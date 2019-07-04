EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Общество
  3306  8
Все про:ДТП (5624) похороны (900) волонтеры (1903)

 На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет. ФОТО

На Майдане Независимости попрощались с известной волонтеркой Мариной Шеремет, которая 1 июля погибла в ДТП в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Люди собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы проводить в последний путь известную волонтерку Марину Шеремет, которая вместе с мужем через благотворительный фонд помогала бойцам АТО и детям Донбасса.

Марина Шеремет была председателем Совета волонтеров при Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, основателем и директором благотворительной организации "Благотворительный фонд Марины Шеремет"

Фонд был основан инициативной группой с целью координации усилий волонтеров для помощи военнослужащим и раненым в зоне боевых действий. Волонтеры фонда ежедневно осуществляют различные виды благотворительной деятельности, направленные на удовлетворение потребностей и обращений бойцов и помощь детям-сиротам, которые выехали с оккупированных территорий. Это сбор одежды, игрушек и бытовых приборов для многодетных семей-переселенцев, обеспечение детей питанием в достаточном объеме и прочее.

На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет 01
На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет 02
На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет 03
На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет 04

Напомним, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка на Черниговщине. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне прощаются с погибшей при обстреле санитарного автомобиля на Донбассе Ириной Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3135653
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рот закрий. У мене в місті прощання з військовими також на центральній площі проходять, щоб кожен міг віддати шану.
 показать весь комментарий
 
И у меня так само,но не на майдан же гроб нести
 показать весь комментарий
 
А де у Києві бажаючі можуть проститись із загиблою? (Вибач, що написав "Рот закрий")
 показать весь комментарий
 
На Майдане хоронят волонтера, а Зе!, ревитализирует за 300 млн. грн. Украинский дом под свой офис... Паралельная реальность
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх