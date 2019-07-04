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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1982) Путин (24882) минские соглашения (2597)

 Путин назвал ряд условий для "конструктивного диалога" с Зеленским

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства

Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - считает он.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - заявил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/n3135591
 
 
 Топ комментарии
 
«Мир увидел настоящего Путина, и это было ужасным зрелищем. В нем есть жестокость, ограниченность разума, порожденная страхом и гневом. Его мировоззрение, искаженное холодной войной и обучением в КГБ, - перекрученное, злопамятное и оборонительное. Ему почти нечего сказать положительного. Путин - пустое место, где должен быть пример лидерства и морали», - цитирует спецкор НСН публикацию британского издания.
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Британские СМИ назвали Путина пустым местом


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Тезисы путина простые до отупления.
Петя плохой,ЗЕля хороший.
Удивительным образом совпадают с тезисами зелеботных.
Причем чем Зеля для путина может быть хорошим это понятно,а вот чем для Зелеботных?
Не понятно.
Отупление у них.
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Про "ЗЕлю" он еще никак не говорил - боится сесть в лужу.
С Петей же прекрасно нашел общий язык - при демонстративной, показной неприязни, все свои хотелки путен удовлетворил.
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Интересная логика.
Если он удовлетворил все свои хотелки то что он тогда хочет от зели и почему он назвал петю недееспособным?
Не выдаете ли вы свои хотелки за действительное?
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От Зеленского он хочет продолжения политики Порошенко, при которой Крым почти ушел с повестки, ОРДЛО заморозились Минскими соглашениями в долгосрочный конфликт по примеру регионов Грузии или Молдовы.
И самое главное - он хочет сохранения той клептократической модели в Украине, при которой страна будет нищей и раздираемая противоречиями.
Что бы Революция достоинства не стала примером на постсоветском пространстве и не угрожала личной власти путина в самой РФ.
Петя реализовал эти хотелки дословно и буквально, но соя это в упор не видит.
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Читаем статью.

"Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами.
Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.

