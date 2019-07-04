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Все про:несчастный_случай (236) смерть (5994) ГСЧС (2129)

 С начала недели на водоемах Украины погибли 22 человека, с начала года - 671, из которых 72 - дети, - ГСЧС

22 украинца погибли на водоемах страны только с начала недели - с 1 по 4 июля.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 3 июля на Волыни, а именно вблизи с. Свитязь Шацкого района, во время купания в озере без присмотра родителей утонули 2 мальчика 2010 и 2009 годов рождения.

Всего же за минувшие сутки Службой спасения зафиксировано 10 случаев утопления граждан в Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Донецкой и Львовской областях.

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Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 671 человек, из которых 72 - дети. При этом спасено 239 человек, в том числе 33 ребенка.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Относительно происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3135614
 
 
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Как можно утонуть если вода держит тело? Я вот могу легко на спине час лежать на воде безо всяких усилий. А как не уметь плавать для меня это вообще не понятно.
Утонуть можно лишь в том случае, если у тебя ноги в тазике с цементом!!!
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Всё зависит от комплекции,физподготовки и банального умения плавать.Не своей смертью в Украине погибает тьма людей.Обидно.ДТП,пожары,утопления ,самоубийства,криминал и война.Станем лучше жить, меньше будем погибать и стремиться к смерти.
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ДТП,пожары,утопления ,самоубийства,криминал и война

и только в воду человек лезет сознательно...
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Если вода в желудке и в легких, плавучесть <0.
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Все це так, але ноги ідуть до низу. Чомусь. Так мона лежати лише в лимані (Бердянському), коли виходиш з води і на тобі з"являється шар солі при висиханні. Пересвідчився.
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Вотка, вотка что тьі натворила
Вотка, вотка тьі меня сгубила.
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Население бедное. Из развлечений популярно то что бесплатно - идти купаться, например.
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ты нереальный ипанат)) Купание это развлечение для всех.
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Это жопа, а Супрунша о прививках парит... швейцарское бабло отрабатывает.
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Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала недели на водоемах Украины погибли 22 человека, с начала года - 671, из которых 72 - дети, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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