 Катамадзе отказалась от концертов в РФ. "Яндекс" и "ВКонтакте" в ответ запретили, а позже удалили ее треки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Грузия Онлайн" со ссылкой на "Рамблер".

Отмечается, что альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из "Яндекс. Музыки" и "ВКонтакте". Их ранее можно было найти в медиаплеерах, но прослушивание в России было запрещено. Позже на сервисах осталось только несколько композиций.

Читайте также: Евросоюз призывает Россию возобновить полеты в Грузию

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.

"Тяжелый день в моей жизни - 20 июня (день начала протестов в Грузии), а самый тяжелый концерт - 22 июня, - написала певица. - Я сказала это на концерте и хочу сказать вам - это было последнее мое выступление в России". Кроме этого, она подчеркнула, что "Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!"

Напомним, в Тбилиси прошли масштабные протестные акции, которые были вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футболисты "Ворсклы" поддержали Грузию в конфликте с Россией. ФОТО

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.