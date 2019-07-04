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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2033) КС (1351) люстрация (720) Сюмар (302)

 Встретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар

Закон "Об очищении власти", который обеспечил люстрацию чиновников правительства Януковича, пытаются отменить до 21 июля.

Об этом заявила на своей странице в Facebook народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с Председателем Конституционного суда Украины перед началом судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталою. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, ПРОМЕЖУТОЧНЫМ, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - сообщила нардеп.

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"Каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности. Ведь люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства. Чтобы посадить туда люстрированных чиновников времен Януковича-Азарова. Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем", - резюмировала Сюмар.

Как сообщалось ранее, сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций.

Напомним, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

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В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Встретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135636
 
   
 Топ комментарии
 
73% голосовали против петиных ворвов как ты.
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Що можна чекати від КС, в якому 2/3 це судді призначені у 2010-2013рр. хряком межигірським і саме вони незаконно змінювали Конституцію на догоду хряку?
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Спасибо жителям Кривбасса
За президента ... !
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КСУ это сборище коррумпированных негодяев ,им ВСЕМ место на нарах !!! Встретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8207
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КлоЗЕт обещал сажать. Посмотрим, чего стоят его обещания.
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Шо це за люстрация такая? По люстрации треба всех бывш. комуняк и комсомольцев от власти убрать!
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типа давление на суд?
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Нікчемні потуги нікчемного петіного ПЄСу хоч якось підняти свій нікчемний рейтинг напередодні дочасних виборів до ВР 21-го липня..
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Какого хрена? За это проголосовало 73% голосовавших. Это подавляющее большинство.
Если подавляющее большинство избирателей хочет возвращения москвы то чего вы лезете со своим ЕС и НАТО?
Не согласные могут жить по правилам большинства или чемодан -> вокзал -> заграница. Это демократия - привакай те!
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73% голосовали против петиных ворвов как ты.
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На большее у вас серого вещества не хватает? Зустрілися з главою КСУ. Остаточного рішення сьогодні не буде, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7010
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против "петиных ворвов". а оказалось за бенины и ***** хотелки
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Чемодан, вокзал - росія.
І таки да - хрен тобі у дупу.
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Спасибо жителям Кривбасса
За президента ... !
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Із блогу Сергія Дацюка "Перемагають сильні духом".. До речі він є і автором тратті "Що робити з порохоботами" , котра так сподобаляся прихильникам петі на тутешньому форумі..
"..Українці в останні роки терпіли широкомасштабну проросійську пропаганду, і навіть досі не поставили питання про покарання головного винуватця договорняка з Путіним - Порошенка разом з Медведчуком. Українці мовчки терпіли мляві реформи та "Роттердам+", розкрадання та наживу на війні близьких до контрреволюційної влади бізнесменів та самої влади..."

"..Керована капітуляція це саме те, що приготували для України Порошенко через Медведчука з Путіним та колишні регіонали, що не були покарані після революції і розосередилися по різних партіях та парламентських партіях. Керована капітуляція це саме те, чим масово промивали мізки гібридні телеканали за останні роки ("112 Україна", "News One", "5 канал", "Прямий" та ін.).."

https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5d1210587c92f/
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і "не покарані регіонали" зараз *********** призначаються на керівні посади, це ПЕРЕМОГА, ящитаю
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Как у нас все запущено. Какой то уходящий депутат, встерчается с Главой Конституционного суда для собственного пиара, при этом еще гориться. На Западе это повод для ареста за давление на суд.
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Повылазила подкремлёвская быдломразь. Которая топит за клоЗЕта (наберите в гугле что такое клозет). Быдломразь, не надейтесь. КлоЗЕт вас кинет. И войдёт в коалицию с Порохом. А вы твари будете сосать с заглотом и сглатывать !
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Зебилоиды, вы этого хотели? Быдломасса, такая быдломасса...
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Що можна чекати від КС, в якому 2/3 це судді призначені у 2010-2013рр. хряком межигірським і саме вони незаконно змінювали Конституцію на догоду хряку?
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То чому ж вони не засуджені, або хоча б не відсторонені від суддівства?
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Зе-реванш на очередной стадии ,возвращения предателей и воров в Украину и вхождение во власть.
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Зеленский продолжает доказывать, что он марионетка.
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Председатель КС Наталья Шаптала занимала должности судьи Ленинского районного суда Донецка, Апелляционного суда Донецкой области и Донецкого апелляционного административного суда.
После прихода к власти президента Виктора Януковича ее назначили судьей Конституционного суда. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.
В 2010 году Наталья Шаптала входила в состав Конституционного суда, принявшего решение о возвращении к Конституции 1996 года. Это решение отменяло конституционную реформу 2004 года и возвращало президенту Виктору Януковичу максимальные полномочия. Двое судей КС тогда выразили особое мнение, однако Шапталы среди них не было.

В феврале 2019 года Шаптала была в числе судей, поддержавших отмену статьи Криминального кодекса о незаконном обогащении. После этого НАБУ была вынуждена закрыть ряд громких расследований. Отдельное мнение в связи с этим решением выразили семь судей КС - и снова среди них не было Шапталы.
Кроме того, Наталья Шаптала является одним из докладчиков в процессе рассмотрения конституционности закона о люстрации (Об очищении власти), который был принят в 2014-м году. Если КС признает его неконституционным, закон будет отменен. В этом деле Шаптала запомнилась тем, что в 2015 году привлекала в качестве эксперта бывшего главу ЦИК и нардепа-"регионала" Сергея Кивалова. Он не только попадал под действие закона о люстрации, но и был инициатором идеи о его отмене и одним из автором соответствующего обращения в КС.
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До люстраційного закону необхідно внести доповнення щодо люстрації чиновників Порошенка,бо вони нічим не відрізняються від чиновників часів Януковича.
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Вячеслав Шевчук 14 Мая о конституционном перевороте сказал: "За этим преступлением стоит действующий президент Петр Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институциями."
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а что это за птах такой В.Шевчук? Твой партнер по гавномесу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар
 
 
 
 
 
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