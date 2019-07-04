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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1413) Польша (4809) МИД Польши (226) Чапутович (70)

 МИД Польши в мае проголосовал за декларацию, которая открывала путь к возвращению РФ в ПАСЕ в июне: "Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности Совета Европы"

Против декларации, которая открывала путь для России в вопросе восстановления права голоса в Парламенской ассамблее Совете Европы во время заседания Комитета министров Совета Европы 17 мая этого года голосовали Украина, Литва и Грузия. Польское правительство во главе с министром иностранных дела Яцеком Чапутовичем было "за".

17 мая в Хельсинки во время заседания Комитета министров Совета Европы польское правительство поддержало декларацию, которая позволила позже восстановить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом пишет издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Против этой декларации выступали Украина, Литва и Грузия, польское правительство было "за". Заявление глав МИД стран Совета Европы в ходе заседания в Хельсинки поддержал министр иностранных дела Яцек Чапутович. Эту информацию изданию подтвердили в МИД Польши.

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Само голосование в ПАСЕ 25 июня стало следствием решений, принятых 17 мая в Хельсинки.

"Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы", – сказали изданию в МИД. 

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135632
 
 
 Топ комментарии
 
А кто у нас 17 мая еще был президентом? Поговорим теперь о потужном дыпломате, который удерживал антироссийскую коалицию?
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От вам і пшеки, вороги мокшів та друзі України.
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Це так. Їм Бандера постійно муляє, хоча Сталін з Гітлером ту Польщу раком поставили за два тиждні.
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Поляки это исторический враг Украины ,что они и подтвердили !
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Це так. Їм Бандера постійно муляє, хоча Сталін з Гітлером ту Польщу раком поставили за два тиждні.
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и что? начнем воевать с поляками или смысл этого анонса от Гордона
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А кто у нас 17 мая еще был президентом? Поговорим теперь о потужном дыпломате, который удерживал антироссийскую коалицию?
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У вас там у зебілів хоть хтось логічно мислити вміє. Коли почався розвал коаліції в Європі? Відповідь: після нового року, коли ЄС побачили, що, згідно соціол. досліджень, наступним Президентом України буде клоун, лозунги якого: "мир любой ценой", "мы перестанем стрелять", "надо разговаривать", "война выгодна действующей украинской власти". Ніхто не буде піддержувати державу, яка не хоче захищатись. Ви це, зебіли, зробили разом.
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Якщо Польща є частиною Євросовка, а Євросовок є союзником Московії, то цілком логічно та закономірно, що поляки підтримали РФ в ПАРЄ.
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Само собою, владзі подивились на 73%зебілів, які разом дозволили їм це зробити... Тільки вони помилились: чуть погодя зебілам дійде, як їх з "Г+Г" обісрали та об'...али
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и тут Зеля виноват, успел поляков научить...
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В уряді Польщі - винятково розумні і дуже далекоглядні люди, тверді прихильники демократії. Тому все, що тут робиться - робиться з чітким розумінням того, навіщо це робиться. В тому числі і будова нової могутньої бази НАТО, купівля десятків літаків F-35 та іншого озброєння найновіших поколінь, ********** модернізація армії. А також голосування Польщі за повернення Росії під вплив ще й ПАРЄ. Все це дає свої плоди, бо вола камінь точить. Санкції, заборона на експорт в Росію ******** технологій та матеріалів, обмеження її економіки якістю сировинного прилатку призводять до того, до чого мають вести.
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Думаю, після такого нагадувати полякам про роль кацапів у всіх поділах Польщі від Катерини, до Сталіна. Історія не вчить нічому.
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Поляки друзья нашим врагам? МЗС Польщі в травні проголосувало за декларацію, яка відкривала шлях до повернення РФ в ПАРЄ в червні: "Це рішення було продиктовано підтримкою підвищення ефективності Ради Європи" - Цензор.НЕТ 9413
Или просто легли под *****?
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еще в феврале было понятно, что франция, германия и италия вернут паРашу в ПАСЕ. смысл Польше идти на конфронтацию внутри ЕС, если вопрос был решен задолго до голосования и Польша никак не могла повлиять на это решение?
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поляки то отпускают удавочку на шее Украины то затягивают .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Польши в мае проголосовал за декларацию, которая открывала путь к возвращению РФ в ПАСЕ в июне: "Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности Совета Европы"
 
 
 
 
 
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