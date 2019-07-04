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 Политика Украины, Экономика
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 Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной "Нафтогазу" компании "Укргазвыдобування".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал он на своей странице в Facebook.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", – отметил Витренко.

Представитель "Нафтогаза" отметил, что компания вынуждена ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

Витренко напомнил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года, для этого ей понадобится помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", – подчеркнул исполнительный директор НАК.

По его словам, "Нафтогаз" также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3135642
 
 
 Топ комментарии
 
та зеленки все разрулят - не беда.....
главне - пороха нет..
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Вони б досягли, а зЕ хоче дружити з рахою, тому і "падіння" видобутку намалювалось
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как где? его потужно и мыролюбно отреформировали и продали народу как мордовские газы. естественно с мыролюбной накруткой дюссельдорф.
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та зеленки все разрулят - не беда.....
главне - пороха нет..
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А якже обіцянки влади 2015 року досягнути енергонезалежності України у 2020 році шляхом збільшення видобутку власного газу? Знову Сєня і Гройша стратєг пробрехалися?
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Вони б досягли, а зЕ хоче дружити з рахою, тому і "падіння" видобутку намалювалось
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Это тебе кореша с Альфа центавра инсайд слили? К врачу сходи крезик
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В одномірних дебілів з мізками розжиженими телевізором в ранньому дитинстві та пейсбуком в юності - готові пояснення на всі випадки.
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Я что то пропустил? Что ЗЕ опять открыл вентиль который Петя закрыл и начал качать газ из Расии? И ли вы ******* с пеной у рта и дальше будете опровергать что Петина енергетическая рехворма такой же фейк как и судебная?
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эти твари сворачивают собственную добычу и готовятся полностью лечь под *****, всё идет уже второй месяц по плану, через 4 месяца отопительный сезон и вопли расея спаси ато кранты, зеля шоб ты сдох и собаки обосцали твою могилу.
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Постановка вопроса дебильная. Госконтора гниёт и это её природное свойство. А вот почему нет частной добычи?
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Нужны иностранняе инвесторы и добытчики с разделением прибыли.Можно за год ликвидироавать нефтеголод,ещё и продавать.
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"Разделение прибыли" с кем? Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6081 Услышав эту фразу инвестор бежит
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Украинский газовый сектор отравлен коррупцией, бюрократизмом и государственной монополией.Пока в стране раздрай,никакие инвесторы не придут.
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Сеня,Грося,Пэтя, ГДЕ УКРАИНСКИЙ ГАЗ для народа ? Ля-ля только и воровать умеете а на выходе имеем НОЛЬ !!!
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как где? его потужно и мыролюбно отреформировали и продали народу как мордовские газы. естественно с мыролюбной накруткой дюссельдорф.
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оХаря, клоун уже при власти 45 дней, или ты не в курсе?
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Так цифра на июнь - это "факт" за первый квартал 2019го. Так что, за падение добычи системной, спрашивать надо у Пети и Гроси. Вместо капитальных инвестиций в добычу, ребята все деньги выскребли на единоразовые выплаты перед выборами. Вот добыча и падает
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Это потому что премий было выдано всего на 200 млн, а надо на 500 млн! Даешь больше премий! Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1403
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А вони обіжаються на людей, чому у бувших владних партій такі смішні рейтинги.
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К маме поехал... а что..хороший же ведь мальчик....маму любит и заботиться о ней..повезло ей с сыном.. Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5071
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Каломойский, как враг США, рассчитывает на русский газ. Правда за это он поставит /Украину перед РФ раком. поставит через зеро/богдана
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Короче причину чтобы пойти на уступки кремлю и остаться на разийском кукане нашли. Докерувался Петя. А как же Петины сладкие речи что при нем Украина стала енергонезависимая? Я давно говорил что Парашенко никогда от сотрудничества и торговли с Рашкой не откажется. И все брехня что он лил в уши лохторату что Украина идет в Европу ето его пропаганда.
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Переживать не надо, запад нам поможет, в Словакии газа полно.
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Якщо в "Укргазвидобування" замінити літеру "д" на "й"-
все зразу становиться зрозуміло...
🤔
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Їхня говностратегія росту видобутку зводилась по суті до компенсації падіння дебітів зарах ГРП на старих родовищах, але це дає суттєвий приріст лише на короткий час, потрібно постійно проводити гідророзриви і рано чи пізно ресурс таких трюків закінчуються, а розробляти нові площі клепки не вистачало і бажання не було, а дике бабло яке витягли з народу закрисили - от і результати.
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Що б вам таке вкоментувати?)) На тих десяток зелені газових надприбутків, які вони викачали з України, можна було б вже отримати на кілька млрд м3 більший річний видобуток ніж є зараз і майже відмовитись від імпорту. Так само "успішно" йде утеплення будівель чи зростання біоенергетики. Дерибанщики вміють лише "пиляти".
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Цена взлетела в три раза.
Зачем добывать больше? Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5416
Можно меньше, а поднять цену.
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ПЕТухи,где энергонезалежность по уверению вашего главПЕТуха?
5 лет народ платил за газ в 10 раз дороже,для увеличения добычи и никуя???
ПЕТух развёл всех на деньги выходит?
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Парашенко думал что еще пролезет на второй срок а там опять евробляхеры за все заплатят или подымет цену на газ такую что газа будет в избытке так как никто кроме великих рехворматоров и судей не сможет его покупать.
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Вчера в новостях писали, что добыча увеличилась, а теперь уменьшилась......парадокс !!!
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Витренко, это не однофамилец, это её сын.
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Поток-2 стоит К 20 году не успевают запустить.Но кобель и Ко хочет типа остановить пркачку российского газа,ГТС продать и тогда все заработает и газ закачают и маме премия.Что тут неясно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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