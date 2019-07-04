EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Общество
  22235  170
Все про:легализация наркотиков (17) Турчинов (3157)

 Легализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" выступило против легализации, культивирования и оборота наркотических средств, что предусмотрено в законопроекте № 10313, который пытается провести нынешний состав парламента.

Об этом говорится в обращении "Всеукраинского Собора", подписанном его Координатором Александром Турчиновым и председателем Духовного совета Валерием Антонюком к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и народным депутатам Украины.

Также смотрите: Акция за легализацию медицинского канабиса прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



По мнению авторов обращения, отсылки к праву человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленному на легализацию, культивирование и оборот наркотических средств, "выглядят кощунством, ведь право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости, при том, что указанный законопроект в своей практической реализации как раз будет способствовать распространению такой зависимости среди украинских граждан".

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится в обращении, которое поддержало большое количество церквей и религиозных организаций Украины.Легализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов 01
Легализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов 02
Легализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135651
 
   
 Топ комментарии
 
в Голландии где в Амстердаме открыто торгуют канабисом, оказывается самый низкий в Европе % наркоманов...
пастор хочет в новую Раду - вот и пиарится среди пенсионеров-коммунистов...
как семененин в своё время...
занял нишу консерваторов...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Сможешь. Просто забей. Ломка пройдёт - и всё.
 показать весь комментарий
 
Дольше всего 2 месяца не дымел...
А сейчас дни недели меряются ...пачками
 показать весь комментарий
 
 
Эх... Ей-Богу, оно того не стОит. Концентрация отравляющих веществ в табачном дыму в 1200 (тысячу двести) раз больше чем наш организм может безболезненно утилизировать. 90% случаев рака лёгких - из-за курева. На Западе народ массово бросает курить.
 показать весь комментарий
 
 
Ой как страшно - лишить государственной мед.помощи!
 показать весь комментарий
 
Ага. Очень страшно. Например, за однократный приезд скорой - 300 баксов. Или 1000.
 показать весь комментарий
 
 
Это будет правильно для всех не застрахованных!
 показать весь комментарий
 
 
Все религиозные кураторы это зацыкленные задроты)))
Средневековье это их эпоха...костры...исповеди...послушание...у женщин нет души...и прочая ЧУШЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Все змішав в одну кучу і залив зверху своїм "геніальним" висновком
 показать весь комментарий
 
Всплеск наркомании в СССР пришёлся на Афганскую войну,когда пошёл Героин.А конопля -споконвична и ничего не было.Это можно сравнить с алкоголем и Табаком.Выращивать можно,потреблять.Продавать -Зась! Умные родители правильно воспитают своих чад.Я в сели застал ещё ямы,где вымачивали коноплю на ткани.Борьбу с потребителями конопли надо переложить на работодателей и дорожную полицию,как с алкоголем.В нормальных производственных фирмах рабочих проверяют на проходной на алкотестере при входе и выходе.Выгоняют без всяких сентиментов.А сейчас каменщики без шкалика обедать не садятся
 показать весь комментарий
 
 
Алкаша проверить легко...от него запах...алкотестер и готово...как проверить обкуренного нарика на дороге...??
 показать весь комментарий
 
Обкуренный канабисом едет медленно и по правилам. Алкаш и любитель сои едет бешенно и нарушает все что можно. Ето из личных наблюдений.
 показать весь комментарий
 
 
Конопля - споконвічна, і нічего не било, тому, що коноплі вирощували для одягу, а не для курива. В здоровому фізично, і морально суспільстві в сім'ях народжуються і виростають здорові діти.
 показать весь комментарий
 
 
а ты жил в 80х? )))) тогда был всплеск токсикомании по причине антиалкогольной компании. в кружку пива 2 пшика дихлофоса, эффект как от стакана водки. клей Момент тоже из той эпохи.
 показать весь комментарий
 
У моего дома торговали год наркотой, полиция ни чего не делала на письменные обращения. А делала, бабло стригло. Недавно ******* получали от народа от людей, а еще такая картина была, приехала оперативная группа полиции, старшему деньги передали и эти славные полицаи направили стволы на жителей, чем еще сильней разозлили, некоторые воевали в АТО, а тут сыкуны им тычат пистолетом, ой что было. Странно в обществе, купить наркоту можно в любой точке любого города, они что то там запрещают?
 показать весь комментарий
 
