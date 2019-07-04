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 Политика Украины
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 РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов

Российская Федерация намерена выполнить решение Международного трибунала относительно военнопленных моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил адвокат Николай Полозов.

"Я внимательно читал вот эту ноту российскую, на которую был потом здесь целый политический скандал. Эта нота указывает на то, что Российская Федерация намерена выполнить решение трибунала. То есть, если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали бы никакие ноты писать, по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: не хотите - и не надо. Но через два дня после этого заместитель Лаврова, Карасин, заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответа относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков. То есть это повторное заявление свидетельствует о том, что все-таки какой-то интерес там есть. Связано ли это со встречей Путина с представителями G-20 в Осаке? Мы знаем из заявления Путина, что Трамп вообще поставил тему моряков в приоритет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3135603
 
 
 Топ комментарии
 
Эту сволочь мокшанскую, ничем, кроме как дубиной, к порядку не призовёшь! Поэтому я не верю в интриги Версальского дворца, и сомневаюсь в освобождении наших моряков. Увы...
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Если бы ООН и международные суды не были такими импотентными,то хватило бы одного решение о не обслуживание или не допуске российских кораблей в европейских портах. И все..А так пусть дальше молча утираются от плевков лапотных. РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 6712
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Складно буде. Зе-непорозуміння може і не проти, але ж народ відразу підніме бунт. Он пару сот люду вийшло на майдан і сепарів шарія з клюєвим відразу зняли з реєстрації, а скільки вийде якщо зебіл здасть мокшанам Крим?))
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Эту сволочь мокшанскую, ничем, кроме как дубиной, к порядку не призовёшь! Поэтому я не верю в интриги Версальского дворца, и сомневаюсь в освобождении наших моряков. Увы...
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Меньше полозов языком бы молол умнее бы был!!! Мне вообще эти бабки ванги в печенках уже сидят !!! То Геращенко сралась договорились всех на всех то еще какой то хрен пиарится . сделайте дело потом пишите РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 349
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Таки нагнут наше недоразумение поменять моряков на Крым?
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Складно буде. Зе-непорозуміння може і не проти, але ж народ відразу підніме бунт. Он пару сот люду вийшло на майдан і сепарів шарія з клюєвим відразу зняли з реєстрації, а скільки вийде якщо зебіл здасть мокшанам Крим?))
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Я адвокат с 2004 года (был перерыв 2 года). Причем, специализируюсь на международном торговом и морском праве. Чтоб ты знал.
И если говорю, что Полозов читать и понимать прочитанное не умеет - значит не умеет.
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Если бы ООН и международные суды не были такими импотентными,то хватило бы одного решение о не обслуживание или не допуске российских кораблей в европейских портах. И все..А так пусть дальше молча утираются от плевков лапотных. РФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 6712
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Там не в "не допуске" дело: страна-участник не исполнившая решения лишается права в дальнейшем защищать свои интересы в этом судебном органе по вопросам, урегулированным Монтего-Бейской Конвенцией 1982 г. А в ней вопросов дохрена: например, границы континентального шельфа или исключительная экономическая зона...
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неблагодарное это дело писями по воде вилять. Кацапы непредсказуемы...Возьмут, да спрячутся назло всем в уральских горах, ищи-свищи потом...или главный их, тот, плешивый, засунет свой старческий йенк в банку с марганцовкой, с понтом, конец в воду...и всё. И шо сделаешь?
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зелин выход..)))))))))
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РФ намерена выполнить решение Международного трибунала...

Но,... не выполняет.
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Если и вернут то только после суда, тем более по поводу санкций за невыполнение решения трибунала стоит полная тишина.
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Освобождение моряков будет решаться после выборов, сейчас акцент стоит только на Медведчуке- какой он "молодец", что добился освобождения 4 человек..
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Меньше его каналы смотри, только там об этом каждый час напоминают.))
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***** включает заднюю, понимает, что Пецю наладили не смотря на
их хитрый план ...
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"Вофке" намекнули в Японии, что: одно дело - "хулиганить" в отношениях с соседями, и, совсем другое - плевать на международные договорённости... Ведь и НАТО (И США - по отдельности), например, может "наплевать" на "доктрину Монро", и ввести свои суда в акваторию Чёрного моря, на постоянной основе... Или получить в аренду, базу в Очакове...
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Якщо і віддадуть, то з умовою відбуття покарання в Україні, що засвідчить визнання Криму кацапським.
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А ти не помітив, що "блазенята" влаштували танці у ритмі: "два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад...". Вони роблять крок у якомусь напрямку, і дивляться н те, як реагує спільнота. Якщо "пече" - відступають... Потім роблять нову спробу, вже з іншого боку, чи в іншій області... Говорячи мовою науки - отримують знання на емпіричному рівні, методом "проб і помилок"...Тут - те ж саме... Клімкін їм "дав по носі", спільнота українська, його дії підтримала.... І "блазенята" зрозуміли, що "в цьому місці - "пече"...". Тепер будуть пробувать в іншому...
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Не отримують знання, а займаються провокаціями, намагаючись добитись своїх цілей. Не такі вони дурні якими здаються.
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Як там по списку: взірвані дома, беслан, норд ост, школа з дітьми, Грузія, Україна, Крим, боінг, донецьк, луганськ...
Шо там нагадайте мені росія визнала? Вони півострів у нас відібрали... Дві області майже...
А от за 24 моряка їм таке зроблять....
І так, їм всім плювати на міжнародні домовленості... Тупо нас рать.
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кацапы хотят выполнить решение международного трибунала требуя в своей ноте признать превосходство кацапского трибунала над международным?

Решения международного трибунала выполняются без всяких нот- это если хоть выполнить
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В мене наміри стать мультимільйонером, так щось наміри не збігаються з дійсністю!
Ото і паРаша "намерена", але виконуватиме років 25-ть!
Наївні людои, коли паРаша що небудь виконувала????
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А дубина может может быть разной.. Например закрыть проход судов через Босфор или Дарданеллы военным кораблям раши за невыполнение решения трибунала по морскому праву
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никто не пойдет из-за Украины на подобное. даже на такую мелочь, как не возвращать в ПАСЕ не решились, а ты замахнулся на такое. эрдоган у ***** С-400 покупает, а ты Босфор, Босфор.
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Лавров - это терорист как и путин!!!!
Просите Америку пусть поможет- только Американский язык понятен кремлевским придур...ам!!! Как в Сирии. Да и последняя гибель подводной лодки с "ГероямиГРУ" уверен не без помощи Америки.
А разговаривать с Лавровым - бред !! Все равно ,что дро...чить в одиночестве!!!
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паРаша вертиться как уж под вилами. ***** хочет повсить на нас вину за зхвает наших морков, что бы потом нас осудить в том же международном трибунале. Пусть возвращают без всяких нот и ультиматумов.
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ведь ноты можно по разному понимать и трактовать....моряки не преступники и Крым-это Украина
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касабские ноты нужно понимать однозначно, без иллюзий.
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где он увидел эти намерения? видимо принял какое-то стимулирующее воображение вещество.
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Мы знаем цену их "намерениям", когда освободят тогда будет о чем говорить.
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до виборів осталось 17 днів думаю в цей проміжок часу кремль має
відпустити українських моряків. медведчук може 1-2 % заробить на цьому
але це вже від україни не залежить. за авантюри мародера все одно треба платити.
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"мысли" о ниочём ...или БРЕД сумашедшего ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ намерена выполнить решение Международного трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов
 
 
 
 
 
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