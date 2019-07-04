 "Укрэнерго" обжалует постановление суда о приостановке действия тарифов

Об этом компания сообщила 3 июля на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" также направило в суд ходатайство, в котором просит отменить прекращение действия постановлений регулятора.

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1 июля в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" стартовала новая модель энергорынка.

2 июля стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановления, которое установило тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.

В "Укрэнерго" заявили, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели энергорынка и "приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии".