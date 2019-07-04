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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (9641) Гройсман (4804) Александр Сырский (14)

 В Украине отмечают День Национальной полиции

Сегодня, 4 июля, отмечают День Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С профессиональным праздником полицейских поздравил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В условиях российской агрессии против нашего государства и общественных изменений, которые происходят в Украине, на полицию возлагается повышенная ответственность. Защита правопорядка в таких обстоятельствах требует четких и решительных действий, высокого профессионализма и применения современных подходов, используемых ведущими правоохранительными органами мира", - говорится в поздравлении премьера, опубликованном на сайте правительства.

Гройсман также отметил, что реформа Национальной полиции является важной составляющей реформы правоохранительных органов и правоохранительной системы в целом: "Наша цель - формирование стабильного, эффективного, современного правоохранительного органа по западному образцу, деятельность которого будет соответствовать требованиям общества и ожиданиям граждан".

"Желаю работникам Национальной полиции дальнейшего профессионального роста, служения интересам общества и всех благ", - добавил глава правитетельства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков. ФОТО

Вместе с тем, в своем поздравлении по случаю Дня Нацполиции Украины, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский подчеркнул, что представители Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил воплощают основной принцип деятельности правоохранительных органов - служить и защищать: "Вы связали свою жизнь с чрезвычайно ответственным, рискованным, тяжелым и важным делом - служить обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка, а также оказания помощи каждому гражданину нашей страны, который в ней нуждается. Приятно отметить, что в повседневной работе Вы демонстрируете высокий профессионализм, мужество, преданность делу, Присяге и служебному долгу".

"Сердечно желаю Вам успехов в профессиональной деятельности. В частности, дальнейшей борьбе с преступностью для обеспечения стабильности и соблюдения правопорядка, новых достижений и свершений во имя мира и процветания нашей Украины. Искренне желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, мирного неба над землей, благополучия и согласия", - написал командующий ОС.

Напомним, Указ о профессиональном празднике полицейских подписал пятый президент Украины Петр Порошенко лишь год назад, несмотря на то, что закон "О Национальной полиции" Верховная Рада приняла еще в 2015 году.

4 июля четыре года назад первые сотрудники новой полиции, в частности патрульные, приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

Около месяца патрульная полиция работала в столице Украины в тестовом режиме, после чего полицейские вышли на улицы Львова и Одессы. Процесс запуска новой полиции в городах Украины занял почти год.

В Украине отмечают День Национальной полиции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135621
 
 
 Топ комментарии
 
Главное как отметят шоб за приусы не садились)))
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Главное как отметят шоб за приусы не садились)))
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Самая неблагодарная служба, если служишь честно.
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В рамках наших кривоохранительных органов это несовместимые понятия.
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Есть те, кто действительно работает честно.
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Интересно, если сегодня суд оправдает Труханова, Порошенко призовет соратников выйти на Майдан против российского реванша?
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1.Оправдает
2. Вряд ли, и так затеял ржачный клоунадный майдан против решения суда и ЦВК, которые сам же и реформировал
Петрусь протестует против самого себя, а песики его активно поддерживают на диване
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Как работает полиция в Молдове:

У Молдові наклали арешт на всі активи олігарха Плахотнюка
Доречі, Плахотнюк є другом і бізнес-партнером Порошенко

В Украине отмечают День Национальной полиции - Цензор.НЕТ 4342
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Я бы на вашем месте сегодня (особенно вечером) по улицам с оглядкой ходит - помимо компаний пьяных мусорил будет ещё их свиномордое начальство на крузаках, которые будут после пары бутылок водки возвращаться в свои дворцы и могут переехать вас на переходе.
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Це той день, коли зелена влада могла би відправити Авакова у відставку. Але те, що вони його утримують дуже красномовно говорить про нову владу.
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Ты же гавнюк сам лично ,сабакава оберегал пять лет от критики !
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И подымать нечего. Я помню. Не стоишь ты такой щепетильности.
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Тобто брешеш. Я завжди пояснював, що Аваков юліна людина, а такого ж Яценюка використали. Це все було, зебобік. Не хочеш доводити, то не бреши.
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Верховна Рада - зелена? Знову обкурився?
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Подання від президента, а він обійшов це питання. А взагалія з тобою розмову припинив. Тому далі лише спам.
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Клімкіна не обійшов Луценка не обійшов, і що? В Україні відзначають День Національної поліції - Цензор.НЕТ 1890
розмову припиняю - типова кацапська поведінка
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Менты остались ментами. Реформа провалена. Сабаков словно не при делах. Пользы от ментов - ноль.
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Не нуль, а великий мінус, зебобік. Чому його твоя зелена влада не відправить у відставку?
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яким чином? петрусьова більшість у Пардаменті Авакова підтримує
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Я такой же зебобік, как ты фанат Саакашвили ))
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Сегодня на улицах будет полно бухих и не адекватных ментов.
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