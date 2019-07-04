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 "Фейерверк, который убил женщину в Минске, сделали в России", - Минобороны Беларуси

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, предположительная причина подрывов – некачественные заряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм)", - говорится в заявлении Минобороны.

Также сообщается, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

"Для исключения "человеческого фактора" (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя", - продолжили в министерстве.

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 3 июля, в День независимости Беларуси в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко - от ранения осколками погибла пожилая женщина, пятеро были госпитализированы и еще трое обратились к медикам с легкими ранениями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135669
 
 
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Кто б сомневался....у китайцев в разы качественнее все...нежели в паРаше....
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..+ непредсказуемая траектория по-паРашкински.. "Фейерверк, который убил женщину в Минске, сделали в России", - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 9314
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Що це за країна, до чого б не торкнулась, все вбиває, жах...
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"предположительная причина подрывов - некачественные заряды."

Чё тут предполагать? На них же написано: "сделано в России".
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нех*й шляться по каммунистическим праздникам.
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таракт официально от *****...
шобы боялись "брата-сябра" старшего...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Фейерверк, который убил женщину в Минске, сделали в России", - Минобороны Беларуси
 
 
 
 
 
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