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 Политика Украины
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Все про:Польша (4809) украинцы (2974) заробитчане (340) консул (98)

 С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 000 до примерно полутора миллионов.

Об этом в интервью Укринформу рассказала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, с начале 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 000, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - сообщила Крыса.

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Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выданы 196 тыс. разрешений на жительство.

Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве были совершены почти 3500 консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 000, то есть в пять раз.

По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях - в Кракове, Гданьске и Люблине. В течение нынешнего полугодия в Варшаве совершены уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крыса сообщила, что наиболее популярной услугой среди украинцев в Польше сейчас является постановка на консульский учет, которая занимает 60% от общего количества всех действий в украинских консульствах. Это связано с введением в ноябре 2018 г. изменений в Таможенный кодекс Украины относительно порядка ввоза транспортных средств на иностранной регистрации на территорию Украины.

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"Сейчас процедура транзита отменена, осталась только процедура ввоза транспортных средств на иностранной регистрации в режиме временного ввоза. Право ввоза транспортного средства на 60 дней в течение года в Украине имеют только те граждане, которые являются владельцами легкового автомобиля и находятся на консульском учете. Поэтому основным консульским действием в Польше стал консульский учет", - пояснила украинский дипломат.

Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на заводах и фабриках.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - отметила консул.

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

Источник: https://censor.net.ua/n3135644
 
 
 Топ комментарии
 
Петро каже шо то брехня. Просто каву п"ють. )))
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Покращення по порошенковскі. Слава Петру Олексієвичу!
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То добре.

Люди перестають їхати працювати до підарашки.
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Петро каже шо то брехня. Просто каву п"ють. )))
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Це перемога України, чи зрада? До речі , ВВП Польщі у 2018 році виріс на 5, 3% А у нас?
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Глупость. Покажи мне, в каком году это произошло.
ВВП Польши и Украины.
С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 3524
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не у нас а у барыг карманы выросли в десятки раз
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Покращення по порошенковскі. Слава Петру Олексієвичу!
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Риба шукає там де глибше, а людина- там де ліпше.
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Всё очень просто ,или будет в Украине уничтожено ворьё или ворьё уничтожит Украину !
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в польше, "пятилетка застоя" носит годое имя "пятилетки эффективности и качества", при которой благодаря переселившимся туда украинцам, польская экономика стала экономной.
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о передовиках пятилеток. одному овощу удалось закончить свою ІХ-ую, по девизу -"золотую пятилетку", за 4 года)) зато следующая пятилетка его послидовника, запомнилась у народа транспарантом с лозунгом "наш девиз на Х-ую пятилетку - .......!"))))))))))))))))))))) а девиз так никто и не запомнил )))))
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То добре.

Люди перестають їхати працювати до підарашки.
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А что здобули гiднiсть, и прямым ходом в Польшу на заработки. Украина же, это Европа.
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Так, шо рукожопі, самі, без українців вчіться газ, нафту видобувати, а які ви фахівці, по Лошаріку видно....
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дякуйте боты снова хряку это его результат 5 лет обкрадывания украинцев.
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Потужно сейчас минфин напечатает гривневые облигации. В налоговый кодекс еще "занесут' новые налоги и новые штрафы. Для мини-миди фоп и просто граждан. Количество заробитчан в Мир увеличится в десять раз. Отмените самый коррупционный налог- НДС. Так нет. Уже и Германия на "парах'. Принять украинцев. Золотые головы, трудящиеся руки.
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где возмущенные ПЕТухи?
ЗЕбилы вообще распоясались-намекают на проделки ганДОНА ПЭДРО)))
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а в московию соответственно в пять раз меньше!РВЕТ ПУКАНЫ У МОКШАН!!!
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А чому зараз туди їдуть? Епоха ж бідності минула.
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Для її настання потрібно було п'ять шоколадно-мародерських років. Дивно було б, якби вона минула за півтора місяця.
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петек себя назначил - а так может чтото изменилось
а поллитрак должен платить семьям добровольцев и содержать деток Торнадо С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 8274 С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 8274
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Погано чи гарно те, що у Польщі багато заробітчан? Наскількі мені відомо по друзям і знайомим, то їхати за кордон почали з 1989 року. При цьому самі поляки теж поїхали у Велику Британію, Німеччину... Моя доця у цьому році з туристичною метою проїхала половину Польщі та говорить, що повсюду розуміють російську і українські мови, бо багато заробітчан. Мабуть заробітчани стимулюють зміни у збільшенні оплати праці в Україні і переводять нам великі гроші. Тому це все нормально, але надалі буде велика криза трудових ресурсів.
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УВАГА, РАШИСТИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВОДАХ США АТАКУВАЛИ ТОРПЕДОЮ АМЕРИКАНСЬКУ ПІДЛОДКУ.
С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 7253
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«подводная лодка получила пробоину»...
Це до Пєтросяна.
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Так воно вже не президент - його турнули копняком в дупу. Ще пропозиції є?
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Що, підсмалило? Потоптавсь по святому? ))))
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Так хоча б не крутить рилом як ти.
Ти свої висери "збоку" читав, чи ні?

"застафьтеминяеторазвидеть"
Хоча може ти просто лікуєшся на даний момент. Із 2014 року кількість українських заробітчан у Польщі збільшилася вп’ятеро, - консул - Цензор.НЕТ 5275
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прикольно, но как всегда "замнут"(((
Трампопитек даже потопление авианосца бы "проглотил".... вернее, сглотнул бы С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 6618
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Дай Боже здоровья Порошенко за его Безвиз! Без него было бы тяжелее сбежать! С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул - Цензор.НЕТ 2570
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Добавьте 500 000 в Италии, нелегалов и легалов. Данные Caritas.
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Вспомнилось.В афгано-советской войне 5 миллионов афганцев уехали из страны, 2 миллиона афганцев были убиты СА и ее местными помощниками
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«Інтернаціональная помощь»...як і на Донбасі...
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на сегодня гражданам Украины выданы 196 тыс. разрешений на жительство Источник: https://censor.net.ua/n3135644
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Тобто, 200 тисяч поселились в Польщі.
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Вчера знакомый с Чехии приехал,чистыми за три месяца привёз 5 тысяч долларов
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Украинцы повышают добробут поляков.Скоро и к нам хлынут заробитчане.Верю.Тогда мне пенсию повысят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул
 
 
 
 
 
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