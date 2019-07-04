 Встретились с главой КСУ. Окончательного решения сегодня не будет, - Сюмар

Об этом заявила на своей странице в Facebook народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, которая вместе с другими депутатами встретилась с Председателем Конституционного суда Украины перед началом судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.
Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталою. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, ПРОМЕЖУТОЧНЫМ, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - сообщила нардеп.
"Каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности. Ведь люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства. Чтобы посадить туда люстрированных чиновников времен Януковича-Азарова. Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского. И это то, чего мы допустить не можем", - резюмировала Сюмар.
Как сообщалось ранее, сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций.
Напомним, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.
В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.
Если подавляющее большинство избирателей хочет возвращения москвы то чего вы лезете со своим ЕС и НАТО?
Не согласные могут жить по правилам большинства или чемодан -> вокзал -> заграница. Это демократия - привакай те!
І таки да - хрен тобі у дупу.
За президента ... !
"..Українці в останні роки терпіли широкомасштабну проросійську пропаганду, і навіть досі не поставили питання про покарання головного винуватця договорняка з Путіним - Порошенка разом з Медведчуком. Українці мовчки терпіли мляві реформи та "Роттердам+", розкрадання та наживу на війні близьких до контрреволюційної влади бізнесменів та самої влади..."
"..Керована капітуляція це саме те, що приготували для України Порошенко через Медведчука з Путіним та колишні регіонали, що не були покарані після революції і розосередилися по різних партіях та парламентських партіях. Керована капітуляція це саме те, чим масово промивали мізки гібридні телеканали за останні роки ("112 Україна", "News One", "5 канал", "Прямий" та ін.).."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5d1210587c92f/
После прихода к власти президента Виктора Януковича ее назначили судьей Конституционного суда. Присягу приняла 21 сентября 2010 года.
В 2010 году Наталья Шаптала входила в состав Конституционного суда, принявшего решение о возвращении к Конституции 1996 года. Это решение отменяло конституционную реформу 2004 года и возвращало президенту Виктору Януковичу максимальные полномочия. Двое судей КС тогда выразили особое мнение, однако Шапталы среди них не было.
В феврале 2019 года Шаптала была в числе судей, поддержавших отмену статьи Криминального кодекса о незаконном обогащении. После этого НАБУ была вынуждена закрыть ряд громких расследований. Отдельное мнение в связи с этим решением выразили семь судей КС - и снова среди них не было Шапталы.
Кроме того, Наталья Шаптала является одним из докладчиков в процессе рассмотрения конституционности закона о люстрации (Об очищении власти), который был принят в 2014-м году. Если КС признает его неконституционным, закон будет отменен. В этом деле Шаптала запомнилась тем, что в 2015 году привлекала в качестве эксперта бывшего главу ЦИК и нардепа-"регионала" Сергея Кивалова. Он не только попадал под действие закона о люстрации, но и был инициатором идеи о его отмене и одним из автором соответствующего обращения в КС.