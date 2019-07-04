 Легализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов

Об этом говорится в обращении "Всеукраинского Собора", подписанном его Координатором Александром Турчиновым и председателем Духовного совета Валерием Антонюком к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и народным депутатам Украины.

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По мнению авторов обращения, отсылки к праву человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленному на легализацию, культивирование и оборот наркотических средств, "выглядят кощунством, ведь право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости, при том, что указанный законопроект в своей практической реализации как раз будет способствовать распространению такой зависимости среди украинских граждан".



"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится в обращении, которое поддержало большое количество церквей и религиозных организаций Украины.



