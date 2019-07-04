EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Общество
  1750  46
Все про:Богомолец Ольга (110) ВР (23116) законопроект (2071) Москаль (1803)

 "Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации

Законопроект Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" имеет исключительно предвыборные цели.

Об этом в комментарии "InfoResist" заявил экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, информирует Цензор.НЕТ.

Москаль считает употребление нецензурной лексики эффективным механизмом достижения результата.

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось. Ну неужели нет в обществе сегодня большей проблемы, чем заниматься этими глупостями?! Еще и зная, что этот парламент не будет рассматривать этот законопроект. Это называется, как в советские времена: отвлечение народа от социальных проблем", - считает Москаль.

По его словам, этот вопрос давно урегулирован украинским законодательством.

"Нецензурная брань в общественных местах наказывается штрафом. Помните, когда-то за это сажали на 15 суток", - добавил он.

На замечание о том, что его за публичные резкие выступления никто не наказывал, Москаль отметил, что не знает почему не штрафуют.

"Оштрафовать может только суд. А весь парламент не заслуживает нецензурной брани? Его работа, как она оценивается гражданами Украины? Только в нецензурной форме", - резюмировал Москаль.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог"

Источник: https://censor.net.ua/n3135619
 
   
 Топ комментарии
 
Например, с кацапами можно только матом - они по-другому не понимают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для Москаля нужно сделать исключение в законе)))
 показать весь комментарий
 
 
Москаль без матюка і хвилини не проживе.
Звісно він проти.
 показать весь комментарий
 
 
Никто и не сумлевался, что Геныч против дематюкации будет 😁
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ось тут коротко і ясно, а головне все правда

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации - Цензор.НЕТ 4099
 показать весь комментарий
 
Например, с кацапами можно только матом - они по-другому не понимают.
 показать весь комментарий
 
 
Ну Москаль як скаже, так потім на цитати розбирають!
 показать весь комментарий
 
 
Москаля задили за живое, и он впервые поддержал Супрун.
 показать весь комментарий
 
 
...Москаль выступил против закона о дематюкации.


Ахах. Вполне ожидаемо. Москаль красава. Он же матами порой разговаривает. "Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации - Цензор.НЕТ 490
 показать весь комментарий
 
 
Москаль хай краще наведе порядок в області, а то там якесь середньовіччя.
 показать весь комментарий
 
Москаль звільнився зразу після виборів. Наводь(те).
 показать весь комментарий
 
 
""Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось."
Источник: https://censor.net.ua/n3135619

Из моего жизненного опыта "матом разговаривают" (именно разговаривают, а не матерятся) следующие категории граждан:
- гопники (алкаши, наркоманы и пр. подобные слои общества)
- не.... ммм... удовлетворенные по одной стороне жизни дамы
- люди, которые вынуждены так разговаривать по специфике работы, иначе их просто не поймут.
Вероятно, последнюю категорию и подразумевает Москаль.
На обычном человеческом языке эти люди просто не поймут, а что, собственно, от них хотят.
Скажите им: "Машина нагружена достаточно. Поехали", - и на вас посморят, как "баран на новые ворота". Скажите им <могу написать нужную фразу, там, собственно, вариации одного глагола, но воспитание не позволяет> - и сразу все встанет на свои места.
Другое дело, что с такой публикой, которыми, как правило, были самые низкоквалифицированные работяги на "стройках социализма", вынужден общаеться Москаль, что несколько удивляет подбору кадров.
 показать весь комментарий
 
 
Нередко и єнтєльігентам нужно мата загнуть для снятия короньі и ускорения процесса)))
 показать весь комментарий
 
 
Интересует вопрос насчёт дам. Это ж какой стороной они не удовлетворены?
 показать весь комментарий
 
А я вот так и не понял: под "человеческим" Москаль имеет в виду мат? Или все-таки литературный?
 показать весь комментарий
 
 
Моя прабабця лаялась так (нар. 1897 року) - Щоб тобі руки вперед лопатками повивертало! Матюччя нам принесли кацапи після революції 17-го.
 показать весь комментарий
 
 
Может, лучше " демоскализацию" нашей власти провести, включая персонально и Москаля?
 показать весь комментарий
 
Вот если бы в конце Вашего предложения стояла фамилия "Зеленский", я б нажал "Нравится" "Є такі люди, які не розуміють людської мови", - Москаль виступив проти закону про дематюкацію - Цензор.НЕТ 2130
 показать весь комментарий
 
 
Украинцам , которые обучают своих детей мове - президента слушать запрещено!
 показать весь комментарий
 
бо он не украинский президент - и хорошему не научит...
 показать весь комментарий
 
Это ..НЕПРАВИЛЬНО!!! На самом деле язык который мы с Вами называем матюками - искусственный язык нам навязанный. Разговаривают на нем ...зеленожопые. Смеяться Вам от этого, рыдать или радоваться - все равно. Это ИХ язык! Язык тех!!! , которые нас убивают, устраивают аварии, меняют климат, и стараются нас выжить из планеты.
 показать весь комментарий
 
Кого Богомолець зібралась вчити? Головного москаля України!
 показать весь комментарий
 
 
Пора Москалю опять повстречаться с журнашлюхами из "интерньюсван112" и прочих ватных помоек и продекламировать им свой легендарный спич.
 показать весь комментарий
 
 
Ох-ть!
Одна дура выдвинула тупой бредовый з-н..... Неделя бурного обсуждения ее идиотизма в газетах и ТВ с серьезным лицом!
Нас от чего то отвлекают?
Или на ТВ и газетах - идиот на идиоте! Больше тем нет? Покатайтесь на Киевском море.... Поузнавайте кому принадлежат дачки на берегу.....
 показать весь комментарий
 
 
Одно из самых странных ругательств, которое я слышал: моя покойная соседка по даче старая бабця ругалась козырной фразой: "Негодний хомяк!"
 показать весь комментарий
 
 
Москаль ака "Ты шо,довбойоб?" ещё тот кандибобер
 показать весь комментарий
 
я дуже вибачаюсь, але як держслужбовці в інших цивілізованих країнах обходяться без матюків?
 показать весь комментарий
 
ЗЕбіл це не матюк як і *****?
Ну і добре.
Мені цього вистачає.
 показать весь комментарий
 
"каких лять реформ по дематюкизации вам ещё не хватает?" (С)
 показать весь комментарий
 
Не надо подводить базу под грязный рот и мысли.Я еще не видел ни одного приличного человека - матершинника.Все с изъянами.Наши дети - губка.Чем раньше они услышат мат,тем меньше шансов у них стать совестливым человеком.Совесть стало синонимом неудачника.Нажаль.
 показать весь комментарий
 
Есть такие люди, которые занимают чужую должность. И придумывают сказки о волшебстве ,матерщины....
 показать весь комментарий
 
Богомолец если я не ошибаюсь из медицины, не филолог? Так пусть законопроэкты вносит касательно здравоохранения
 показать весь комментарий
 
Врач борется за чистоту украинского языка)))) она ж не в курсе что в украинском нет матюков, все матюки из русского, ей за чистоту русского нужно бороться, я даже могу подсказать в какой стране.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации
 
 
 
 
 
 вверх