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 Политика Украины, Общество
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Все про:Клюев Андрей (887) Небесная Сотня (257) Богдан Андрей (80)

 Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану

ГО Родини "Небесної Сотні" обратилась к главе ОПУ Андрею Богдану по поводу его высказываний о том, что акция протеста против регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты является предвыборным пиаром.

Как информирует Цензор.НЕТ, свое обращение она разместила в Фейсбуке.

"Мы, родные погибших Героев Небесной сотни во время Революции Достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Андрея Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей и мужей. Который считает, что борьба против сепаратистов - это "предвыборный пиар".

Клюев - это не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие как он предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это - очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений.

Мы можем прийти к вашему новому офиса, чтобы посмотреть вам в глаза, но вы свои вряд ли сможете поднять и посмотреть в наши. Мы можем с вами поехать в госпитали, куда до сих пор доставляют наших раненых бойцов с фронта. Посмотрите в их глаза. По какую сторону фронта вы находитесь, господин Богдан?

Мы никогда не смиримся с тем, чтобы убийцы, отсидев пять лет в Москве, теперь вернулись в Украину и назывались народными депутатами. Это плевок в глаза НАРОДА! Это циничное издевательство над народной памятью.

И запомните пан Богдан, Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас.

Слава Украине! Смерть врагам!", - говорится в сообщении.

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Напомним, Богдан обвинил Порошенко в организации протеста против регистрации Клюева кандидатом в президенты. По его словам, таким образом пятый глава государства пытается отвлечь внимание от аудита своей деятельности.

Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини Небесної Сотні к Богдану 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135627
 
   
 Топ комментарии
 
Тут багато зебобіків повісили повернення Клюєва на попєрєдніка - Порошенка, хоча давно за все відповідає Зеленський, а всі суди під Портновим. Тепер настає момент істини, бо Богдан проти Клюєва та інших сепарів нічого не буде робити.
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Андрей Богдан считает, что акция протеста против регистрации Андрея Клюева является предвыборным пиаром, потому что сам Андрей Богдан является сепаратистом и ничем не отличается от клюева.

Более того, Каломоев управляет страной через Богдана/Портнова (дружка Богдана), а Зелена шмаркля лишь торгует лицом
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73% родин Героїв Небесної Сотні проголосувало самі знаєте за кого. Це не жарт - це статистика. І чого вони тепер хочуть???
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Звідкіля інфа, як голосували родини небесної сотні? Чи не потрібно тобі перед ними вибачитись?
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статистика річ уперта, проти неї не попреш. Якщо ти йдеш по вулиці і бачиш одразу 4х людей, то повір - троє із них зебіли, а може й усі четверо Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 6176
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Якщо чесно, то таких не більше третини вибоців, але і це багато😏
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Я беру цифру 73% від виборів другого туру президента. Звичайно, після 21го липня, ми переглянемо відсоток зебілів в нашій державі. І мабуть тут на форумі буде фігурувати зовсім інша цифра. Але доти їх ще 73 %!!!
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Тут погоджуюся, бо їх буде значно менше.
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А шо, кто то вёл такую статистику? Ссылочку бросьте.
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Статистика для тих, хто вміє рахувати. По вулицям ходять також і ті, хто не з'явився на вибори, тобто не голосував. А також там можна побачити людей, що не є виборцями. Якщо брати до уваги, що явка склала біля 60% від кількості виборців, легко порахувати, що відсоток виборців, що підтримали Зеленського дорівнює 38,09%. За сивочолого гетьмана - 12,72%. Який це відсоток від "людей, що можна побачити одночасно на вулиці", рахуйте самі. Але за попереднє розв'язання Вам двійка.
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звідкіля, звідкіля. А у вас звідкіля інфа, що моя інфа не достовірна. Вам аби ляпнути?
І взагалі наші військові теж переважна, я б навіть сказав тотальна, більшість проголосували за зеленського. Цей нонсен у мене просто в голові не укладається.
