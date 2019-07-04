 "Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации

Об этом в комментарии "InfoResist" заявил экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, информирует Цензор.НЕТ.
Москаль считает употребление нецензурной лексики эффективным механизмом достижения результата.
"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось. Ну неужели нет в обществе сегодня большей проблемы, чем заниматься этими глупостями?! Еще и зная, что этот парламент не будет рассматривать этот законопроект. Это называется, как в советские времена: отвлечение народа от социальных проблем", - считает Москаль.
По его словам, этот вопрос давно урегулирован украинским законодательством.
"Нецензурная брань в общественных местах наказывается штрафом. Помните, когда-то за это сажали на 15 суток", - добавил он.
На замечание о том, что его за публичные резкие выступления никто не наказывал, Москаль отметил, что не знает почему не штрафуют.
"Оштрафовать может только суд. А весь парламент не заслуживает нецензурной брани? Его работа, как она оценивается гражданами Украины? Только в нецензурной форме", - резюмировал Москаль.
Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).
Звісно він проти.
Ахах. Вполне ожидаемо. Москаль красава. Он же матами порой разговаривает.
Источник: https://censor.net.ua/n3135619
Из моего жизненного опыта "матом разговаривают" (именно разговаривают, а не матерятся) следующие категории граждан:
- гопники (алкаши, наркоманы и пр. подобные слои общества)
- не.... ммм... удовлетворенные по одной стороне жизни дамы
- люди, которые вынуждены так разговаривать по специфике работы, иначе их просто не поймут.
Вероятно, последнюю категорию и подразумевает Москаль.
На обычном человеческом языке эти люди просто не поймут, а что, собственно, от них хотят.
Скажите им: "Машина нагружена достаточно. Поехали", - и на вас посморят, как "баран на новые ворота". Скажите им <могу написать нужную фразу, там, собственно, вариации одного глагола, но воспитание не позволяет> - и сразу все встанет на свои места.
Другое дело, что с такой публикой, которыми, как правило, были самые низкоквалифицированные работяги на "стройках социализма", вынужден общаеться Москаль, что несколько удивляет подбору кадров.
Одна дура выдвинула тупой бредовый з-н..... Неделя бурного обсуждения ее идиотизма в газетах и ТВ с серьезным лицом!
Нас от чего то отвлекают?
Или на ТВ и газетах - идиот на идиоте! Больше тем нет? Покатайтесь на Киевском море.... Поузнавайте кому принадлежат дачки на берегу.....
Ну і добре.
Мені цього вистачає.