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 За рубежом
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Все про:Швейцария (306) Юра Енакиевский (351)

 Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы

Швейцарская прокуратура отказывается снимать арест с активов соратника беглого президента Украины Януковича, бывшего депутата "Партии Регионов", Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский, уголовное дело против которого накануне закрыла украинская прокуратура и сняла его с розыска.

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в Швейцарии остаются арестованными около 72 миллионов франков (72 миллиона долларов), а также бизнес-центр стоимостью 20 млн франков. Арест с них не снимают несмотря на то, что украинская прокуратура закрыла против Иванющенко уголовное дело и сняла его с розыска.

Отмечается, что швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранцев даже в том случае, если другие страны оказываются несостоятельными довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета - одной из палат швейцарского парламента.

Вместе с тем, следует напомнить, что санкции против Иванющенко уже сняли США, Канада и ЕС.

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Несмотря на имеющиеся доказательства, которые украинским правоохранителям прислали швейцарские коллеги, в Украине против Иванющенко не смогли завершить уголовное дело. Напомним, что его подозревают в хищении так называемых "киотских" денег - средств, которые Украина получила от продажи своих квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Напомним, что ранее прокуратура закрыла уголовное дело против бывшего регионала и соратника беглого президента Януковича Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский. В связи с этим полиция сняла его с розыска.

Источник: https://censor.net.ua/n3135661
 
 
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Ще один доказ того, что єдина надія на іноземців, бо наші ніц не роблять аби покарати злодіїв!
Ну і ким ми виглядаємо перед тими ж іноземцями? Хто захоче з нами мати справу?
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Оце так потужно реформована прокуратура Петром Олексійовичем, недарма кума проти закону поставив!!!
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Тут уместное фото Луценко на куче баксов, с текилой, трубочкой, панамкой и Ляшком....
Почему Ляшком спросите?
Да потому что тридварас, отвечу Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы - Цензор.НЕТ 3235
Пусть конфискуют, мне например не жалко(переворачивается на машине из-за нехилой ямы на "дороге") , слава Гройсмэну.)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШвейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы
 
 
 
 
 
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