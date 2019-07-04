 Встретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар

Об этом заявила на своей странице в Facebook народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с Председателем Конституционного суда Украины перед началом судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталою. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, ПРОМЕЖУТОЧНЫМ, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - сообщила нардеп.

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"Каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности. Ведь люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства. Чтобы посадить туда люстрированных чиновников времен Януковича-Азарова. Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем", - резюмировала Сюмар.

Как сообщалось ранее, сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций.

Напомним, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

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В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.