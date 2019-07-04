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 Политика Украины
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 Рада на следующей неделе примет мой законопроект о борьбе с педофилами, - Ляшко

Комитет Рады одобрил законопроект о реестре и кастрации педофилов

Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Об этом написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook, пишет Сегодня.

Напомним, ранее политику удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания ВР по этим вопросам из-за увеличения случаев сексуального насилия над детьми. Последней каплей, которая заставила депутатов рассмотреть законопроекты Ляшко двухлетней давности, стало покушение на изнасилование и убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Законопроект Ляшко предусматривает: создание открытого публичного реестра педофилов, принудительную (а не добровольную!) химическую кастрацию педофилов, пожизненный надзор за педофилами правоохранительных органов, запрет на досрочное освобождение педофилов из тюрьмы, 15 лет тюрьмы (вместо 10, как сейчас) за насильственные сексуальные преступления против детей.

"Два года нашей борьбы дали наконец результат! По требованию нашей команды на следующей неделе даже состоится внеочередное заседание парламента специально для рассмотрения только этих законопроектов. Уверен, что наши радикальные инициативы против педофилов приведут к резкому уменьшению количества преступлений против детей. Об этом свидетельствует и мировой опыт. Защитим наших детей", – призвал коллег Ляшко.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов также рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Источник: https://censor.net.ua/n3135637
 
 
 Топ комментарии
 
ой...про пчелы против меда...уже было))))))
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Ляшко предложит педофилов затрахивать до потери пульса. И сам лично возглавит борьбу.
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Предвыборная лапша...
Все что нужно уже есть у уголовном кодексе...
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)))))
Клоун уже президент...
Предлагаешь еще и задне приводного клоуна выбрать 73% лохтората?)))
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Я вважаю, що 73% виборців можна було обрати трангендернго, задньо-приводного клоуна з російським громадянством і однак він би був краще за ЗЕ
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ще треба від Ляшка закон про боротьбу із злісними гомосєками!! і заживьом!!!
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Закон защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката!
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Ну будет реестр и что? Садить просто нужно га срок от 5 лет и до пожизненного, в зависимости от тяжести преступления. А это все предвыборный пиар
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Садить просто нужно га срок от 5 лет и до пожизненного
--
кому "нужно"? не детям - это точно...
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Ляшко предложит педофилов затрахивать до потери пульса. И сам лично возглавит борьбу.
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классическая тема для наращивания электоральных симпатий. это ж не зарплаты по € 4 000 обещать... Рада на следующей неделе примет мой законопроект о борьбе с педофилами, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3599
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Ну это Ляшку на зоне зачтётся ,будет сосать только по нечётным ..
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Предвыборная лапша...
Все что нужно уже есть у уголовном кодексе...
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Этой продажной шлюхе больше нечего предложить людям. 5 лет сидел в Раде под Ахметовым, а теперь вспомнил, что скоро выборы и Ахметов его поматросил и бросил. Не его ли депутатик Лозовой протащил поправки в УК, по которым теперь даже экспертизу должен суд назначать, а сроки следствия сократили до полгода? Не его ли депутаны подали оскарження в КС закона про незаконное обогащение? Да и кто там будет в нынешней Раде чего-то там рассматривать, если второй день к ряду присутствуют по 50 человек?
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"Рада на следующей неделе примет мой законопроект о борьбе с педофилами, - Ляшко"
Олежка,откуда такая уверенность? Зал не полупустой,а очень пустой..... Рада наступного тижня ухвалить мій законопроєкт про боротьбу з педофілами, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6190
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Mendosa, извини за плагиат-не увидел и повторил написанное тобой..... Рада наступного тижня ухвалить мій законопроєкт про боротьбу з педофілами, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8368
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Думаю, с такой редакцией своего законопроекта Ляшко сможет рассчитывать на звание Отца Нации:

"Законопроект Ляшко предусматривает: создание открытого публичного реестра педофилов корупционеров, принудительную (а не добровольную!) химическую кастрацию педофилов корупционеров (путем кормления их Таблетками от Жадности), пожизненный надзор за педофилами корупционерами правоохранительных органов, запрет на досрочное освобождение педофилов корупционеров из тюрьмы, 15 лет тюрьмы (вместо 10, как сейчас) за насильственные сексуальные преступления против детей казнокрадство."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада на следующей неделе примет мой законопроект о борьбе с педофилами, - Ляшко
 
 
 
 
 
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