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 Террористы наращивают плотность минно-взрывных заграждений на Донбассе. Работы осуществляют кадровые военные РФ, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск наращивает плотность минно-взрывных заграждений перед боевыми позициями и в местах расположения подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. в тыловых районах.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отметили в украинской разведке, террористы интенсивно проводят инженерные работы по дооборудованию огневых точек, а на отдельных участках минирования устанавливаются осколочные заградительные мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством сейсмического воздействия НВУ-П "Охота".

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"В связи с тем, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью и требует высокого уровня подготовки личного состава к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ", - сообщили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3135655
 
 
 Топ комментарии
 
"В связи с тем, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью и требует высокого уровня подготовки личного состава к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ", - сообщили в ГУР.

Пора прекращать эту риторику, разъединяющую два братских народа. Какие-такие военнослужащие? Беня сказал повстанцы, значит с сегодняшнего дня - повстанцы.
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Надо просто перестать стрелять. Да, зебилы?
Отличное видео про вас
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
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скажу больше - не повстанцы, а граждане
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Эти действия, по мнению х*йла, прямо указывают на страстное желание ордло вернуться , воссоединиться снова с Украиной.
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"В связи с тем, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью и требует высокого уровня подготовки личного состава к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ", - сообщили в ГУР.

Пора прекращать эту риторику, разъединяющую два братских народа. Какие-такие военнослужащие? Беня сказал повстанцы, значит с сегодняшнего дня - повстанцы.
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Неравнодушные. С активной жизненной позицией.
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Беня говорит правду. Может расскажешь, что он не так сказал? Рашисты собрали, вооружили и снабжают местную ***********, которой проще бухать и убивать, чем работать. Орда всегда жила за счет войны. Они понимают только силу. Если воюет Рашка, то почему мы с ней торгуем и не объявляем войну? Если этого нет, то значит и врать себе не надо.
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Надо просто перестать стрелять. Да, зебилы?
Отличное видео про вас
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
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Ты идиот!
Зеленский просто продолжает мирную политику пети!
Тебе склерознику напомнить кто ввел разведение воск и "перемирия"?

Хотя я считаю это не верным!
Почему то мы выбирает президентов без яиц!
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А бєня каже іхтамнєт. То шахтьори з трахтористами.
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Все о кацапах.
- Привет! Привет! Дай бог тебе здоровья... Как хорошо, что ты наконец пришел! Поболтаем... я с тобой... ты со мной... поболтаем... как установить в мире мир... как живется тебе и мне... Он говорил это добродушным вибрирующим голосом, странно возбуждающим, певучим, затягивая гласные, и шел ко мне через сыпучий песок, широко раскинув руки, словно для объятия, в каждом его движении было столько сердечности, что я и сам не знал, что думать о нашей встрече. Он уже был в нескольких шагах, но в темном стекле его шлема блестело только отражение солнца. Он обнял меня, прижал, так мы и стояли у серого почти отвесного склона огромной скалы. Я попытался заглянуть ему в лицо. Даже на расстоянии ладони не увидел ничего, потому что стекло его забрала было непрозрачным. Даже никакое не стекло, а скорее маска, покрытая слоем стеклянистой массы. Как же он меня по сему случаю видел? - Тут у нас тебе будет хорошо, дорогой... - сказал он и ударил своим шлемом по моему, словно хотел расцеловать в обе щеки. - У нас очень хорошо... Мы войны не хотим, мы добрые, тихие, сам увидишь, дорогой... - говоря так, он одновременно так сильно и резко ударил меня в голень, что я повалился на спину, и тогда он обоими коленями придавил мне живот. Я увидел все звезды, в самом прямом смысле слова, звезды черного лунного неба, мой же несостоявшийся друг левой рукой прижал мою голову к грунту, а правой сорвал с себя металлические ремни, которые сами свернулись в подковообразные скобы. Я молчал, в общем-то ничего не понимая, ибо он приковывал поочередно мои руки к грунту этими скобами, которые вбивал могучими размеренными ударами кулака, и одновременно приговаривал: - Тебе будет хорошо, дорогой... Мы простые, доброжелательные, мягко настроенные, я тебя люблю, и ты меня полюбишь, дорогой... (с) Лем
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А наш президент об этом знает ? 😵 Интересно, Зеля больше верит Бене, или разведке ? 😎
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А наши снайпера не могут отстреливать этих саперов?
Или потом за наши деньги из бюджета кто то будет разминировать?
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Есть специальный алгоритм шагов по которому можно к тропе подойти, но я ипал его проверять, к зиме у этой хрени батарейки сядут или нужно понакрывать этот р-н минами шоб повыкапывалось само или поотрывало провода.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы наращивают плотность минно-взрывных заграждений на Донбассе. Работы осуществляют кадровые военные РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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