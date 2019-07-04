 Визит Зеленского в Канаду прошел очень позитивно. Его неформальный подход способствует делу, - посол Ващук

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Визит прошел очень позитивно. Реакция как участников министерской конференции во вторник, так и широкой публики в среду была очень положительной на те месседжи, которые он высказал, а именно: четкие инвестиционные сигналы, поддержка конкретных канадских проектов, которые уже осуществляются или будут осуществляться в ближайшем будущем", - сказал Ващук.

По его убеждению, во время визита удалось перейти "от разговора только о теории до воплощения реальных возможностей".

"Думаю, он смог донести до публики то, что хотел и реакция аудитории это показала", - отметил посол.

По его словам, более неформальный подход к ведению дел президента Владимира Зеленского в сравнении с Петром Порошенко "в канадском контексте работает".

"В канадском контексте более неформальный подход способствует делу. Большая доступность, четкое, короткое, с определенной дозой юмора выступление - работает", - отметил дипломат.

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Однако он добавил, что общий посыл о необходимости усиления Украины у обоих глав государств был совместным.

"Каждый человек имеет свой стиль и Зеленский продемонстрировал чуть более неформальный подход и другую форму передачи ключевых месседжей, но основной смысл, что надо усиливать Украину экономически и военно подобно у обоих президентов", - подытожил Ващук.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду завершил трехдневный визит в Канаду, в рамках которого провел ряд двух - и многосторонних встреч, в том числе пообщавшись с руководителями украинских организаций Канады.