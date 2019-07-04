 Стоимость ревитализация Украинского дома под офис президента может составить около 300 млн грн, - соавтор проекта Юнаков

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути , мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования. - Ред.) и выйти на строительную площадку", -сказал Юнаков журналистам в ходе презентации концепции нового офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, опираясь на утвержденную Минрегионом стоимость реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 млн грн, однако "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".
"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев. Основная задача –о демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", - сообщил он, добавив, что в рамках проекта также будет достроено небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.
В целом проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.
"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации. - Ред.) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.
Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.
"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - сказал архитектор.
Согласно проекту, два этажа отведены по аппарат президента, а кабинет Зеленского разместится на четвертом этаже.
Напомним, Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей. В рамках переезда должна пройти реорганизация АП в Офис президента.
музей ЛенинаУкраинский Дом потом намазать на хлеб
Мда.........☹️
А кстати, киевляне, учитывая, что перед Украинским домом большие открытые пространства и потому простреливаются - его тяжче будет штурмовать? Как считаете? Может потому и выбирают это знание что б осложнить его штурм?
а киоск с шаурмой предусмотрели? за 300 млн (300 ли???) он должен быть обязательно...
Зебилы в екстази)
Каприз Зелибобы с переездом в новый офис, для себя любимого, обойдется 300 млн. грн. А теперь вишенка на тортик. Реконструкцией "нового офиса" будет заниматься 65-й номер партии "Слуга народа" Иван Юнаков. Вот так просто. Без всяких тендеров.
Кінець епохи бідності, *****.
Идиоты...этот ЗЕ праздник будет длится максимум до Нового года....
Завтра он уйдет по импичменту, например, опять переезжать?
Деньги не куда тратить?
Прибавьте по 500 гр каждому пенсионеру, пусть однаразово