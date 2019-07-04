 Клюев не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем, - обращение ГО Родини "Небесної Сотні" к Богдану

Как информирует Цензор.НЕТ, свое обращение она разместила в Фейсбуке.

"Мы, родные погибших Героев Небесной сотни во время Революции Достоинства, глубоко возмущены заявлениями главы Офиса президента Андрея Богдана, который сегодня защищает убийц наших детей и мужей. Который считает, что борьба против сепаратистов - это "предвыборный пиар".

Клюев - это не просто сепаратист. Это преступник, который должен сидеть на скамье подсудимых вместе с Януковичем за страшные преступления против народа Украины. Клюев и такие как он предали свою Родину, принесли в Украину войну и смерть. И это - очевидные вещи, не требующие ни доказательств, ни обсуждений.

Мы можем прийти к вашему новому офиса, чтобы посмотреть вам в глаза, но вы свои вряд ли сможете поднять и посмотреть в наши. Мы можем с вами поехать в госпитали, куда до сих пор доставляют наших раненых бойцов с фронта. Посмотрите в их глаза. По какую сторону фронта вы находитесь, господин Богдан?

Мы никогда не смиримся с тем, чтобы убийцы, отсидев пять лет в Москве, теперь вернулись в Украину и назывались народными депутатами. Это плевок в глаза НАРОДА! Это циничное издевательство над народной памятью.

И запомните пан Богдан, Майдан выносил всех врагов Украины. Не делайте так, чтобы вынес и вас.

Слава Украине! Смерть врагам!", - говорится в сообщении.



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Напомним, Богдан обвинил Порошенко в организации протеста против регистрации Клюева кандидатом в президенты. По его словам, таким образом пятый глава государства пытается отвлечь внимание от аудита своей деятельности.