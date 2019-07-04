 В одесском суде прервали объявление приговора Труханову из-за сообщения о минировании. ФОТОрепортаж

Председательствующий судья Сергей Черевко объявил о перерыве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Есть соответствующие нормы, правила (безопасности, - Ред.), Мы не можем их нарушать. Но суд со своей стороны сделает все, чтобы в самый быстрый срок продлить объявление", - заявил он.

Также Черевко отметил, что оглашение приговора может занять около 25 часов.

"По нашим подсчетам, на оглашение приговора уйдет около 25 часов. Учитывая, что 8-часовой рабочий день, думаю, нетрудно подсчитать, когда будет объявлено его результативную часть, которая интересует непосредственно прессу. Сейчас я вынужден объявить перерыв в оглашении приговора в связи с сообщением о минировании здания суда. Прошу всех покинуть помещение", - сказал он.

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Судья пообещал, что заседание возобновят после проверки сообщения о минировании.

Оглашение приговора мэру Одессы Геннадия Труханова и еще нескольким лицам началось утром 4 июля.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.