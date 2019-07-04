 Тяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в эфире "Прямого" в 11 часов сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.
"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - сказал он.
В пресс-службе бригады подтвердили смерть бойца и сообщили, что речь идет об уроженце села Подопригоры Сумской области, операторе-радиотелефонисте Эдуарде Лободе, который служил в 24 ОМБр с 2018 года.
"03.07.2019 года он вместе с побратимами обеспечивал прикрытие участков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские. Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
Родным и близким искренние соболезнования...........
А герою земля пухом!!!!
Толстопузые пусть мелят- смерть прийдет даже за путиным!!!
Это оружие Господа!!!
**
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише дев'ятнадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.
А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? А що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
та краще б я дівчині дарував..
А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене нічого не буде й не було!
І люди не згадають мене, знаю, -
такі, як я, - сотнЯми вже лежать.
А всі кричать: "Герої не вмирають!"
І через день не зможуть вже згадать.
Вони не знають, як день у день ми помирали;
як в бій кидались не людьми - звірьми.
За Україну, за свободу й мати...
Щоб ви не знали цьої клятої війни
Я починав лиш жити!! ЖИТИ!
Та не лічив своїх широких кроків...
І ось мені на груди несуть квіти...
Мені ж… назавжди…. дев'ятнадцять років.
Володимир Чоботарь.