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Типа "патриот" папа Беня: "Коломойский заявил, что США "выгодно держать санкции против РФ", потому они предоставили Украине военную технику для поддержания конфликта на Донбассе". Ну если кукловод такое говорит, то что вы хотите от его марионеток?
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родина Героїв Небесної Сотні - 25% и они против 73% Антимайдана
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От осины не родятся апельсины.
редко когда бывает, что сын идет на отца, а отец на сына - исключение
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Прислів'я вірне, але точна кількість зеботів серед них невідома, бо Україна має забагато виключень у таких випадках.
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Так нема навітьприблизної кількості зеботів серед них🤔
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Я же написал - "редко когда бывает, что сын идет на отца, а отец на сына - исключение" Так что родина Героїв Небесної Сотні - 25% против 73% зебилов
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Я прочитав і можливо це так, але факти та докази необхідні.
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Антимайдана было гораздо меньше, чем Майдана. А ставить знак равенства между Майданом и Порошенко - глупость и подлость.
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Антимайдан численно всегда гораздо больше, чем Майдан, именно поэтому Майдан может победить только силой против реакционного большинства.
Майдан победил не на выборах, и никогда не сможет победить не выборах
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Ну то есть - я вас правильно понял, что 54%, голосовавшие за Порошенко в 2014м - это были голоса именно антимайдана?
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Я вам иначе скажу - не было у него голосов майдановцев скорее. Многие люди, поддерживавшие Майдан и сами бывшие на Майдане в 2014м, восприняли тогда победу Порошенко на выборах либо как уступку антимайдану для объединения Украины, либо и вовсе как поражение Майдана.
И наоборот - коррумпированные чинуши победу Порошенко тогда восприняли с большим облегчением - как "своего человека".
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Тут я согласен, и это также подтверждает то, что Майдан, как сила прогресса. всегда в меньшинстве и поэтому не может победить на выборах. Великую Французскую революцию тоже делало меньшинство и не на выборах - но именно это привело к настоящей демократии.
Порошенко был уступкой антимайдану для объединения Украины - поэтому он и дал антимайдану право выбора, т.е. автоматическую по сути победу. При этом он сам прекрасно осознавал и говорил, что "точка невозврата" не пройдена. Он поступил сугубо по правилам надеясь, что и с ним поступят по правилам. В чем я очень сомневаюсь.
Хотя допускаю, что у П. есть план Б. - помните:
"через рик?"
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Вы напрасно делите украинцев четко на майдан и антимайдан. Большинство не относится ни к одному из этих активных лагерей.
Да и собственно майдан и антимайдан также неоднородны.
Как абсолютно не однородны и те, кто выбирал Порошенко и Зеленского. Напомню, что в первом туре за Зеленского проголосовала в основном молодежь - более 55% избирателей до 30%. Молодежь - это явно не основной ресурс антимайдана, но молодежь обладает наибольшей тягой к реформам, изменениям, наибольшим авантюризмом - то есть качествами, необходимыми для Майдана.
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Есть только два вектора развития - вперед и назад, на Восток или на Запад, поэтому деление более чем четкое, несмотря на все "пограничные состояния психики" отдельных индивидуумов...
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Вектора может быть и два, а четко поддерживающих эти векторы - как в одну, так и в другую стороны - меньшинство.
Примерное количество активной + пассивной части реального антимайдана в Украине - около 15% - это электорат Бойко-Вилкула-Мертведчука-Шуфрича и тп. Противоположный лагерь - это, например, и ярые националисты, и активные сторонники европейских ценностей - и те, и другие по-идее на стороне Майдана, но они по многим вопросам оказываются по разные стороны баррикад.
Называть электорат именно Зеленского, то есть не 73% протестного голосования второго тура, а именно 33% проголосовавших за него в первом туре антимайданом - абсолютно не верно - ибо вектор, который декларирует Зеленский - именно в сторону ЕС и НАТО.
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пройшла така потужна і наймиролюбніша судова реформа.. і чого ж він не сидить? Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 2151
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...глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Андрея Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей и мужей. Который считает, что борьба против сепаратистов - это "предвыборный пиар".

