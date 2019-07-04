 "Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации

Об этом в комментарии "InfoResist" заявил экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, информирует Цензор.НЕТ.

Москаль считает употребление нецензурной лексики эффективным механизмом достижения результата.

"Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка. Сказал на их языке - друг друга поняли. И все пошло и наладилось. Ну неужели нет в обществе сегодня большей проблемы, чем заниматься этими глупостями?! Еще и зная, что этот парламент не будет рассматривать этот законопроект. Это называется, как в советские времена: отвлечение народа от социальных проблем", - считает Москаль.

По его словам, этот вопрос давно урегулирован украинским законодательством.

"Нецензурная брань в общественных местах наказывается штрафом. Помните, когда-то за это сажали на 15 суток", - добавил он.

На замечание о том, что его за публичные резкие выступления никто не наказывал, Москаль отметил, что не знает почему не штрафуют.

"Оштрафовать может только суд. А весь парламент не заслуживает нецензурной брани? Его работа, как она оценивается гражданами Украины? Только в нецензурной форме", - резюмировал Москаль.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

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