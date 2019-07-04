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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1996) судебная реформа (1224)

 Судебная реформа Зеленского может коснуться изменений в Конституцию, - Пилипенко

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко считает, что президент Владимир Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Указом президента была создана комиссия и я думаю, что это все должно происходить в первую очередь в порядке дискуссии. Потому что, чтобы что-то предлагать, необходимо, чтобы оно нашло свое согласие и в гражданском обществе и среди судей, юристов, потому как проходить через Конституционный суд на самом деле это не судебная реформа, а просто отмена того, что сделала предыдущая власть. Если действительно возродить доверие общества, то следует провести такую судебную реформу, чтобы ее провести и забыть о ней. Тогда тоже общество не доверяло, а сейчас еще меньше доверяет", - сказал Пилипенко.

По его мнению, необходимо узнать от президента Зеленского его видение судебной реформы.

" Пока о ней (судебной реформе) только говорят, но я не понимаю, чего она коснётся. Я не исключаю, что может даже будет внесение изменений в Конституцию. То есть, сейчас говорить о путях перезапуска реформы рано, но я убежден, что она должна проводится на площадке комиссии по реформе ", - уверен эксперт.

Он добавил, что путь через КС все равно приведет к тому, что президент должен представить обществу свое видение судебной реформы.

Также по его словам, статус Верховного Суда Украины - это вопрос качества законов и качества изменений, которые власть проводила на протяжении 5 лет.

"У меня другой вопрос. Венецианская комиссия рекомендовала не уничтожать административную юстицию, а оставить Высший админсуд как гарантию защиты граждан от государства. Власть это уничтожила, создав в Верховном Суде палаты. При этом был создан суд по интеллектуальной собственности, о котором все забыли и который сегодня никому не нужен, так как таких дел мало. Но все идут в административную юстицию",- возмутился Пилипенко.

Кроме того, по его словам, нужно решить вопрос, что же делать с указом Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов.

"Это первый вопрос, а второй - что же делать с теми людьми, которые вместе с этими судами остались ликвидированы и не переведены в новые суды. Новый президент должен разобраться в этом ", - убежден Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что необходимо провести ревизию изменений в Конституцию.

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что у КС есть все основания для того, чтобы признать неконституционность Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Источник: https://censor.net.ua/n3135633
 
 
 Топ комментарии
 
блаЗЕнь уже давно определился с перезапуском: Через ПОРТНОВА! Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы, через КС или через Раду, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 5797


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вертайте вже дурка в Украину - харе вже позору.
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Цей Пилипенко в Венеціанську комісію був направлений чи то від овоча, чи то від комуняк (скоріше від останніх, тому що від ригів була Ставнійчук). Від опозиції на той час представником України в комісії був нинішній суддя КС Сергій Головатий...
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А через суд Линча дело пойдёт веселей ..
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А можливо нехай спочатку пройдуть вибори і Зєля побачить конкрентну розкладку сил у Раді?
Тай ми з розуміємо, з ким він,Вакарчуком чи Медвечуком.
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Беня уже за все пояснил, но зебилы упорно жрут кактус
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Какой , плять , КС ?!

Это же всегда была подстилка под власть ... Под любую власть ложились и ложаться !

Только через новую Раду !
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Як Порошенко провалив судову реформу, і що має зробити майбутній президент Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы, через КС или через Раду, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6941 Судова реформа: що має зробити новий президент
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Реформировать суд через конституционный суд смахивает, как если залезть в сковородку и поджечь под ней огонь, ну серьезно? Как можно доверить реформировать суд союзному и полностью дискредитировавшему самого себя органу? Там же кучка продажных шкур, что они могут нареформировать?
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блаЗЕнь уже давно определился с перезапуском: Через ПОРТНОВА! Зеленский должен определиться с оптимальным путем перезапуска судебной реформы, через КС или через Раду, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 5797


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Вакарчук пусть поёт ,на большее там ума нет а медведчук пусть сидит ,он явный враг Украины и его место рядом с захарченко,гиви,моторолером,бесом,безмозговым и другими тварями ,была бы в Украине такая организация,как в Израиле Фонд Давида Розенталя,эта падаль давно бы червей кормила а так барыга только брехал и воровал а делал НОЛЬ !
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Ты бы с запятыми разобрался и с содержанием. Со всеми этими бесами, гиви и т.д. было покончено именно при порохе, что опровергает утверждение - "а делал ноль". Медведчук - слишком крупная фигура, чтобы просто так его съесть. Фонд Визенталя(речь, видимо о нем) занимается поиском известных нацистов, но не медведчуков(чего его искать, вот он, здесь). Но еще раз повторюсь, ты его так просто не съешь. Подавишься.
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ну, тогда ********* пусть и дальше наяривает на рояле - это единственное. что у него хорошо получается Судова реформа Зеленського може торкнутися змін до Конституції, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6173
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Цей Пилипенко в Венеціанську комісію був направлений чи то від овоча, чи то від комуняк (скоріше від останніх, тому що від ригів була Ставнійчук). Від опозиції на той час представником України в комісії був нинішній суддя КС Сергій Головатий...
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вертайте вже дурка в Украину - харе вже позору.
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Перезапустіть її через Богдана - той п.здобол має відповіді на всі питання.
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е в мене одна прамблема десь там позаду тай
не вгамовуеться - биль якасть стоить..
от думаю ваше выбране дурко я мене по сраци погладыть то вгамуеться вже биль?
чи то люды брешуть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудебная реформа Зеленского может коснуться изменений в Конституцию, - Пилипенко
 
 
 
 
 
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