 
Снятие ограничений на выращивание Конопли моментально похоронит наркобизнес..Ментам останется ловить только на продажах,на живца.С гуманитарной целью я бы разрешил проституцию, переведя отношения в гражданско -правовой ракурс.Опять таки ловить клиентов малолетних проституток за педофилию.Будет страшный демпинг на предложении,как от наших,так и таиландок и нигериек. Нидерланды не пропали?
 показать весь комментарий
 
 
тогда Нидерланды и Таиланд не выдержат конкуренции с Украиной
 показать весь комментарий
 
тогда каждая вторая девушка будет проституткой (если не больше половины), а мужикам останется только курить конабис от безысходности и не потребности со стороны женского внимания, не конкурентноспособны по финансам
 показать весь комментарий
 
Долбанутый сектант. Марию деви христос еще приведите
 показать весь комментарий
 
 
Оно наверняка и против легализации проституции!
Хотя попы и чиновники - одни из постоянных клиентов!
 показать весь комментарий
 
 
И это так. В Италии долго спорили, и не разрешили ни канабис, ни кокаин. На вооружении у медицины полно других обезболивающих!
 показать весь комментарий
 
Легализация реально возможна и целесообразна исключительно в случае того, что будут налоги на это дело и госрегулирование оборота
Ну а средства материальные и людские (копов) , что занимались "травкой" направлять на борьбу с тяжёлой и синтетической наркотой .
Ну и усиление наказания за смертельно опасные виды наркоты .
Вплоть до высшей меры для наркобаронов !
 показать весь комментарий
 
 
Чому Голандія високорозвинута? Тому що населена розумними людьми. Чому Україна недорозвинута? Тому що заселена нерозумними людьми. Що буде з розумним, якщо викурить канабіс? Він стане дурним. Вірніше, скоріше розумний його курити не буде. А що стане з дурним, якщо викурить канабіс? Так і лишиться дурним. Розумних в Україні й так мало. Тому канабісу краще не легалізувати, бо стане ще менше.
 показать весь комментарий
 
 
Кадато в США сделали "сухой закон"..
🤣
Нюю, и Горбатый тоже..
И пошла тяжелая наркомания..
Не?
 показать весь комментарий
 
 
Зараз канабіс купити не проблема,а заробляють на ньому різні потвори.Так хоча би держава мали би прибутки.
 показать весь комментарий
 
по долгу профессиональной деятельности должен пастора разочаровать... Нарки множатся и без травы в огромном количестве! И не в марихуане дело, а в мусорах, которые всем этим и заправляют
 показать весь комментарий
 
 
Хороша Ти людина, Турчинов, - розумна, прагматична і здається корисна для суспільства. Вартий підтримки як в даному питанні так і в багатьох інших твоїх справах. От тільки як трапилось так, що Ти вляпався в компанію прохіндєїв-Свинарчуків, став її ширмою, а значить і їх співучасником? Може ...? Шкода.
 показать весь комментарий
 
 
Да, что там со Свинарчуками ? Какой-то криминал найден, не ?
 показать весь комментарий
 
 
пеця и свины святые - как мона - а муд купить - та запросто
 показать весь комментарий
 
 
А його дозволили шукати? А потім - те що для одних є кримінал для інших є промисел.

Надалі давай без других запитань.
 показать весь комментарий
 
 
То есть телевизор просто за$рал населению мозги ?
 показать весь комментарий
 
Как то побоку, но я ещё бы и бухло запретил))) иногда вижу людей и обуренных и бухих, не соглашусь что обкуренные более опасны для общества чем бухие...
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда уж извольте в Амстердам... нужно разрешить все и проинформировать с детства людей о последствиях, а на то человек свободный чтоб сделать свой осознанный выбор...
 показать весь комментарий
 
да у нас вся мусарня укуреная по жизни - напугал Ухвалення Закону, яким пропонують легалізувати канабіс, сприятиме поширенню наркоманії в суспільстві, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3447
 показать весь комментарий
 
