 Легализация каннабиса будет способствовать распространению наркомании в обществе, - Турчинов

Об этом говорится в обращении "Всеукраинского Собора", подписанном его Координатором Александром Турчиновым и председателем Духовного совета Валерием Антонюком к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и народным депутатам Украины.
По мнению авторов обращения, отсылки к праву человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленному на легализацию, культивирование и оборот наркотических средств, "выглядят кощунством, ведь право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости, при том, что указанный законопроект в своей практической реализации как раз будет способствовать распространению такой зависимости среди украинских граждан".
"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится в обращении, которое поддержало большое количество церквей и религиозных организаций Украины.
А сейчас дни недели меряются ...пачками
Средневековье это их эпоха...костры...исповеди...послушание...у женщин нет души...и прочая ЧУШЬ!
Хотя попы и чиновники - одни из постоянных клиентов!
Ну а средства материальные и людские (копов) , что занимались "травкой" направлять на борьбу с тяжёлой и синтетической наркотой .
Ну и усиление наказания за смертельно опасные виды наркоты .
Вплоть до высшей меры для наркобаронов !
🤣
Нюю, и Горбатый тоже..
И пошла тяжелая наркомания..
Не?
К махинациям труханова причастен турчинов.
Надалі давай без других запитань.
Насправді чим більше буде обмежень, тим більше недоумків буде лізти у владу щоб красти, колотися, бігати з автоматом за повіями, малювати себе на іконах і бути при цьому недоторканими. А народу достатньо геморою з цьою шоблою, алкоголю і сигарет.
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І ось в результаті багато дешевих медичних засобів та хімічних речовин, основне використання яких було мирне зникли з продажу що, обтяжило в цілому життя громадян, але ціль заради якої це було зроблено недосягнута і близько. Все це пусті камлання зацікавлених осіб.