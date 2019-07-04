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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1996) Коломойский (1087)

 "Как дела? Держишься? Ну хорошо, держись дальше", - Коломойский рассказал о контактах с Зеленским

Миллиардер Игорь Коломойский, вернувшийся в мае в Украину, рассказал, что лично с президентом после инаугурации не встречался, однако держит связь с Зеленским по телефону.

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Новому Времени", сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, держит ли он связь с президентом Зеленским - созванивается или переписывается - Коломойский ответил: "Иногда, редко".

При этом, по его словам, после инаугурации они еще не встречались лично. "Из-за вас же (журналистов), опять же, не было (встречи). Из-за Миши Ткача (журналист программы Схемы: коррупция в деталях. - Ред.)", - уточнил Коломойский.

В ответ на уточняющий вопрос, о чем он общается с Зеленским, Коломойский сказал: "Морально поддерживаю", - и привел пример таких телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься? " - "Держусь". "Тяжело?" - "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

Бизнесмен заявил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы. Он также уточнил, что подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было немного: "Раз, два и обчелся".

Комментируя замечание журналиста, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил что "официальной встречи у меня с ним не было". "Может, оговорился", - отреагировал на слова Зеленского миллиардер.

При этом Коломойский подтвердил, что симпатизирует президенту: "Ну понятное дело, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко".

Напомним, что ранее Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским. Большая палата Верховного суда встала на сторону государственного "ПриватБанка" в споре с Марганецким ГОКом, который является поручителем по кредиту рефинансирования, выданному при прежних собственниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью

Источник: https://censor.net.ua/n3135609
 
 
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А у самого рука в попе у Зе!. Ведь кукловод не может отпустить куклу в самостоятельное плавание.
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Прямо как Алекс-Юстасу, конспираторы хреновы )))
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Навіщо йому тримати зв'язок з термосом? У нього Богдан для цього є.
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Как дела? Держишься? Ну хорошо, держись дальше"

осталось не много после 21-го можно будет сбросить маски
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- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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коломойскому лучше вообще рот не открывать )
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Да мы так тебе и поверили насчет твоей шестерки и холопа Зеленского в девичестве Вальцмана!
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Прізвище Президента Порошенко - Вальцман, а Порошенко - то прізвище матері, яке батько Петра Олексійовича, Олексій Іванович, взяв після того, як відбув покарання за крадіжку соціалістичної власності в особливо великих розмірах.
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Не делай из Порошенко еврея.Не тянет.Банальный гангстер англомовный.
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Миша Ткач скоро спать между Еленой и Вовой будет и станет членом СНБО.
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Та держиться, держиться. Поки. Люди надто важко розлучаються з дитячими мріями. А Зебенятка - особливо. Одні до старості вірять у Карлсона-Саакашвілі, інші - у Гудвіна-Зєлєнского.
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У Саакашвили реальньіе достижения в Грузии , у Зеленского есть перспектива подобного в Украине , а у Порошенко бьіл шанс , но все уже в прошлом . Но некоторьіе верят ...
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Кукла на руке держится прочно.
Бибабо́ - простейшая кукла, состоящая из головы и платья в виде перчатки. Голова имеет специальное отверстие под указательный палец, а большой и средний палец служат для жестикуляции руками куклы.
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Да что ж это за гребаный цирк каждую неделю -про я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь... зебилизм полный
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обійняв, прослізився - і пішов доїдати пів вареника
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
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Пена всплывает вверх, пена не тонет и сразу видна.
Пена всплывает вверх, но состоит, пардон, из говна.
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Оранжевый Майдан, налоговый Майдан, Евромайдан, Электоральный Майдан...
эти Майданы устраивали украинцы
а счас песики устраивают свой, еще один
Диванный Майдан
ибо дальше их дивана все ихние угрозы и страшные прогнозы не распространятся
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то ли не новость коломойский что то сказал. сразу хрякоботы забыли о вышках бойко, укоборонпроме, ротердаме, янтарниках, о реформах супер потужных, о торговых партнёрах ахметах и ко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Как дела? Держишься? Ну хорошо, держись дальше", - Коломойский рассказал о контактах с Зеленским
 
 
 
 
 
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