захоронения бытовых отходов, которые образуются на территории Киева, прошло 28 сентября 2018.

Источник: https://censor.net.ua/n3135670
 
   
 Топ комментарии
 
Зе живет на Оболоне, вот там и стройте!!!
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не надо нам завода! мы в кучи будем складывать и в окресных селах зарывать! как диды!
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Зе живет на Оболоне, вот там и стройте!!!
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борец за/против мусора береза зарабатывает на выбары себя.

след 5 лет будет чем заниматься.
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Коммерческая привлекательность (цена) недвижимости в тех местах сразу даст о себе знать.
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не надо нам завода! мы в кучи будем складывать и в окресных селах зарывать! как диды!
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Завод строить нужно, но не в том месте где собрались - в паре километрах от жилых домов. Такую ошибку уже допустили на Харьковском. Поживите у нас здесь месяцок с мусоросжигалкой под боком и детей прихватите. Через месяц расскажите, где строить надо
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я и живу на Харьке. Завод не мусоросжигающий собираются строить, а мусороперерабатывающий!
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Прочитайте внимательно: "запрета строительства мусороперерабатывающего / мусоросжигательного"
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на Харьке сжигающий завод и строили в паре километров от домов. Потом домов пристроили поближе к заводу
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И воняет аж до Осокорков, жили бы, не писали бы глупости.
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???? Жил бы перестало бы вонять? Не улавливаю логики. Мусор должен сортироваться и перерабатываться.
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Должен, но не за счет здоровья горожан. Построить его можно в 30-50 км. от черты города.
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Той завод уже років з 10 розібраний повністю.
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Не вывозить мусор с Троещины и вопрос решиться быстро. Свое говно подсовывать кому то это нормально, а завод построить для его переработки это плохо.
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За Троещиной есть заброшенный недостроенный еще времен СССР медицинский центр по дороге на Погребы. Земли пустой валом!
До жилых домов там км 5-10. Дорога окружная есть. Стройте там - никому мешать не будете. Правда речка рядом. Жалко, если засрете.
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