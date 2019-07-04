 С 2014 года количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз, - консул

Об этом в интервью Укринформу рассказала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, с начале 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 000, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - сообщила Крыса.
Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выданы 196 тыс. разрешений на жительство.
Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве были совершены почти 3500 консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 000, то есть в пять раз.
По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях - в Кракове, Гданьске и Люблине. В течение нынешнего полугодия в Варшаве совершены уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крыса сообщила, что наиболее популярной услугой среди украинцев в Польше сейчас является постановка на консульский учет, которая занимает 60% от общего количества всех действий в украинских консульствах. Это связано с введением в ноябре 2018 г. изменений в Таможенный кодекс Украины относительно порядка ввоза транспортных средств на иностранной регистрации на территорию Украины.
"Сейчас процедура транзита отменена, осталась только процедура ввоза транспортных средств на иностранной регистрации в режиме временного ввоза. Право ввоза транспортного средства на 60 дней в течение года в Украине имеют только те граждане, которые являются владельцами легкового автомобиля и находятся на консульском учете. Поэтому основным консульским действием в Польше стал консульский учет", - пояснила украинский дипломат.
Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на заводах и фабриках.
"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - отметила консул.
Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.
ВВП Польши и Украины.
🤔
Люди перестають їхати працювати до підарашки.
Андону слава
ЗЕбилы вообще распоясались-намекают на проделки
ганДОНА ПЭДРО)))
а поллитрак должен платить семьям добровольцев и содержать деток Торнадо
Це до Пєтросяна.
Нє вєрю.
Ти свої висери "збоку" читав, чи ні?
"застафьтеминяеторазвидеть"
Хоча може ти просто лікуєшся на даний момент.
Трампопитек даже потопление авианосца бы "проглотил".... вернее, сглотнул бы
https://youtu.be/gI63GMyM5Vs
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Тобто, 200 тисяч поселились в Польщі.