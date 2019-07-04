 С начала недели на водоемах Украины погибли 22 человека, с начала года - 671, из которых 72 - дети, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 3 июля на Волыни, а именно вблизи с. Свитязь Шацкого района, во время купания в озере без присмотра родителей утонули 2 мальчика 2010 и 2009 годов рождения.

Всего же за минувшие сутки Службой спасения зафиксировано 10 случаев утопления граждан в Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Донецкой и Львовской областях.

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Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 671 человек, из которых 72 - дети. При этом спасено 239 человек, в том числе 33 ребенка.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Относительно происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.