 Тяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в эфире "Прямого" в 11 часов сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - сказал он.

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В пресс-службе бригады подтвердили смерть бойца и сообщили, что речь идет об уроженце села Подопригоры Сумской области, операторе-радиотелефонисте Эдуарде Лободе, который служил в 24 ОМБр с 2018 года.

"03.07.2019 года он вместе с побратимами обеспечивал прикрытие участков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские. Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.



