EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Общество, За рубежом
  1968  20
Все про:агрессия (1448) музыка (597) Россия (73227) артисты (199)

 Катамадзе отказалась от концертов в РФ. "Яндекс" и "ВКонтакте" в ответ запретили, а позже удалили ее треки

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из "Яндекс. Музыки" и "ВКонтакте". Такой стала реакция на решение певицы больше не выступать в РФ из-за последнего обострения отношений двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Грузия Онлайн" со ссылкой на "Рамблер".

Отмечается, что альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из "Яндекс. Музыки" и "ВКонтакте". Их ранее можно было найти в медиаплеерах, но прослушивание в России было запрещено. Позже на сервисах осталось только несколько композиций.

Читайте также: Евросоюз призывает Россию возобновить полеты в Грузию

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.

"Тяжелый день в моей жизни - 20 июня (день начала протестов в Грузии), а самый тяжелый концерт - 22 июня, - написала певица. - Я сказала это на концерте и хочу сказать вам - это было последнее мое выступление в России". Кроме этого, она подчеркнула, что "Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!"

Напомним, в Тбилиси прошли масштабные протестные акции, которые были вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футболисты "Ворсклы" поддержали Грузию в конфликте с Россией. ФОТО

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3135639
 
   
 Топ комментарии
 
Да забудь ты уже порхатого свина, а жри гавно ЗЕбильного преЗЕрватива
 показать весь комментарий
 
А у нас мечтают поскорее начать дружить с РФ, поехать с концертами, фильмами туда...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нас мечтают поскорее начать дружить с РФ, поехать с концертами, фильмами туда...
 показать весь комментарий
 
 
Я тебя успокою, Украина за последний год в несколько раз нарастила торговые объемы с усРашкой и большую долю в этом действе имеет, угадай кто(?), правильно Порохатый свин и вся его шобла.
 показать весь комментарий
 
Да забудь ты уже порхатого свина, а жри гавно ЗЕбильного преЗЕрватива
 показать весь комментарий
 
 
Да забыли бы этого свина, а он все рвется Украину спасать и наконец-то свынарчукам поотрубать. Бо за пять лет не успел.
 показать весь комментарий
 
Там ещё кабздон и хор александрова. Норм дуэт получится)
 показать весь комментарий
 
Сомневаюсь. Народишко там, в Параше тупенький, раболепный и злобный. Ручонки то у них из попки растут а думают они вообще русской жопой вместо головы. Так, что даже после того, как сдохнет старый плешивый кремлёвский хорёк, всё останется как есть. Ну, Дальний Восток и Сибирь к Китаю отойдут и на этом всё.
 показать весь комментарий
 
Дякую Ніно, дякую як Людині,як Музиканту!!!! Може хтось помітив, чим дешевле музика, тім більше "ицкуцтво вне политики"!
 показать весь комментарий
 
 
ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН!
Зато на Коломойшеном телеканале Г+Г, где директором козёл Ткаченко, опять запустили сериал для умственно отсталых "Сваты" у гнидой Добронравовым. Ну, тот, что российская фирмочка Зе сняла в Украине выдавая наше село за деревню московитов-парашников. Ну и естественно бабло от показа в карман Зе на счета в офшоре.
 показать весь комментарий
 
"Сваты" у нас теперь Липецкая фабрика. так, что ли ?
 показать весь комментарий
 
А вы поди за фигляра Зе голосовали, батенька? Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки - Цензор.НЕТ 6766
 показать весь комментарий
 
Перша заповідь прахобота : про що б не була новина, необхідно приплести Зе і зраду. Друга заповідь прахобота: ніколи не забувай про першу заповідь.
 показать весь комментарий
 
Первая заповедь ЗеДауна - везде видеть порохобота. Ну, на то они, ЗеДауны умственно отсталые. Впрочем люди с болезнью "Дауна" умнее тех, кто проголосовал и проголосует за фигляра Зе и его ЗЕКоманду. Катамадзе відмовилася від концертів у РФ. "Яндекс" і "ВКонтакте" у відповідь заборонили, а пізніше видалили її треки - Цензор.НЕТ 8206

Если я соврал про сериал или там офшор Зеленского - опровергните.
 показать весь комментарий
 
 
Яндекс, Вконтакт, Мылору - уже давно отжало ФСБ. Так что не удивительно ни разу.
 показать весь комментарий
 
 
Ко ***** Зе за русские концерты в Украине нонстоп
 показать весь комментарий
 
 
Сраный Яндекс (типа международная компания) удалять ото всюду.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКатамадзе отказалась от концертов в РФ. "Яндекс" и "ВКонтакте" в ответ запретили, а позже удалили ее треки
 
 
 
 
 
 вверх