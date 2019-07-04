 "Как дела? Держишься? Ну хорошо, держись дальше", - Коломойский рассказал о контактах с Зеленским

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Новому Времени", сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, держит ли он связь с президентом Зеленским - созванивается или переписывается - Коломойский ответил: "Иногда, редко".

При этом, по его словам, после инаугурации они еще не встречались лично. "Из-за вас же (журналистов), опять же, не было (встречи). Из-за Миши Ткача (журналист программы Схемы: коррупция в деталях. - Ред.)", - уточнил Коломойский.

В ответ на уточняющий вопрос, о чем он общается с Зеленским, Коломойский сказал: "Морально поддерживаю", - и привел пример таких телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься? " - "Держусь". "Тяжело?" - "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

Бизнесмен заявил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы. Он также уточнил, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было немного: "Раз, два и обчелся".

Комментируя замечание журналиста, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил что "официальной встречи у меня с ним не было". "Может, оговорился", - отреагировал на слова Зеленского миллиардер.

При этом Коломойский подтвердил, что симпатизирует президенту: "Ну понятное дело, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко".

Напомним, что ранее Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским. Большая палата Верховного суда встала на сторону государственного "ПриватБанка" в споре с Марганецким ГОКом, который является поручителем по кредиту рефинансирования, выданному при прежних собственниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью