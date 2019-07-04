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 Политика Украины
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Все про:членство в НАТО (318) Яценюк (7769)

 "Наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - Яценюк в Торонто

"Политическое лидерство - это вызов и для нового президента, и для нового парламента, и нового правительства. Будет ли у них мужество показать результат. Смогут ли они провести мощные, возможно непопулярные, но необходимые реформы".

Об этом сказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, сообщили в пресс-службе НФ.

Говоря о том, какую программу может воплощать новая украинская власть и новый президент, Арсений Яценюк отметил: "В политике нет магов. Представители власти - не волшебники, они не могут творить чудеса. Это очень важно понять всем - как в нашей стране, так и за ее пределами ".

Он напомнил, что когда занял пост премьер-министра в 2014 году, на едином казначейском счете было $ 10000: "У нас не было войска, не было полиции. Мы не имели газа, практически иссякла электроэнергия, инфляция росла невероятными темпами, минус 10% ВВП. Мы были на грани катастрофы. Но мы выжили".

"Я никогда не скажу, что это моя заслуга. Это заслуга украинского народа. Мы спасли нашу страну ", - сказал он.

"Мы сделали то, что можем. Можем ли мы сделать больше? Надеюсь, да. Именно поэтому я желаю удачи президенту Зеленскому", - отметил лидер "Народного фронта".

"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция. Это такой же экономический протокол. МВФ критикуют во всем мире. И что? Покажите мне альтернативу. Альтернативы нет. Во всем мире критикуют жесткую экономию. И что? Можно тратить только то, что заработали. Если потратите больше - будете неплатежеспособными ... Если у вас закончатся деньги, вы обанкротитесь", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что у Украины сейчас есть несколько врагов: "Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги - демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг - отсутствие единства в Европейском Союзе, отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО ".

"Мы как страна твердо верим, что наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - подчеркнул лидер НФ.

"Вместе с тем мы обращаемся к нашим партнерам с призывом проявить свою сильную политическую волю, поддержать Украину и однажды - приветствовать нашу страну как одного из сильнейших членов ЕС и НАТО. Это улица с двусторонним движением: и вы, и мы, заинтересованы в успехе Украины ", - подчеркнул Арсений Яценюк.


Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3135631
 
   
 Топ комментарии
 
Кроль,тебя бы послать матом...Но ты того не стоишь !
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Такий час то можливо і настане. Однак при чому тут пуля в лоба? Прокакав Крим, пограбував народ, отримав гідну оцінку від людей. Є Бабло, можна їздити по форумах.
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особливо Сеня багато зробив! Стоп. А шо ж він зробив?
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Кроль,тебя бы послать матом...Но ты того не стоишь !
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- Ваше политическое кредо? - Всегда! (с)
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Всі "бариги", "мародери", "кроликти" та інша "нечисть" каже про ВСТУП України в ЕС та НАТО. Ось тільки від нашого недонаполеона ми ще не разу про це не чули.
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Ми вже вступили, просто вступили...
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В зелене та бридке? Згоден, таки вступили.
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Липкое, вонючее и коричневое было лучше?))
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москалька, давно перестала "ходить за ветром"? теперь у тебя теплый туалет)))), если не будешь забывать смывать "липкое, вонючее и коричневое", то и у тебя "будет лучше"
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Я такая же москалька, как ты Фрэнк Синатра, так что отвали, козломордый, не по адресу...
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Отак би слухав і слухав... І про НАТО і про ЄС. Недонаполеон вам ще не те розкаже! До речі, а Зеленського не питали?
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Ну то поясни своєму зеленському-недонаполеону, що з ЕС і НАТО треба не тільки співпрацювати, а й намагатися вступати туди.
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Вступимо, обов'язково вступимо! Геть навіть питати не будемо.
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особливо Сеня багато зробив! Стоп. А шо ж він зробив?
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Такий час то можливо і настане. Однак при чому тут пуля в лоба? Прокакав Крим, пограбував народ, отримав гідну оцінку від людей. Є Бабло, можна їздити по форумах.
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"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция...2

...
Не будут делать то, что делали мы. Они пришли восстанавливать то, что было в 2013г.
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Чтоб восстановить экономику до уровня 2013 года нам потребуется 20 лет.
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При полном реванше рыгов, завернутом в зеленые сопли - понадобится 40 лет.
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А разве кум Сивочолого не посадил "тих, хто нещадно грабував країну"? Странно. А как дышал, как дышал...
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"Разруха в головах" - это про большинство в Украине. Порошенко правил на импульсе Майдана, но переделать головы не мог при всем желании. А затем дал этим головам право выбора - они выбрали назад, назад в малоросское, рыговское говно
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Тогда нужно было честно сказать в 2014-м: "Я иду, чтоб переделать ваши головы!". Мы б тогда не теряли 5 лет даром...
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Никто не может переделать головы. Это происходит за 2 поколения = 40 лет
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ЕС и НАТО дело хорошее. Но ! Мы сами должны стать не хуже их. И тогда подумаем,вступать или не вступать. Может проще и дешевле просто иметь их базы на нашей территории. А инвестиции делать только в экономику.
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А нарот проголосував за кловуна-малароса. Сєня, чому так?
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Не благодарный народ попался сивачолому гетьману
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А почему этот урод до сих пор ни на нарах ? "Наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - Яценюк в Торонто - Цензор.НЕТ 2843
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потому что ты уже несколько лет, как за два дня, не можешь взять Киев
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Яйцанюх и Пидорошенко будут в соседних камерах рассказывать через стенку друг другу байки про фуфайки. Ворюги несусветные и циники.
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Ой, а Рюкзакова-Авакова ты типерь в попу цылуешь?
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Яценюк Умный!!!
Вот нам бы такого ЗЕ!!!! Мы бы завтра были в НАТО!!!!
Но вокруг все хотят ГЫ-ГЫ-ГЫ!! Термос - вместо ТОМОСА!!! и ГЫ_ГЫ_ГЫ!!!
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"Арсений Яценюк подчеркнул, что у Украины сейчас есть несколько врагов: "Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги - демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг - отсутствие единства в Европейском Союзе, отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО ".
Молодец Сеня!
Только вот попытки общения с народом у тебя провальные....
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хорошо шпарит...без бумажки... не то что... ))))
а в целом... за какие тугрики ты живешь, Сеня?
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Ой, пане Яценюк, ми вже вступили. Та так вступили, що вступили так вступили...
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Наступит время, но мы этого не увидим. "Настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою "домашню роботу", тому що це - воля народу", - Яценюк у Торонто - Цензор.НЕТ 8911
Может внуки?
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А что там это чучело недобитое делает? Эта сволочь должна сидеть за тюремной сеткой, а не за той, что он, якобы построил.
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что, уже выкопал спрятанный партбилет и переложил (пока) во внутренний карман_ типа, наши на походе
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Как можно обещать то, что от тебя, да что там от тебя, от всей страны не зависит? Вступление в ЕС и НАТО - это дверь, которая где-то есть и к которой можно подойти, но закрытая дверь. К ней можно обещать подойти, это от идущего зависит, но не от идущего и подошедшего к ней зависит, открою ее или нет.
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что там делает этот политический труп с кулей у лобі?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - Яценюк в Торонто
 
 
 
 
 
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