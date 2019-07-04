 РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил адвокат Николай Полозов.
"Я внимательно читал вот эту ноту российскую, на которую был потом здесь целый политический скандал. Эта нота указывает на то, что Российская Федерация намерена выполнить решение трибунала. То есть, если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали бы никакие ноты писать, по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: не хотите - и не надо. Но через два дня после этого заместитель Лаврова, Карасин, заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответа относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков. То есть это повторное заявление свидетельствует о том, что все-таки какой-то интерес там есть. Связано ли это со встречей Путина с представителями G-20 в Осаке? Мы знаем из заявления Путина, что Трамп вообще поставил тему моряков в приоритет", - сообщил он.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.
Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.
В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.
26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
И если говорю, что Полозов читать и понимать прочитанное не умеет - значит не умеет.
Но,... не выполняет.
их хитрый план ...
Шо там нагадайте мені росія визнала? Вони півострів у нас відібрали... Дві області майже...
А от за 24 моряка їм таке зроблять....
І так, їм всім плювати на міжнародні домовленості... Тупо нас рать.
Решения международного трибунала выполняются без всяких нот- это если хоть выполнить
Ото і паРаша "намерена", але виконуватиме років 25-ть!
Наївні людои, коли паРаша що небудь виконувала????
Просите Америку пусть поможет- только Американский язык понятен кремлевским придур...ам!!! Как в Сирии. Да и последняя гибель подводной лодки с "ГероямиГРУ" уверен не без помощи Америки.
А разговаривать с Лавровым - бред !! Все равно ,что дро...чить в одиночестве!!!
відпустити українських моряків. медведчук може 1-2 % заробить на цьому
але це вже від україни не залежить. за авантюри мародера все одно треба платити.