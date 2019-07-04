 Возле Станицы Луганской горит заминированный лес, один человек получил контузию и ранение руки, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована", - сказано в сообщении.
Сообщается, что во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности.
По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлены 110 чел. и 25 ед. техники, из них от ГСЧС 86 чел. л/с и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек. и 3 ед. техники.
"то, что сейчас происходит на Донбассе, готовилось лимоновцами, сторонниками А.Дугина с 2000 года..
Сам из интереса посещал собрания анииукраинского подполья...
СБУ бездействовала, получая все доказательства на руки...
С горьким сожалением пришлось констатировать, что люди организовавшие эти подпольные проимпериалистические сборища призывали к установлению власти москвы на территории Украины не человеческими методами, которые в 21м веке казались мифическими...
Однако, события весны 14 года показало: НКВД вернулось на мою землю..
200 Краматорчан пропало без вести!
Захоронено и ждёт идентификации 86 неопознанных трупов!!!
Это результат пребывания в Краматорске "ополчения"!!!
В Славянске картина ещё печальнее: после освобождения города было доставлено 300 гробов для перезахоронения расстрелянных жителей города, тела которых уложены штабелями в общую яму!!
И сторонникам русского мира нет предела в подлости. Сам сидел на подвале, а когда меня выпустили - выслушал недоумение от ребят из соседнего подъезда ,по поводу того, что меня не расстреляли.. Их я знаю с песочницы..
Сейчас эти парни ходят молча сопя в две дырки и стараются обойти меня десятой дорогой..
По поводу обстрелов ВСУ мирного населения: пол Славянска было превращено в укрепрайон, с артиллерией и прочим... " Ополченцы" окопывались на частных усадьбах, территориях школы.. Посёлок Семёновка вообще был превращён в многоуровневый редут... С которого вёлся огонь по всу."
СБУ, працюйте! Всіх запроданців, колаборантів, манкуртів на цугундер!