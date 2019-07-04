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 Полиция квалифицировала подрыв трактора в заминированном лесу у Станицы Луганской как теракт. ФОТО

Полиция Луганской области предварительно квалифицировала подрыв трактора в заминированном лесу у Станицы Луганской как теракт.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Вблизи железнодорожной станции Ильенко Станично-Луганского района, во время тушения лесного пожара и создания заградительных полос на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор под управлением 34-летнего местного жителя. Мужчина с минно-взрывными травмами госпитализирован в больницу", - сообщили в полиции.

Полиция квалифицировала подрыв трактора в заминированном лесу у Станицы Луганской как теракт 01

Отмечается, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в реестр по ч. 2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Полиция квалифицировала подрыв трактора в заминированном лесу у Станицы Луганской как теракт 02

Напомним, 3 июля вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории заминированного Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3135626
 
 
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Зелена шмаркля хочет амнистировать всех лугандонных подрывников - купить мир в позе раком
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Наслідки війни. Вони ще гикатимуться не один рік.
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чому, наслідки? війна не закінчилась...в цьому місці розвели війська і лише розводять руками
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