"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - считает он.
Источник: https://censor.net.ua/n3135591
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Чтец, всё как раз наоборот.
Зеленского хйло в упор старается не замечать, даже не поздравил со вступлением в должность.
И на россии всячески раздувают пропагандоны, что в Украине выбрали клоуна, и о чем с ним разговаривать?
И это всё синхронно происходит и в Украине: палубий, порошенко и климкин и вся их камарилья тоже всячески хотят показать, что президент наш - клоун и дебил, а 73% народа - зебилы.
Странно, правда? Прям один в один с рашистскими пропагандонами вещает и наша власть, будто из одного центра.
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Странно.
А тут противоположная информация.
Путин назвал ряд условий для конструктивного диалога с Зеленским.
А вот Петю он назвал неспособным к переговорам.
Не по этой ли причине во всех СМИ начали писать что он коррупционер и вор?
Совпадения бывают редко.
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Вік не переживай так , ця прелюдія тільки для публіки . За Пактом Бєні_Путєна злиття в екстазі зєлєбєні і путєна очікується вже через місяць після виборів . Буде таке собі "вазвращєніє блудной Украіни" до кремлівської стайні .
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та душити рогатих санкціями, ось і все, вони здуваються по трохи ці іскандери кляті... путін-***** є головним під.аром на расії!!!!
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***** для конструктиного диалога пределгает не конструктивные условия.
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Это условия зебобику....раз предлагает значит знает что зебобик на них может пойти....
Порошенко такие условия не предлагались...потому что ***** знало что будет послано сразу и быстро....
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придурок, кто такой товй зебобик, иди проспись. Подобную хрень твой ***** несет с самого начала.
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Информирую....Зебобик...это чувак с ксивой презЕдента....
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нет у нас таких, только в твоей психбольнице.
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Есть....в фонтанах купается...и шаурму кушает.... Путін назвав низку умов для "конструктивного діалогу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 7821
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Не бреши порохоскотиняка, тобі нагадаю лише закон про асобає ардло, який твоя сивохрячина протиснула силоміць, через своїх підарюг з ВРУ. А що протиснув на сьогодні Зеленський? Що скасовано? Що втрачено? Навіть відведення військ в ст. Луганській - справа рук твого мерзотного свинохрячини, яка надомовлялась про все, хіба що не про подарунок всієї України рашистам. Бопутєннападав, поки човен гойдався.
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***** с бобкой хочет сыграть на рояле?😁
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Забил давно знаком с условиями поставленными ему ******.Его слова " не сепаратисты а повстанцы".Монголобогданчик повторил неделю назад все перечисленное ******.Так что забилоидная команда "троянская кобылка".
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путило, как и весь кацапстан, на редкость дебильная отмороженная часть землян... их пора уже или стерилизовать, или заложить программу на самоуничтожение...
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Да подождите трохи. После парламентских вьіборов все будет. И даже больше.
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Не хочет хйло,чтобы их называли сепаратистами, ведь это означает, что они хотят присоединиться к раше, а хйло этого тоже не хочет.
Правильно их называть коллаборационистами.
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Правильно их назвать - промежуточное звено. Какие с ними могут быть переговоры, если они не принимают решения? Они по любой мелочи звонят в Кремль. При этом можно что-то перепутать, недопонять и получится испорченный телефон. Вот поэтому нет смысла вести переговоры с промежуточным звеном, которое не принимает решение, как их не назови.
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главное признание и опускание на один уровень с ними..))))) кирпич, тебя зеля опускает на уровень моторылы..))
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Тут випадок ще складніший бо оперативні команди кремля ідуть по ланцюжку путєн-бєня-богдан-зєлєбєня . Остільки зє може бути реально недоступним , зустріч з Лукашенком наприклад , то хранитилем команд від бєні виступає бодя , який і дає реальні вказівки т.з. "гаранту бєньового вкладу" . Враховуючи людський фактор імовірність помилки досить висока . Хоча тенденція лишається незмінною , плюс до цього - " Застав дурня Богу молитись ...... " .
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Сдавайся - и только после этого будем говорить? Как это по-путински...
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Иди на хрен Пуйло грёбанное, хорошо было бы вас просто уничтожить, а не вести с вами конструктивные диалоги!))))
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Путин назвал ряд условий для "конструктивного диалога" с Зеленским/ у Ивана Петровича Сидорова как хозяина слуги народа Зеленского условие к ***** одно: воскресить 13 000 убитых путинцами украинцев.
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То есть Уйло требует полной КАПИТУЛЯЦИИ для начала ведения "переговоров" с ним.
На кой тогда эти переговоры нужны?
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Невыполнимые условия и ставятся для того чтобы их не выполняли, пора это уже знать как дважды два, очевидно что продвижения вопросов по Донбассу не стоит ожидать, до выборов в ВР уж точно. Но без Крыма и Донбасса у левых комуняк не хватает голосов для получения неплохого контингента в ВР. В Украине идет война с коммунизмом, многие не хотят этого понять.
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***** організував і підтримує війну на Донбасі, то яке моральне право має цей урод щось там вякать та ставить умови. Взагалі розмова з "імператором" можлива тільки коли він буде висіти на Червоній площі вниз головою з захарканою рожею як Мусоліні свого часу. Ця тварюка принесла стільки крові, що розмовляти з нею це неповага до себе.
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Диалога не будет пока Путин не перестанет нарушать права человека в России.
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Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками на Донбассе.(окупант Украины забыл добавить- берите пример с рабсеи,как она вела разговор с соотечественниками в Ичкери )
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У соотечественников семь пятниц на неделе, то у них янукович - легитимный президент, то фе-де-ра-ли-за-ция, потом они независимые. Теперь независимые прут до хунты за едой и деньгами, с миссией подорвать экономику врага. У них постоянно меняются приоритеты, я сам их не понимаю.
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Чекаю від клоуна єдиної правильної відповіді - ху.ло, іди в сраку.
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Ну что ж теперь ждем «реакции» Зеленского на эти «условия»............
И что самое пакостное, что )(уйло ссылается на «обещания в предвыборной(!!!) компании»...........
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Пока Х*йло сам не признает, что Крым, это - Украина, никакого "конструктивного диалога" с ним быть не может.
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пусть ***** ******** Гундяева поучает, птн/ПНХ !
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"Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами." - ***** перекручивает, все знают, что Зеленский сепаратистов называл повстанцами, а если где-то и назвал сепаратистами, то это он шутил, все знают, что он профессиональный шутник.
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