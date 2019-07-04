 Террористы наращивают плотность минно-взрывных заграждений на Донбассе. Работы осуществляют кадровые военные РФ, - ГУР

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отметили в украинской разведке, террористы интенсивно проводят инженерные работы по дооборудованию огневых точек, а на отдельных участках минирования устанавливаются осколочные заградительные мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством сейсмического воздействия НВУ-П "Охота".
"В связи с тем, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью и требует высокого уровня подготовки личного состава к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ", - сообщили в ГУР.
Пора прекращать эту риторику, разъединяющую два братских народа. Какие-такие военнослужащие? Беня сказал повстанцы, значит с сегодняшнего дня - повстанцы.
Отличное видео про вас
https://www.youtube.com/watch?v=CZRvBDNXu0g
Зеленский просто продолжает мирную политику пети!
Тебе склерознику напомнить кто ввел разведение воск и "перемирия"?
Хотя я считаю это не верным!
Почему то мы выбирает президентов без яиц!
- Привет! Привет! Дай бог тебе здоровья... Как хорошо, что ты наконец пришел! Поболтаем... я с тобой... ты со мной... поболтаем... как установить в мире мир... как живется тебе и мне... Он говорил это добродушным вибрирующим голосом, странно возбуждающим, певучим, затягивая гласные, и шел ко мне через сыпучий песок, широко раскинув руки, словно для объятия, в каждом его движении было столько сердечности, что я и сам не знал, что думать о нашей встрече. Он уже был в нескольких шагах, но в темном стекле его шлема блестело только отражение солнца. Он обнял меня, прижал, так мы и стояли у серого почти отвесного склона огромной скалы. Я попытался заглянуть ему в лицо. Даже на расстоянии ладони не увидел ничего, потому что стекло его забрала было непрозрачным. Даже никакое не стекло, а скорее маска, покрытая слоем стеклянистой массы. Как же он меня по сему случаю видел? - Тут у нас тебе будет хорошо, дорогой... - сказал он и ударил своим шлемом по моему, словно хотел расцеловать в обе щеки. - У нас очень хорошо... Мы войны не хотим, мы добрые, тихие, сам увидишь, дорогой... - говоря так, он одновременно так сильно и резко ударил меня в голень, что я повалился на спину, и тогда он обоими коленями придавил мне живот. Я увидел все звезды, в самом прямом смысле слова, звезды черного лунного неба, мой же несостоявшийся друг левой рукой прижал мою голову к грунту, а правой сорвал с себя металлические ремни, которые сами свернулись в подковообразные скобы. Я молчал, в общем-то ничего не понимая, ибо он приковывал поочередно мои руки к грунту этими скобами, которые вбивал могучими размеренными ударами кулака, и одновременно приговаривал: - Тебе будет хорошо, дорогой... Мы простые, доброжелательные, мягко настроенные, я тебя люблю, и ты меня полюбишь, дорогой... (с) Лем
Или потом за наши деньги из бюджета кто то будет разминировать?