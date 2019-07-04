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 Тяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено)

В больнице города Курахово Донецкой области умер боец 24 бригады имени князя Данила, который накануне получил тяжелые ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в эфире "Прямого" в 11 часов сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - сказал он.

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В пресс-службе бригады подтвердили смерть бойца и сообщили, что речь идет об уроженце села Подопригоры Сумской области, операторе-радиотелефонисте Эдуарде Лободе, который служил в 24 ОМБр с 2018 года.

"03.07.2019 года он вместе с побратимами обеспечивал прикрытие участков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины, как на маршрутах, которыми передвигались военные, так и гражданские. Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл побратимов от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Тяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено) 01
Тяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено) 02

Тяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено) 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135645
 
 
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Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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кацапи, горітьв аду !!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования...........
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Нужно чтобы президенты ставали на колени перед нашими погибшими бойцами а не перед врагом. Нужно чтобы наши президенты в первую очередь выполняли просьбы и интересы украинского населения а не требования иностранных государств и МВФ. Вот тогда на Украину не рискнет напасть ни одно государство, так как народ зубами будет грызть окупанта чтобы защитить свою родную страну.
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да у вас население не однородно, вата, вышивата, зебилы, порохоботы, если бы было единство, хрен бы рф ни на донбас ни в крым полезла, между собой надо помериться в первую очередь. парня жалко конечно.
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кацапи, горітьв аду !!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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Рашисткая подлость - никогда не сойдёт им с рук. Вечные лошарики - их карма. Неотвратимость наказания, за содеянные преступления, будет их преследовать постоянно. Аминь.
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надо было назвать войну войной..., это бы не спасло от гибели наших ребят и девчат, но заткнуло бы рот кровавой тряпкой некоторым умникам, которые называют эту войну- гражданским конфликтом, а другим помешало бы нести другую чушь про расстрелы всу мирных на Донбассе..., чтоб вы подохли все и оккупанты и те, кто их радостно поддерживает...
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Как говорит Пан коломойский - конфликт у нас -ВНУТРЕННИЙ!!!
А герою земля пухом!!!!
Толстопузые пусть мелят- смерть прийдет даже за путиным!!!
Это оружие Господа!!!
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А Коломойський це називає громадянським конфліктом, виродок. Надіюсь США його таки посадить. Російський окупант має бути знищений. Героям Слава!
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Царство Небесне Воїну-Янголу...

**
Я стрінув Смерть. І я відчув ті кроки.
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише дев'ятнадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.
А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? А що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
та краще б я дівчині дарував..
А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене нічого не буде й не було!
І люди не згадають мене, знаю, -
такі, як я, - сотнЯми вже лежать.
А всі кричать: "Герої не вмирають!"
І через день не зможуть вже згадать.
Вони не знають, як день у день ми помирали;
як в бій кидались не людьми - звірьми.
За Україну, за свободу й мати...
Щоб ви не знали цьої клятої війни
Я починав лиш жити!! ЖИТИ!
Та не лічив своїх широких кроків...
І ось мені на груди несуть квіти...
Мені ж… назавжди…. дев'ятнадцять років.

Володимир Чоботарь.
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Такому парню еще жить и жить. Умер Воин. Скорбь и слезы. ПроклЯтая соседка рашка. Родителям бойца уважение, и еще много-много сочуствия. Безмерно Горько.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТяжелораненый под Марьинкой боец 24 ОМБр Эдуард Лобода скончался в больнице Курахово (исправлено, обновлено)
 
 
 
 
 
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