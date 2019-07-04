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 Общество
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Все про:легализация наркотиков (17) Турчинов (3157)

 Принятие Закона, предлагающего легализовать каннабис, будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" выступило против легализации, культивирования и оборота наркотических средств, как предусмотрено в законопроекте № 10313, который пытается провести нынешний состав парламента.

Об этом говорится в обращении "Всеукраинского Собора", подписанном его Координатором Александром Турчиновым и председателем Духовного совета Валерием Антонюком к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и народным депутатам Украины.

Также смотрите: Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



По мнению авторов обращения, ссылки на право человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленному на легализацию, культивирование и оборот наркотических средств, "выглядят кощунством, ведь право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости, при том, что указанный законопроект в своей практической реализации как раз будет способствовать распространению такой зависимости среди украинских граждан ".

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится в обращении , поддержанном большым количеством церквей и религиозных организаций Украины.Принятие Закона, предлагающего легализовать каннабис, будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов 01
Принятие Закона, предлагающего легализовать каннабис, будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов 02
Принятие Закона, предлагающего легализовать каннабис, будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135651
 
   
 Топ комментарии
 
в Голландии где в Амстердаме открыто торгуют канабисом, оказывается самый низкий в Европе % наркоманов...
пастор хочет в новую Раду - вот и пиарится среди пенсионеров-коммунистов...
как семененин в своё время...
занял нишу консерваторов...
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Кадато в США сделали "сухой закон"..
🤣
Нюю, и Горбатый тоже..
И пошла тяжелая наркомания..
Не?
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Зараз канабіс купити не проблема,а заробляють на ньому різні потвори.Так хоча би держава мали би прибутки.
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по долгу профессиональной деятельности должен пастора разочаровать... Нарки множатся и без травы в огромном количестве! И не в марихуане дело, а в мусорах, которые всем этим и заправляют
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Хороша Ти людина, Турчинов, - розумна, прагматична і здається корисна для суспільства. Вартий підтримки як в даному питанні так і в багатьох інших твоїх справах. От тільки як трапилось так, що Ти вляпався в компанію прохіндєїв-Свинарчуків, став її ширмою, а значить і їх співучасником? Може ...? Шкода.
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Да, что там со Свинарчуками ? Какой-то криминал найден, не ?
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пеця и свины святые - как мона - а муд купить - та запросто
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Как то побоку, но я ещё бы и бухло запретил))) иногда вижу людей и обуренных и бухих, не соглашусь что обкуренные более опасны для общества чем бухие...
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да у нас вся мусарня укуреная по жизни - напугал Ухвалення Закону, яким пропонують легалізувати канабіс, сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3447
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Вже гральний бізнес заборонили, тепер тяжче знайти ігроманів.
Насправді чим більше буде обмежень, тим більше недоумків буде лізти у владу щоб красти, колотися, бігати з автоматом за повіями, малювати себе на іконах і бути при цьому недоторканими. А народу достатньо геморою з цьою шоблою, алкоголю і сигарет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПринятие Закона, предлагающего легализовать каннабис, будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов
 
 
 
 
 
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