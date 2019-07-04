 Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в Швейцарии остаются арестованными около 72 миллионов франков (72 миллиона долларов), а также бизнес-центр стоимостью 20 млн франков. Арест с них не снимают несмотря на то, что украинская прокуратура закрыла против Иванющенко уголовное дело и сняла его с розыска.

Отмечается, что швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранцев даже в том случае, если другие страны оказываются несостоятельными довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета - одной из палат швейцарского парламента.

Вместе с тем, следует напомнить, что санкции против Иванющенко уже сняли США, Канада и ЕС.

Читайте также: В банках Швейцарии заблокировали выведенные из Украины 60 млн франков по делу о "вышках Бойко", - прокуратура

Несмотря на имеющиеся доказательства, которые украинским правоохранителям прислали швейцарские коллеги, в Украине против Иванющенко не смогли завершить уголовное дело. Напомним, что его подозревают в хищении так называемых "киотских" денег - средств, которые Украина получила от продажи своих квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Напомним, что ранее прокуратура закрыла уголовное дело против бывшего регионала и соратника беглого президента Януковича Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский. В связи с этим полиция сняла его с розыска.