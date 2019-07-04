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 Актуального Таможенного кодекса в Украине сегодня нет, его надо писать, - Нефьодов

Действующий Таможенный кодекс Украины далек от европейских норм.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, который выиграл конкурс на должность главы Государственной таможенной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать. Во-первых, действующий далек от европейских норм. Во-вторых, в нем есть куча нежизнеспособных вещей. Таможенный кодекс позволяет растаможивать что угодно. Это порождает нездоровую конкуренцию среди таможен... То, что любой товар любого типа можно провезти и растаможить где угодно – это неправильная концепция. Правильная концепция – централизовать опыт и инфраструктуру по типам товаров. На одной таможни границу будут пересекать одежда и ткани. Там будет лаборатория, которая будет проверять их качество. На другую будут ехать фрукты и овощи", – сказал Нефьодов.

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"Сейчас у нас 26 таможен. Это избыточное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть", – сказал Нефьодов.

Чиновник также сообщил, что сейчас в Украине 10,3 тыс. сотрудников таможен.

"Я против увеличения количества госслужащих. Как либерал, я только за их сокращение, но сокращать сейчас можно, только учитывая административные функции. Просто так сократить 2 тыс. человек невозможно. Однако в контексте объединения таможен это реально. На таможнях, особенно там, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата", – рассказал замминистра. 

Действующая редакция Таможенного кодекса Украины была принята в марте 2012 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3135600
 
 
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Так вот оно что! Кодекса то не было. поэтому был контрабас на 5-7 миллиардов Евро в год......Ясное дело.
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Потрібно переписувати вся кодекси, тому що вони написані на вигоду багатих і щоб було їм вигідно безкарно красти. От лише хто їх буде писати і приймати ці кодекси?
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што это за хипсер? де зеленский их набирает? в ночном клубе на дискотеке? Актуального Таможенного кодекса в Украине сегодня нет, его надо писать, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 960
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Нє, це якраз толковий чувак зі старої команди. Його не Зе назначав, він по конкурсу пройшов, а конкурс оголосили ще до виборів.

Нефьодову великий-превеликий респект за те, що своїм ПроЗорро прижав яйця тендерній мафії.
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От ты тормоз! Нефёдов создавал систему Прозорро! Хотя тебе, чукче мокшанскому, сие не може быть ведомо!
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От реально, у нас в кожній області є митниця. Нафіга митниця, наприклад, в Черкаській чи Дніпропетровській областях, якщо там немає кордонів???
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??? Груз проходит границу под пломбами с припиской к таможенному посту в городе растаможки.
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С шести таможен проще собирать мзду...чем с двадцати шести..... при этом сумма мзды не уменьшится....ведь импорта меньше не станет....
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Та делайте уже всего ОДНУ таможню....в Украинском доме...в Киеве....это будет самый оптимальный вариант..... Актуального Таможенного кодекса в Украине сегодня нет, его надо писать, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9128
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктуального Таможенного кодекса в Украине сегодня нет, его надо писать, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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