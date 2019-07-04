 Актуального Таможенного кодекса в Украине сегодня нет, его надо писать, - Нефьодов

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, который выиграл конкурс на должность главы Государственной таможенной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.



"Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать. Во-первых, действующий далек от европейских норм. Во-вторых, в нем есть куча нежизнеспособных вещей. Таможенный кодекс позволяет растаможивать что угодно. Это порождает нездоровую конкуренцию среди таможен... То, что любой товар любого типа можно провезти и растаможить где угодно – это неправильная концепция. Правильная концепция – централизовать опыт и инфраструктуру по типам товаров. На одной таможни границу будут пересекать одежда и ткани. Там будет лаборатория, которая будет проверять их качество. На другую будут ехать фрукты и овощи", – сказал Нефьодов.

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"Сейчас у нас 26 таможен. Это избыточное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть", – сказал Нефьодов.



Чиновник также сообщил, что сейчас в Украине 10,3 тыс. сотрудников таможен.



"Я против увеличения количества госслужащих. Как либерал, я только за их сокращение, но сокращать сейчас можно, только учитывая административные функции. Просто так сократить 2 тыс. человек невозможно. Однако в контексте объединения таможен это реально. На таможнях, особенно там, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата", – рассказал замминистра.

Действующая редакция Таможенного кодекса Украины была принята в марте 2012 года.