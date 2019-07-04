EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  2653  22
Все про:война (3518) смерть (5994) Рыженко Сергей (20) 24 омб имени князя Данила Галицкого (78) операция Объединенных сил (1365)

 Тяжелораненый под Марьинкой боец скончался в больнице Мечникова в Днепре

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова умер боец, которого привезли ночью из Курахово с оторванными руками и ногами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в эфире "Прямого" в 11 часов сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - сказал Сергей Рыженко.

Как известно, Марьинку обороняет 24 ОМБР ВСУ имени князя Данила.

Читайте также: "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3135645
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
 показать весь комментарий
 
 
Нужно чтобы президенты ставали на колени перед нашими погибшими бойцами а не перед врагом. Нужно чтобы наши президенты в первую очередь выполняли просьбы и интересы украинского населения а не требования иностранных государств и МВФ. Вот тогда на Украину не рискнет напасть ни одно государство, так как народ зубами будет грызть окупанта чтобы защитить свою родную страну.
 показать весь комментарий
 
 
кацапи, горітьв аду !!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
 показать весь комментарий
 
 
Как не жестоко это звучит Но для него так лучше Он бы не жил а только мучился Все конечности оторваны Скольких ещё сынов Украина похоронит Но это плата за нашу мягкотелость и желание всем угодить Прибалты послали всех своих кацапских граждан нахрен Объявили их лицами без гражданства Хотя это противоречило европейским законам И теперь они под защитой НАТО А мы пацанов каждый день хороним
 показать весь комментарий
 
закрыть надо комменты под такими новостями, страшно это и тяжело, а тут пишут херню всякую...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТяжелораненый под Марьинкой боец скончался в больнице Мечникова в Днепре
 
 
 
 
 
 вверх