 "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе

Своим мнением он поделился в интервью "Новому Времени", сообщает Цензор.НЕТ.

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт", - заявил он.

По словам Коломойского, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" - заявил олигарх.

Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Ред. Дональд Трамп), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", - заявил Коломойский.

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В то же время, он признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и российских военных.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление", - сказал олигарх.

Напомним, что ранее Игорь Коломойский уже называл войну на Донбассе "гражданским конфликтом". По его словам, на востоке Украины "воюют украинцы с украинцами", а Россия "поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились".

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