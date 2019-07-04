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Все про:апелляция (383) суд (22273) тарифы (1595) Укрэнерго (148)

 "Укрэнерго" обжалует постановление суда о приостановке действия тарифов

"Укрэнерго" подало апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда Киева, которым было приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об установлении тарифов на второе полугодие 2019 года.

Об этом компания сообщила 3 июля на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" также направило в суд ходатайство, в котором просит отменить прекращение действия постановлений регулятора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

1 июля в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" стартовала новая модель энергорынка.

2 июля стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановления, которое установило тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года.

В "Укрэнерго" заявили, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели энергорынка и "приведет к коллапсу нового рынка электроэнергии".

Источник: https://censor.net.ua/n3135607
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
точно! при ПЕТЕ НКРЕ сказал что завтра тарифы будут в 3раза выше (почему из за чего и почему в 3 а не в 2 или в 5) и все как бараны подняли задницы и пошли платить!
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Да, было гораздо хуже, слава богу что прибрали.
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а завод Бени или нет? Если да, то суд знал кто платил
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КС признал незаконность создания НКРЭКУ, так что все их тарифы под большим сомнением.
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вообще то не просто под сомнением а согласно логике юридического процесса должны быть отменены (потому что принимались организацией которая вне закона) а людям которым был нанесен ущерб (решениями незаконной организации) должно быть выплачено возмещение ущерба и моральная компенсация!! НО КАК ГОВОРИТСЯ МЫ ЖЕ НЕ ЕВРОПА МЫ ЧТО ТО ДРУГОЕ НА БУКВУ ЖО....!
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та да - я бы хотел это видеть - и в какой стране может действовать 6 лет незаконная контора с нанесением бешеного ущерба ))
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думаю если поднять выборы пе 2014 - то и рошен станет незаконным как то НКРЕ
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За несколько лет там один ущерб от переплаты набежал на сотни миллиардов, так что об этом можно и не мечтать.
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та я в курсе, как грабить граждан так мы тут как тут, а как отвечать за грабеж.... то не виноватая Я он сам пришел!!
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"...согласно логике юридического процесса должны быть отменены (потому что принимались организацией которая ВНЕ ЗАКОНА) а людям которым был нанесен ущерб (решениями незаконной организации) должно быть выплачено возмещение ущерба и моральная компенсация!!"
Простой вопрос обществу: ПОЕМУ НЕ РАЗОГНАНА К ИПЕНЯМ НКРЕКП, КАК ОРГАНИЗАЦИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ ВНЕ ЗАКОНА? Почему штат этой незаконной конторы до сих пор получает охеренное денежное и прочее содержание? А ведь, чтобы разогнать этих выродков Зюзе достаточно отменить соответствующие указы Пецы Барыги, которыми он и создал эту гнусную контору, продолжая традиции донбасюрских папередников.
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а почему трясет бизнес разогнаная 2 года назад налоговая ментовка?
по существу НВФ - как сепарня ))
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Следователей и спецназ и шмонать их квартиры по полной..
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ото шухер начнется - и переписывание недвижки ))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрэнерго" обжалует постановление суда о приостановке действия тарифов
 
 
 
 
 
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