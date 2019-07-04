 Украина потеряла многомилионные инвестиции из-за своего же "кривосудия", - блогер

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал украинский блогер Михаил Шнайдер, сообщают Українські новини.
"…в мае этого года национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении вышеуказанных лиц... в связи с отсутствием доказательств. Правда впечатляет? Целых пять лет, людей таскали по судам, без каких-либо доказательств и оснований", - пишет он.
Шнайдер напоминает, что "громкая история" радиопередающего центра в Броварах Киевской области началась еще несколько лет назад: "Тогда на всю Украину прогремело расследование дела о якобы захвате земельного участка площадью 94 гектара и уничтожении якобы "стратегического" предприятия - радипередающего центра, стоимостью якобы 120 миллионов Гривен".
На самом деле радиопередающий центр является банкротом еще с 2004 года, его материальная база не модернизировалось с 70-х годов прошлого века, а радиочастоты передавались еще на ламповом оборудовании.
Чтобы земля под неработающим центром не простаивала, депутаты Броварского совета планировали отдать ее под постройку фармакологического предприятия известного во всем мире концерна "Bayer". Однако, открытое судопроизводство не дало возможности воплотить проект в жизнь.
"По факту мы имеем потерянные инвестиции и испорченную репутацию множества невиновных людей. И все это благодаря "Прекрасной" работе наших "Доблестных" правоохранительных органов. Вот такое "Кривосудие по-украински". С которым пора заканчивать раз и навсегда", - констатирует Михаил Шнайдер.
Напомним, в 2013 году Главное следственное управление Национальной полиции проводило досудебное расследование дела о захвате в 2013 году земучастка площадью 94 га и уничтожении радипередающего центра в Броварах, стоимостью около 120 млн гривен. Подозрения были выдвинуты юристам и адвокатам Анатолию Гунько, Тарасу Лавриненко, Игорю Калиниченко, а также бывшему исполняющему обязанности Госгеокадастра в Киевской области Станиславу Губину, экс-арбитражному управляющему и директору Радиопередающего центра Сергею Булычеву, экс-главы Госспецсвязи Геннадию Резникову и бывшему и.о. руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константину Захаренко.
Однако в 2019 году уголовное производство было закрыто "в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить".
Броварской радиопередающий центр, строительство которого началось в 1931 году, состоял из 2 башен-антенн и 10 малых радио-экспериментальных башен. Мощности предприятия входили в мобилизационного плана государства на случай войны или чрезвычайной ситуации. В 2013 году центр был демонтирован.
бо воно ні до чого не пристосоване, окрім блюзнірства
нах нужны енти известицыи??
построили уже в тернополях-львовах енти ынвест
зарплата 200 евро.
в немеции-2000 евро - в 10 раз выше.
какая польза от них ??
еще такие же ынвесторы скупили укр облигацыи под 18,5% годовых-польза какая? ну для кипра и бальшая, а кипр - енто тот же ахметов-мальдивский и прочая рвань.
еще какие ынвестиции??
любые, все одно
зарплата в 10 раз меньше, чем в эвропах,
землю отравят куриными отходами, недра вывезут-газ продадут тупому населению-через субсидеи.
и сидите тут подыхайте с вашим безвизом.
От з ходу гуглиться: фуджікура різноробочий - від 8500 грн. Різноробочий - це найменш кваліфікована і найбільш низькооплачувана посада.
https://www.work.ua/jobs/3492284/
єслі би у гівноблогера були б хоч якісь мізки і талант, то б у нього був би якийсь рейтинг і популярність, і всі б його знали
правда, тепер в нього той рейтинг з'явиться, дякуючи тупорилим журнашлюхам, що пропіарили його висер у своїх помийних виданнях
" 1 жовтня 2013 року мер Броварів Ігор Сапожко та депутати від Партії регіонів, які складали більшість Броварської міської ради проголосували за демонтаж Броварського радіопередавального центру та продажу під забудову родичу російського прем'єра Дмитра Медведєва Віктору Поліщуку земельної ділянки в 96 га, на якій він знаходився.[1][2] Був здійснений повний демонтаж радіовеж та передавального центру, потужності якого входили до мобілізаційного плану держави на випадок війни чи надзвичайної ситуації. Лише броварські передавачі, зокрема унікальний «Борей», могли здійснювати радіомовлення на довгих хвилях по всій території України, тобто єдині хто могли вести радіомовлення та глушити ворожі передачі в майбутній зоні проведення АТО та окупованому Криму.[3]" .
Тобто замішані військові,депутати,геокадастр(і може трошки-фсб). А от дійсно варте уваги-що відкупитись від мєнтів змогли лише після президентських виборів.
https://petition.president.gov.ua/petition/63666