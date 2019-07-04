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 Политика Украины
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 Сарган - ЦИК: "Кузьмин так и останется кандидатом?"

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган обратилась к Центризбиркому с вопросом: если вчера они отменили регистрацию не проживающих на украинской территории Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах 21 июля, то где аналогичное решение по экс-замглавы ГПУ Ренату Кузьмину.

Об этом она написала у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос: Кузьмин - 35-й номер в списке партии "Оппозиционная платформа-За життя" - так и останется кандидатом? И станет нардепом, последние пять лет скрываясь на временно оккупированной территории Крыма, а в отдельные периоды - в России?" - задала Сарган вопрос ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган

По ее словам, информацию, почему Кузьмин не может баллотироваться, ГПУ передала в Центризбирком еще 20 июня. 

Сарган - ЦИК: Кузьмин так и останется кандидатом? 01

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3135606
 
   
 Топ комментарии
 
А по Медведчуку у ГПУ вопросов нет? Он последние 5 лет жил в Украине?
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Не трожь платформу за смерть - это святое для Зе!. Ему с ними еще коалицию мутить!!!
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на секундочку, а уродец Гужва, который несколько лет прятался в Европах, тоже останется?!

Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 4925
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А по Медведчуку у ГПУ вопросов нет? Он последние 5 лет жил в Украине?
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подельник барыги... 40% газа для авто в Украине... как 2цик" может вопросы задавать, если они барыгою назначены?
глупишь, дядя....
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Так у нас же власть сменилась, обещали посадить всех еще весной?
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ну всьо)не встигли)))весна пройшла))) тепер тре чекати наступну)хто ж в липні то садить?!
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никого не сажают, Барыга цветет и пахнет, вместе с ручными с14 кошмарят улицу...
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да постоянно прибегают, по первому зову/указанию Мародера. Последний раз на митинге позавчера
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Судьи и прокуроры? Смешная ты зверушка, ватная...
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А ти де живеш що у вас змінилась влада? У нас в Україні генплокулол кум колишнього президента верховна зрада саботує укази президента суди і центрвиборчком призначений панамським свинарником тож яка влада і де змінилася?
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Ну вы как дети малые, то год визжали, что всем керует Порох и его надо валить, и тогда сразу наступит благодать, потому как он конролировал каждого судью и прокурора с ментом. Пороха свалили, теперь вам чего не хватает то? Мозгов? Ну извините, это дело персональное, якщо в голові нєма то в сраці не позичиш...
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Навіть запитувати не буду. Думаю, ви добре знаєте, що функції основні прокуратури - нагляд і супровід справ. СБУ - Баканов. Замінено всіх начальників обласних управлінь і всіх структурних підрозділів. ДБР - Труба, який по клацання пальців пресує опозиційні до Ще телеканали і політиків. МВС - Аваков, який створив для Ще на виборах комфортні умови і продовжує це робити. Що ще треба, щоб новавлпда почала виконувати обіцяне?
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Да нет, все 80%, и даже 100%. Правда-правда. Дубинский на плюсах рассказал. А он никогда не врет. Честно-честно.
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а разве не жил? Каждый день на ньюс ване и 112 вещает, явно со студии.
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То в последний год
А с 2014 несколько лет жил в рф
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вроде ж постоянно прилетал в Украину. Там достаточно 90 дней быть в году.
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Не трожь платформу за смерть - это святое для Зе!. Ему с ними еще коалицию мутить!!!
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Зе-команда - это прихвостни Парубия и *****. Обосцали уже ляжки. Скоро вас бить начнут там, где увидят. Ваш рейтнг уже стремится к 0.
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ага, барыга пять лет взасов скумом путина, а виноваты те кто барыгу нахйускинул...
ты не адекват... смотри в окно.... решётки не видно до сих пор?
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А не подскажешь на каких каналах какого олигарха дружбан и доверенное лицо Зели Пальчевский ведет агитацию в прайме за родимого и его Слуг? Кто же так сильно Зелю и его слуг продвигает?
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На лап у баксів членам ЦВК не положили, а вже допитуються. Вечером бакси, а ранком рішення.
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БПП и НФ - это 75% цика...
барыжники - ничего святого....
кроме "Мурки"
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на секундочку, а уродец Гужва, который несколько лет прятался в Европах, тоже останется?!

Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 4925
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А Зе главное было убрать Шария. Боитесь 🎈🎈🎈?
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Очень боится. Он отгрызает как раз такие его электорат, а именно молодежь. Уже люди видят, что Зе не рыба ни мясо, Порошенко при нем цветет и пахнет, майданы собирает, людей бьет, вот разочарованная молодежь и потянулась к Шарию. Поэтому Баканов и поставил ему палку в колесо.
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Можно запомнить этот день. И понаблюдать за рейтингом Зе.
🎈🎈🎈
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Ну я представник молоді, можна сказати і я не за Петю і не за Зе. І за шарія 100% не буду, бо він москаль!
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А може все-таки по закону діяти? Ну не ступала нога шарія в Україну року так з 2011 чи 2012...
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по закону - это значит должно быть доказательство. А его нет. Баканов взял подмахнул бумагу. где написал, что "по данным СБУ Шарий не жил в Украине". Точно так же он мог написать "по данным СБУ Шарий жил на Марсе". Закон есть закон. Если же ты моралист и живешь по принципу "вор должен сидеть", хорошо, скажи мне, почему тогда зарегестрировали Саакашвили, котоырый вообще получил гражданство Украины в 2015 году, и никак не мог прожить 5 лет вообще?
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Ну, и Саакашвили тогда туда же. 29 мая 2015 года получил украинское гражданство, значит баллотироваться может 29 мая 2020 года при условии проживания в Украине. Тут полная задница, ожидайте кучу аппеляций.
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Ну прописано саме проживання в Україні, а проживати можна і без громадянства взагалі-то.
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А патамушта не было запроса Парубия и общественности по Кузьмину, по Клюеву и Шарию был, и вот результат. Слуги народа все делают по запросу народа!
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никто не замечает, что в стране пытаются навесить неуправляемый хаос, вернее он управляемый, но извне..., любое решение любой государственной институции можно обжаловать и отменить, все, ничего не движется, все остановилось, все ждут, когда, что-то будет обжаловано, потом отменено, потом апелляция, потом еще одна и далее по кругу..., в это время все стоит..., цель одна - любые решения любой институции сделать сомнительными по сути..., которые необходимо проверять и проверять, но решения судов при этом пекутся как горячие пирожки...
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Потомствєнні алконавти нюхом чують, шо "за життя", - це єврейський тост "лєхаім". )))

Сарган - ЦВК: "Кузьмін так і залишиться кандидатом?" - Цензор.НЕТ 7686
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Як на мене то ЦВК повинна була зняти з реєстрації не окремих осіб - а увесь блок, для приведення списку у належний стан, як раз через те, що у списках фігурують особи, які не мають права бути кандидатами у депутати ВР.
Це питання повинна поставити ЦВК прокуратура.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСарган - ЦИК: "Кузьмин так и останется кандидатом?"
 
 
 
 
 
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