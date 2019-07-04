 "Укрэнерго" обжалует постановление суда о приостановке действия тарифов

Об этом компания сообщила 3 июля на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.
"Укрэнерго" также направило в суд ходатайство, в котором просит отменить прекращение действия постановлений регулятора.
1 июля в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" стартовала новая модель энергорынка.
2 июля стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановления, которое установило тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.
В "Укрэнерго" заявили, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели энергорынка и "приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии".
Простой вопрос обществу: ПОЕМУ НЕ РАЗОГНАНА К ИПЕНЯМ НКРЕКП, КАК ОРГАНИЗАЦИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ ВНЕ ЗАКОНА? Почему штат этой незаконной конторы до сих пор получает охеренное денежное и прочее содержание? А ведь, чтобы разогнать этих выродков Зюзе достаточно отменить соответствующие указы Пецы Барыги, которыми он и создал эту гнусную контору, продолжая традиции донбасюрских папередников.
по существу НВФ - как сепарня ))