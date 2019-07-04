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 Восемь туристов в Карпатах госпитализированы с отравлением

В Верховинском районе Ивано-Франковской области госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление восемь туристов из Одесской и Кировоградской областей. Среди пострадавших - трое детей.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 05:00 04.07.2019 до Верховинского ЦРБ с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести госпитализированы восемь человек, из них трое детей, жителей Одесской и Кировоградской областей, которые в составе группы туристов 13 чел. отдыхали в горной местности на территории Верховинского района", - сообщает управление ОГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135617
 
 
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