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Все про:Администрация_Президента (1569) Зеленский (1996) Офис Президента (9)

 Стоимость ревитализация Украинского дома под офис президента может составить около 300 млн грн, - соавтор проекта Юнаков

Предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы – 6-10 месяцев, считает основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта.

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути , мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования. - Ред.) и выйти на строительную площадку", -сказал Юнаков журналистам в ходе презентации концепции нового офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, опираясь на утвержденную Минрегионом стоимость реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 млн грн, однако "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".

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"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев. Основная задача –о демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", - сообщил он, добавив, что в рамках проекта также будет достроено небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.

В целом проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации. - Ред.) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

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Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - сказал архитектор.

Согласно проекту, два этажа отведены по аппарат президента, а кабинет Зеленского разместится на четвертом этаже.

Напомним, Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей. В рамках переезда должна пройти реорганизация АП в Офис президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3135656
 
 
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Не треба нічого віталізувати. І так зійде, по єврейськи.
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Нє, не сойдьот, - надо по багатому. Шоб зебилы радовались за будку пана.
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Нє, клуб - так клуб. В клубі дешево і курити можна. Не треба будувати багату будку тим, що нічого не зробив. Може й робити не буде - то віталізована будка ні до чого - зійде й проста.
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зеленский - ты шо самка собаки? - совсем охренел - шо больше деньги потратить некуда? - маты..........
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А сколько готовы заплатить сетевые мировые операторы гостинничного бизнеса за здание на Банковой, со всей инфраструктурой, территорией и вспомогательными домами? АУКЦИОН!!!
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я думаю там продано всё ещё пол года назад, место хорошее, проходное, можно кассу поставить 95 квартала или открыть бордель.
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ты? и думаешь? действительно "авторитетно" и смешно.
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Це повинно бути за кошти президента
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Потужна рэхворма. Щас пенсионеры будут ликовать от такого счастья. И все 73% смогут этот музей Ленина Украинский Дом потом намазать на хлеб
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300 миллионов, чтобы сменить плохую ауру АП на хорошую в музее Ленина?
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Там же срузкий дух! Там срузью пахнет!
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В этом музее Ленина дислоцировалась половина Сотен Майдана. Того самого Майдана, который боролся с Хряком Первым, сидевшим на Банковой, которую так любят и сторонники Хряка Второго
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Значит как минимум будет в двое дороже...а то и в трое...
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Ви не повірите, бо буде дорожче більше ніж у 10 разів!
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на кого ты шестеришь,что так тянешь мазу за очевидный залёт Вовчика?
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Я так понимаю, других проблем нет..........
Мда.........☹️
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Во-первых, такое строение конечно больше напоминает "дворец" президентов. Но с другой стороны может указывать и на манию величия у тех кто тяготеет к к размещению в таком здании.
А кстати, киевляне, учитывая, что перед Украинским домом большие открытые пространства и потому простреливаются - его тяжче будет штурмовать? Как считаете? Может потому и выбирают это знание что б осложнить его штурм?
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Одна Точка-У решает проблему. Так что не вопрос.
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это уже как армия решит,ничого не поробиш...
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Не знаю щодо штурму, а от гірок та високих будівель навколо повно.
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Саакашвили и Бендукидзе всё это уже УСПЕШНО прошли в Грузии.
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Мишка еше не закончил свой поход....еше надо шесть лет на нарах в Грузии отсидеть...и тогда ВСЕ... Стоимость ревитализация Украинского дома под офис президента может составить около 300 млн грн, - соавтор проекта Юнаков - Цензор.НЕТ 6462
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Порохоботное ты в Грузии, был? Только методичка.....ущербное, забейся в угол и не дрыщи.
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"обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан"

а киоск с шаурмой предусмотрели? за 300 млн (300 ли???) он должен быть обязательно...
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Ты же "элита"...ты шаурму и биляши ну ни когда и никак, даже гамбургер тебя воротит,только устрицы утреннего улова из Франции...По известным причинам тебе и твоей семье пришлось отказаться от камчатского краба доставленного Аэрофлот...но это дело такое. Стоимость ревитализация Украинского дома под офис президента может составить около 300 млн грн, - соавтор проекта Юнаков - Цензор.НЕТ 7228
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Надо помнить - на сегодняшнюю АП тратится 1 миллиард гривен в год это коммунальные, зарплаты сотрудников, охрана, обслуживание функционирования.
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а будущая АП я так понимаю будет без коммунальных коммуникация (срать в саду будут и пить из луж) и без охраны? это мелкий зеленый гомик поднял зарплату своим посипакам которых он по дружбе набрал себе в офис. урод конченый
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А в новом офисе презЕдента....на это все тратить ничего не будут..?? коммунальные бесплатно...сотрудники бесплатно...охрана бесплатно...обслуживание бесплатно...да..??
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и это только здание. а ведь еще мебель, техника, связь. шаурмячная в конце концов
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Могли бы бюджетные деньги поэкономить. Переехал бы уже фигляр на пл. Победы. И купол есть и арена. Вот диплома клоуна правда нет. Цирковое то не оканчивал. Как впрочем и другие ВУЗы.
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Миленькая будочка за 300 лямов бюджетных денех.
Зебилы в екстази)
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всего 300 млн....? так это фигня для воюющей страны.... главное рояль не забудьте поставить, там пианистов-пох"""уистов сейчас до хрена будет
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может составить и 300 млн.. а может и три раза по 300 млн. Але хіба для Народного Сонечка жалко? Можна для цього ще 1000 вакансій військових медиків скоротити
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 28 июн.

Каприз Зелибобы с переездом в новый офис, для себя любимого, обойдется 300 млн. грн. А теперь вишенка на тортик. Реконструкцией "нового офиса" будет заниматься 65-й номер партии "Слуга народа" Иван Юнаков. Вот так просто. Без всяких тендеров.
Кінець епохи бідності, *****.
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ТуЗЕ и его команде проффффесиАНАЛОВ больше подошла бы лавочка в парке возле лотка с шаурмой и пакет семок...
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И там есть концертный зал....будет где презЕденту на рояле разгуляться.... Вартість ревіталізації Українського дому під Офіс президента може становити приблизно 300 млн грн, - співавтор проєкту Юнаков - Цензор.НЕТ 7562
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Посмотрите на остатки на казначейских счетах и их динамику!
Идиоты...этот ЗЕ праздник будет длится максимум до Нового года....
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Какой смысл вообще переезжать из за хотелок временщика?
Завтра он уйдет по импичменту, например, опять переезжать?
Деньги не куда тратить?
Прибавьте по 500 гр каждому пенсионеру, пусть однаразово
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтоимость ревитализация Украинского дома под офис президента может составить около 300 млн грн, - соавтор проекта Юнаков
 
 
 
 
 
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