Ишь, порохоботы.. Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 8772
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Наївні люди. Невже вони справді все ще думають, що Богдан нічого не знає? Їм не приходить на розум, що це і є завданням тих, кого привели до влади їхні справжні хазяї? Повернення у владу кліки януковоча і є завданням "нових облич".
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Та я, честно говоря, не думаю, что Беня привёл зеленского для того, чтобы отдать власть януковичам.
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Він вже їх бере до себе і планує сам проводити ригівську політику.
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Ні, звичайно. Просто "люди януковоча" - прислуга. Вона буде служити будь-якому хазяїну так, як і януковочу лише за те, що їй буде дозволено в міру грабувати і мародерити населення.
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Спершу треба Пєтушка-Мародьора туди, а потім вже і за цього мовчуна братися Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 80
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Да какал богданы и вся ЗЕКОманда на вас. Ну, так же, как они обильно какали на вас и Украину последние пять лет. Ну и немного до этого.
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"Обращение к ... Богдану". рыгага. А сам Богдан кто? Тот же сепар.
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А если и не сепар, то всё равно - почему к нему?
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Андрей Богдан считает, что акция протеста против регистрации Андрея Клюева является предвыборным пиаром, потому что сам Андрей Богдан является сепаратистом и ничем не отличается от клюева.

Более того, Каломоев управляет страной через Богдана/Портнова (дружка Богдана), а Зелена шмаркля лишь торгует лицом
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хрен его знает, что. Зато видно, что ********* творит уже второй месяц
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Тут багато зебобіків повісили повернення Клюєва на попєрєдніка - Порошенка, хоча давно за все відповідає Зеленський, а всі суди під Портновим. Тепер настає момент істини, бо Богдан проти Клюєва та інших сепарів нічого не буде робити.
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Так Клюев кент Портнова, а Богдан, как сам сказал, хороший друг Портнова
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І цього було би достатньо для розумних людей, а з'явилися 73%.
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Що ж це за могутній один такий, Портнов, що ховавсь 5 років за кордоном, а всі суди все ще під ним?
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Запитай у нього, бо він ваш керівник. 🤗
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Не ровняй нормальних людей по собі, ботяра соєва
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Тобто про керівника ти не заперечив. Це все, що про тебе треба знати.
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Знову брешеш та перекручуєш, ботяра?
Я тобі українською мовою написав, щоб ти не ровняв по собі нормальних людей, що пишуть свою власну думку та не мають над собою керівництва.
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Да, сидеть должен и Клюев и Бойко и Медведчук и Порошенко и Турчинов и Яценюк и Шуфрич и Рабинович и Гройсман и Парубий , это всё ОДНА и ТА ЖЕ БАНДА ,они просто по разному одеты и обуты и больше разницы НИКАКОЙ , это всё ВОРЫ, которые используют Украину лишь как средство собственного обогащения !
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Шановні українці, невже не видно куди нас веде команда зе..... думайте коговибирать в парламент....
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Определённому % от общего числа избирателей, а именно 73%, думать или не чем или просто не умеют. От рождения. Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 5400
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і куди нас веде команда Зе? Шо там Петро каже?
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якщо сам не знаєшь, а питаєшь у Петра, то туди тобі і дорога, куди веде *******...... Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 79
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головне щоб старий сивий попердун мародьор не проліз
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і то правда, хай краще вже яниковська банда бєспрєдєльщіков, ніж "шоколадний мародьор" Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану - Цензор.НЕТ 8996
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он все говорит и говорит, не в тему, зачастую оскорбляя чувства украинцев а выводов нет. Думайте, что следует за этим!
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а хто в нас генпрокурор? шо він каже? мабуть..ЩЕ НЕ НА ЧАСІ!!!
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А про регіоналів ти так не написав! Я давно про тебе зробив висновки.
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Нова прогресивна команда Зеленського є наскрізь ватною. З підсвідомості її лізе огидна малоросійщина та галактичне невігластво

Ще один маленький штрих. Як Богдан в своєму інтерв'ю говорить про «компроміси» із Донбасом? А так: «Так что, давайте тогда еще 15 тысяч человек угробим?». Розумієте, про що це? Людина, яка не сповідує російську версію подій, ніколи в житті так не скаже. Бо всім нам зрозуміло: напад на Україну та загибель українців - відповідальність Росії та Путіна.
Коли людина говорить про «угробим» - вона фактично має на увазі те, що Україна угробила людей. Що відповідальність за війну - на нашій державі. Так міг би сказати Медведчук. Але чуємо це від прогресивної нової команди.
Із цього можна зробити простий та логічний висновок - нова прогресивна команда наскрізь ватна. І хоча може вона декларує щось інше, з підсвідомості лізе саме це. Огидна малоросійшина та галактичне невігластво.

Джерело: блог Сергія Висоцького
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/svysocky/nova-progresivna-komanda-zelenskogo-je-naskriz-vatnoyu-606331.html
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Народний депутат України, кандидат в народні депутати Верховної Ради 9-го скликання від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, яка разом з іншими депутатами зустрілася з Головою Конституційного суду України перед початком судового засідання з питання потуг офісу преЗЕдента скасування Закону "Про очищення влади", який забезпечив люстрацію чиновників уряду Віктора Януковича, заявила:
"Ключова задача ОП - це скасувати закон про люстрацію до 21 липня. Бо з 22 липня Конституційний суд йде у відпустку. А після виборів буде формуватися уряд. І очевидно в уряд хочуть потрапити люстровані станом на зараз чиновники ще часів Януковича. Ці люди хочуть прилетіти з Москви в Україну, вони хочуть посісти тут ключові посади в державі. Треба розуміти, що тоді Москва фактично повернеться в українську владу, і це буде гібридне захоплення української влади", - наголосила Вікторія Сюмар.

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Що ви хочете від зебілів? Вони ж такі зебіли, від юзера до клована...
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Нещасні люди, до кого ви звертаєтесь - до людини яка назвала Майдан негативним явищем?
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Kryvonos Serhii2 июля в 21:44 ·
Навіть немає слів, щоб сказати свою точку зору по факту реестрціі Шарія і Клюєва....Одні матюки...
Це як раз, ступінь неповаги до тисяч загиблих на цій війні, яку розв'язали такі як вищевказані ...

Це що ? Як це розуміти? Провокація, чи намагання перевірити міць
нервів тих, хто воював за незалежність нашої України останні 5 років?
Чи змогли б панове зі складу ЦВК, пояснити ветеранам АТО - як вони приймали такі рішення????
Це маніпуляції, якими намагаються розхитати сітуацію всередині країни!!

Шановні «поки» члени Центральноі виборчої комісії , звертаюсь до Вас -
не провокуйте своїми рішеннями тих, хто Вас захищав на Сході України
останні п'ять років!
Поплічники розстрілу Майдану, п'ять років
переховувалися від українського правосуддя на окупованій підконтрольній
бойовикам території- а тепер Ви, « освятили» їх намагання сховатися за
мандат від покарання!!!
Все що відбувається, крок до Руїни!
Ваш крок може бути спусковим механізмом етапу, коли перестає працювати суд юридичний, а починають працювати інші..
Ваш крок, саме той, якого бажає наш ворог - ворог, який шостий рік рве спокій діточок, мам, родин Донбасу та всієї України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану
 
 
 
 
 
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