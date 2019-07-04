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 Политика Украины
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Все про:война (3518) Коломойский (1087) Донбасс (18856)

 "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе

Олигарх Игорь Коломойский снова назвал войну России против Украины на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом".

Своим мнением он поделился в интервью "Новому Времени", сообщает Цензор.НЕТ.

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт", - заявил он.

По словам Коломойского, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" - заявил олигарх.

Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Ред. Дональд Трамп), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", - заявил Коломойский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - Зеленский. ВИДЕО

В то же время, он признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и российских военных.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление", - сказал олигарх.

Напомним, что ранее Игорь Коломойский уже называл войну на Донбассе "гражданским конфликтом". По его словам, на востоке Украины "воюют украинцы с украинцами", а Россия "поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились".

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Источник: https://censor.net.ua/n3135640
 
   
 Топ комментарии
 
"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией, - Коломойский о войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 8287 Вот и весь Бенин патриотизм.
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После 21-го сцыкливое чмо промычит то-же самое.
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Еще одна закладка на компе в ответ на вопли "Беня в 2014 году спас Днепр от кацапов!". Заодно и спросить - Беня "заправил танки" ВСУ для того, чтобы они давили украинцев в "гражданском конфликте"?
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что же за народец такой мерзкий - выгодно скорчил патриота, есть гешефт, стану пророссийской гнидой, вот как можно так жить?
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Ось так живе лайно, яке відривають від державного корита. Їм Україна не потрібна, їм потрібний держбютжет і держпідприємства, з яких вони тянуть останні соки і жирують, разом зі своїми холуями.
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так это он получается финансировал гражданский конфликт. за граты его.
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Хитрожопый себе место в рашке присмотреть - подальше от "длинных рук дяди Сэма".
Иначе никак не объяснить его бред...
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каламойській-ссучена кремлівська мразь.
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Алігарх просто зло подйо..ивает Украину.
БЬЕТ в "чувствительную точку"
МСТИТ .
за продолжение исков ПРИВАТА против ДЕРИБНЩИКА АКТИВОВ(через филиал на Кипре).

пора понять ВСЕМ.
-------
Ніякий він не проросійський.він ПРОКОЛОМОЙСЬКИЙ.
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Цей бидлячий єврей зовсім з розуму вижив. А в 2014 році,ми, говорили жидобандерівці, а вийшло - жидорашисти. Ніколи не вірив, що бєня бореться за Україну, і вихзодить, що був правий.
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Все таки правильно сделал Порошенко что его выгнал нафиг,хоть это немного и не демократично.С другой стороны он не выгнал оппоблок в полном составе с его спонсорами,что тоже вызывает некоторые сомнения.
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Похоже, в этом вопросе Коломойский не владеет матчастью о начальной стадии конфликта и кем он инспирировался, да и аргументация своей точки зрения у него весьма поверхностная...

Разочаровал.
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Коломойский по указке Губарева организовывает сюжеты своего канала ТСН. За "народного мэра Губарева" выдал себя российский пранкер Лексус, и дегенерат Коломойский 2 месяца говорил с ним по скайпу, не распознав подмены. Мало того, что он предатель Украины, как выяснилось из этих бесед, он еще и законченый дегенерат.
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Готує запасний аеродром. Якщо Ізраїль погодиться видати, то тільки, раша, спасе.
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Правильно, голосуйте за партию Ахметова, настоящего патриота Украины, стоило ли свергать ПРегионов когда они лучше чем Беня?
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Пархатого уже понесло! Как говорят: маски сброшены,и уже окончательно! Если эту мразь не остановить,то дальше будут полные пи..цы? Тут не клоун,не Богдан,а эта паскуда готова кинуть страну в хаос..ему США хвост прижали,так он Украину у в замес готов толкнуть!Нацжены! Ау
.такую мразь держать внутри,при всех вызовах,это огромный риск! Как бы с таким поступили в Израиле,наверно лишнее говорить!
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Пукан горит, бабло прижимают амеры. Потянуло еврея на русские просторы.. ЗелеБеня ему в этом поможет)))
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Беня насмотрелся сливного бачка)))
Стрелкова и Козицына ему в задницу.
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Депортировать этого пи*ара в посольство США.
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Походу ЗеКоМанда сливает Украину по всем фронтам под чутким руководством Бени. А ШаурМен тем временем отвлекает свой лохторат дешевыми фокусами, чтобы плебс не заморачивался на серьезные темы. Ведь им же сказали, что "хуже не будет".
"Це внутрішній громадянський конфлікт. Ніким не інспірований, ніякою Росією", - Коломойський про війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 3535
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МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ЕГО ЗАДЕРЖАТЬ? ГДЕ СБУ?
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А ось після виборів, коли кінчаться ЗВР, з росії знімуть санкції, розвалиться антипутінська коаліція, платіжки залишаться такими ж, але з іншим курсом долара, відбудеться переділ між олігархами можна буде розслабитись, включити телевізор і з насолодою проглянути нову серію Сватів.
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Коломийський в чомусь правий, це дійсно конфлікт між жидом колоМойша з одного боку і з даунбаскими бандитами на кшталт злодіїв ахметова та інших з другого...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
 
 
 
 
 
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