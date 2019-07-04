EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, За рубежом
  191  4
Все про:Европарламент (1405) Евросоюз (12505) минские соглашения (2598) Шефчович Марош (75)

 Выполнение Минских договоренностей - приоритет номер один для ЕС, - Шефчович выступил перед новоизбранным Европарламентом

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заверяет, что полное выполнение Минских договоренностей является приоритетом номер один для Европейского Союза, эта позиция будет повторена на саммите Украина-ЕС в Киеве 8 июля.

Об этом он заявил в четверг в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам вице-президента Еврокомиссии, в Брюсселе "пристально следят за развитием событий на востоке (Украины)". "Мы будем продолжать с тем, чтобы полное выполнение Минских договоренностей было приоритетом номер один. Европейская комиссия повторит этот месседж громко и четко в Киеве на следующей неделе во время саммита Украина-ЕС", - сказал Шефчович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В последние годы я лично боролся за сохранение европейского единства, когда речь шла о солидарности с Украиной, - Туск выступил перед новоизбранным Европарламентом

Он также заверил, что "лично будет делать все возможное, чтобы гарантировать сохранение продолжения долгосрочного газового транзита через Украину на следующий долгосрочный период".

Источник: https://censor.net.ua/n3135660
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ничеого не маю проти шо президент у гарний спортывний форми
е яки треувльныли для моска? - там е велика потреба....
 показать весь комментарий
 
Выполнение Минских договоренностей означает выполнение протокола о капитуляции Украины. Евро барыги принуждали Порошенко выполнить протокол, но он спустил его в унитаз.
Теперь же все в руках бениных зеленых соплей = бене нужен русский газ, чтобы наполнить казну без западных денег.Русские дадут деньги и газ только в обмен на потерю независимости.
 показать весь комментарий
 
Объявление.
Меняю Будапештский мемосрандум на минские договоренности. Украина.
 показать весь комментарий
 
главный приоритет ЕС -слить Украину рашисту, и этот приоритет был продимонстрирован голосованием по возврату рашистского окупанта Укратны ,в ПАСЕ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыполнение Минских договоренностей - приоритет номер один для ЕС, - Шефчович выступил перед новоизбранным Европарламентом
 
 
 
 
 
 вверх