 
Вже гральний бізнес заборонили, тепер тяжче знайти ігроманів.
Насправді чим більше буде обмежень, тим більше недоумків буде лізти у владу щоб красти, колотися, бігати з автоматом за повіями, малювати себе на іконах і бути при цьому недоторканими. А народу достатньо геморою з цьою шоблою, алкоголю і сигарет.
 показать весь комментарий
 
 
Так недоумки користуються простими гаслами: зменшим наркоманію, збільшим робочі місця, піднімемо гривню, зупинимо війну....
 показать весь комментарий
 
Путь пастор запомнит - Благими намерениями вымощена дорога в ад.
 показать весь комментарий
 
 
воровитый пастор засветился... думаешь забыли как ты гривну обвалил с 8 до 12 ?... как Крым сдал?...как начал позорную и тупую Южную соплю(Границу на замке)?...как рефинанс с кубивым тырил под 30% откатов?... на этом создании клейма негде ставить..
 показать весь комментарий
 
 
Карданный Пистор разбушевалси.
Смотрите в Кинотеатрах "Дупло". Быдлу - скидки -150%(то есть доплачивают за билет)
 показать весь комментарий
 
в сенсі використання матюків у терапії? Чи вона Турчинова ординарним дурнем назвала?
 показать весь комментарий
 
Вот оно что, по такой логике нужно ввести сухой закон, количество алкоголиков резко уменьшится.
 показать весь комментарий
 
Зі всією повагою до Вас Кривавий, і вашими заслугами(спражніми, а не медійними)- категорично не згоден! Мав друга бійця НГУ якому тарабанив коноплю для знеболення після операції, ефект хороший. Ба навіть сам з ним дегустував. Тому в даному випадку легалізація дозволить полегшти життя багатьом онкохворим і ін.
 показать весь комментарий
 
Який він "кривавий"? То кетчуп від шашликів, а не кров.
 показать весь комментарий
 
Ні, ця тупа істота просто користується дешевим популізмом.
 показать весь комментарий
 
монополія метів на кришування наркоти священна
 показать весь комментарий
 
 
А давайте одночасно легалізуємо вільний продаж канабісу, короткоствольної вогнепальної зброї, проституції і гомосексуалізму. При відсутності нормальної системи охорони здоровя, правоохоронної та судової системи, зубожіння, зневіри і виховання дітей в родинах та навчальних закладах. Красота! Рай? Чи може пекло? Чи кому як?
 показать весь комментарий
 
 
ты прямо таки перечислили пристрастия нынешнего "Офису ваЗЕлина". они легко раскидают это на всю страну, им же тут не жить- Израиль, Швейцария, Испания....
 показать весь комментарий
 
А давай тебе з такими самими в загон посадимо? Прямо рай для вас настане.
 показать весь комментарий
 
Желаю Турчинову никогда не заболеть теми болезнями, когда медканнабис становится спасением
 показать весь комментарий
 
Хоч я і проти легалізації канабіса та, вимушений визнати що. найбільшу користь від боротьби з наркотою мають мєнти. Скільки заборон ввели в Україні на звичайні хімічні речовини, які начебто викристовувалися в виробництві наркотиків та небезпечних речовин, а все марно. Кількість наркоманів не зменшилася, торгівля наркотою не зменшилася, але упорядкувалася під дахом силовиків.
І ось в результаті багато дешевих медичних засобів та хімічних речовин, основне використання яких було мирне зникли з продажу що, обтяжило в цілому життя громадян, але ціль заради якої це було зроблено недосягнута і близько. Все це пусті камлання зацікавлених осіб.
 показать весь комментарий
 
Ні, він просто має такий вигляд. Тут як і з Кілею Бімбою- репрезентативний імідж важить більше ума.
 показать весь комментарий
 
Пан Турчинов, як протестантський пастор, мав би знати, що в країнах де канабіс легалізовано (переважно протестантські країни) там проблем з наркоманією менше, принаймні ті що є, вирішуються на користь людини та суспільства.
 показать весь комментарий
 
Проблем з наркоманією там менше бо, багато віруючих людей вважають гріхом голосувати за таких депутатів, як у нас; людям там є чим зайнятися крім фігні.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоЛегализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов
 
 
 
 
 
 вверх