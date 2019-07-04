 Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану

Как информирует Цензор.НЕТ, свое обращение она разместила в Фейсбуке.
"Мы, родные погибших Героев Небесной сотни во время Революции Достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Андрея Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей и мужей. Который считает, что борьба против сепаратистов - это "предвыборный пиар".
Клюев - это не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие как он предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это - очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений.
Мы можем прийти к вашему новому офиса, чтобы посмотреть вам в глаза, но вы свои вряд ли сможете поднять и посмотреть в наши. Мы можем с вами поехать в госпитали, куда до сих пор доставляют наших раненых бойцов с фронта. Посмотрите в их глаза. По какую сторону фронта вы находитесь, господин Богдан?
Мы никогда не смиримся с тем, чтобы убийцы, отсидев пять лет в Москве, теперь вернулись в Украину и назывались народными депутатами. Это плевок в глаза НАРОДА! Это циничное издевательство над народной памятью.
И запомните пан Богдан, Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас.
Слава Украине! Смерть врагам!", - говорится в сообщении.
Напомним, Богдан обвинил Порошенко в организации протеста против регистрации Клюева кандидатом в президенты. По его словам, таким образом пятый глава государства пытается отвлечь внимание от аудита своей деятельности.
І взагалі наші військові теж переважна, я б навіть сказав тотальна, більшість проголосували за зеленського. Цей нонсен у мене просто в голові не укладається.
редко когда бывает, что сын идет на отца, а отец на сына - исключение
Майдан победил не на выборах, и никогда не сможет победить не выборах
И наоборот - коррумпированные чинуши победу Порошенко тогда восприняли с большим облегчением - как "своего человека".
Порошенко был уступкой антимайдану для объединения Украины - поэтому он и дал антимайдану право выбора, т.е. автоматическую по сути победу. При этом он сам прекрасно осознавал и говорил, что "точка невозврата" не пройдена. Он поступил сугубо по правилам надеясь, что и с ним поступят по правилам. В чем я очень сомневаюсь.
Хотя допускаю, что у П. есть план Б. - помните:
"через рик?"
Да и собственно майдан и антимайдан также неоднородны.
Как абсолютно не однородны и те, кто выбирал Порошенко и Зеленского. Напомню, что в первом туре за Зеленского проголосовала в основном молодежь - более 55% избирателей до 30%. Молодежь - это явно не основной ресурс антимайдана, но молодежь обладает наибольшей тягой к реформам, изменениям, наибольшим авантюризмом - то есть качествами, необходимыми для Майдана.
Примерное количество активной + пассивной части реального антимайдана в Украине - около 15% - это электорат Бойко-Вилкула-Мертведчука-Шуфрича и тп. Противоположный лагерь - это, например, и ярые националисты, и активные сторонники европейских ценностей - и те, и другие по-идее на стороне Майдана, но они по многим вопросам оказываются по разные стороны баррикад.
Называть электорат именно Зеленского, то есть не 73% протестного голосования второго тура, а именно 33% проголосовавших за него в первом туре антимайданом - абсолютно не верно - ибо вектор, который декларирует Зеленский - именно в сторону ЕС и НАТО.
Ишь, порохоботы..
Более того, Каломоев управляет страной через Богдана/Портнова (дружка Богдана), а Зелена шмаркля лишь торгует лицом
Я тобі українською мовою написав, щоб ти не ровняв по собі нормальних людей, що пишуть свою власну думку та не мають над собою керівництва.
Ще один маленький штрих. Як Богдан в своєму інтерв'ю говорить про «компроміси» із Донбасом? А так: «Так что, давайте тогда еще 15 тысяч человек угробим?». Розумієте, про що це? Людина, яка не сповідує російську версію подій, ніколи в житті так не скаже. Бо всім нам зрозуміло: напад на Україну та загибель українців - відповідальність Росії та Путіна.
Коли людина говорить про «угробим» - вона фактично має на увазі те, що Україна угробила людей. Що відповідальність за війну - на нашій державі. Так міг би сказати Медведчук. Але чуємо це від прогресивної нової команди.
Із цього можна зробити простий та логічний висновок - нова прогресивна команда наскрізь ватна. І хоча може вона декларує щось інше, з підсвідомості лізе саме це. Огидна малоросійшина та галактичне невігластво.
Джерело: блог Сергія Висоцького
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/svysocky/nova-progresivna-komanda-zelenskogo-je-naskriz-vatnoyu-606331.html
"Ключова задача ОП - це скасувати закон про люстрацію до 21 липня. Бо з 22 липня Конституційний суд йде у відпустку. А після виборів буде формуватися уряд. І очевидно в уряд хочуть потрапити люстровані станом на зараз чиновники ще часів Януковича. Ці люди хочуть прилетіти з Москви в Україну, вони хочуть посісти тут ключові посади в державі. Треба розуміти, що тоді Москва фактично повернеться в українську владу, і це буде гібридне захоплення української влади", - наголосила Вікторія Сюмар.
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Що ви хочете від зебілів? Вони ж такі зебіли, від юзера до клована...
Навіть немає слів, щоб сказати свою точку зору по факту реестрціі Шарія і Клюєва....Одні матюки...
Це як раз, ступінь неповаги до тисяч загиблих на цій війні, яку розв'язали такі як вищевказані ...
Це що ? Як це розуміти? Провокація, чи намагання перевірити міць
нервів тих, хто воював за незалежність нашої України останні 5 років?
Чи змогли б панове зі складу ЦВК, пояснити ветеранам АТО - як вони приймали такі рішення????
Це маніпуляції, якими намагаються розхитати сітуацію всередині країни!!
Шановні «поки» члени Центральноі виборчої комісії , звертаюсь до Вас -
не провокуйте своїми рішеннями тих, хто Вас захищав на Сході України
останні п'ять років!
Поплічники розстрілу Майдану, п'ять років
переховувалися від українського правосуддя на окупованій підконтрольній
бойовикам території- а тепер Ви, « освятили» їх намагання сховатися за
мандат від покарання!!!
Все що відбувається, крок до Руїни!
Ваш крок може бути спусковим механізмом етапу, коли перестає працювати суд юридичний, а починають працювати інші..
Ваш крок, саме той, якого бажає наш ворог - ворог, який шостий рік рве спокій діточок, мам, родин Донбасу та всієї України.