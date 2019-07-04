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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3223) Укроборонпром (725) Данилюк Александр (352)

 При СНБО создадут Координационный центр, приоритетной задачей которого будет реформирование "Укроборонпрома"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилюк сообщил, что будет создан Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование Государственного концерна "Укроборонпром".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в ходе межведомственного совещания по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

По словам Секретаря СНБО Украины, Координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления Концерном и внедрение законодательных инициатив в сфере ОПК, создание действующего механизма общественного контроля. Заседание группы будут проходить на регулярной основе.

В совещании приняли участие заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, председатель Государственной аудиторской службы Украины, представители Наблюдательного совета и руководства ГК "Укроборонпром" и эксперты Аппарата СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135608
 
 
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Предлагаю главным по реформированию поставить старого, доброго и очень опытного специалиста - Свинарчука!!!
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каждая свыня, хоть раз в жизни обязана посетить скотобойню...
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Каждый день сообщения о том, что снова и снова будет расширяться штат чиновников, жрущих с бюджетного корыта.
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Все оборонные предприятия должны быть частными, что бы у них была конкурнеция за госзаказ. А не так как сегодня. Чиновники делают заказ сами у себя, опрелеяют любые цены и сами проводят испытания.
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А держзамовлення є? На нього ж завжди не вистачає коштів. Ось зекомандА ще скоротить фінансування, бо мЬІролюбні ж.
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петю с свинарчуками убрали, теперь будет больше денег на госзаказы.
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Наївний ти, їйбо. Хлібне місце пустим не буває. У буратіни є свій кум-сват-брат та торговий партньор.
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так было только при попередниках-совках
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Хех! Ще одні рехворматори будуть рехворматувати рехвормоване і дивитись що мона змародерити.
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Ну ось і дорвались до влади "рехворматори".
При СНБО создадут Координационный центр, приоритетной задачей которого будет реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9162
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ще не всіх 95х лядей пристроїли ...чи вже взялися "трудоустраювати" лядей з 96ї "підворотні" ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри СНБО создадут Координационный центр, приоритетной задачей которого будет реформирование "Укроборонпрома"
 
 
 
 
 
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