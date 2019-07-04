 Путин назвал ряд условий для "конструктивного диалога" с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.
"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему".
Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.
"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - считает он.
"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - заявил Путин.
Петя плохой,ЗЕля хороший.
Удивительным образом совпадают с тезисами зелеботных.
Причем чем Зеля для путина может быть хорошим это понятно,а вот чем для Зелеботных?
Не понятно.
Отупление у них.
С Петей же прекрасно нашел общий язык - при демонстративной, показной неприязни, все свои хотелки путен удовлетворил.
Если он удовлетворил все свои хотелки то что он тогда хочет от зели и почему он назвал петю недееспособным?
Не выдаете ли вы свои хотелки за действительное?
И самое главное - он хочет сохранения той клептократической модели в Украине, при которой страна будет нищей и раздираемая противоречиями.
Что бы Революция достоинства не стала примером на постсоветском пространстве и не угрожала личной власти путина в самой РФ.
Петя реализовал эти хотелки дословно и буквально, но соя это в упор не видит.
"Путин отметил, что новым украинским властям придется решать проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.
"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами.
Если украинские власти будут выполнять минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.
"Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придется разбираться новому президенту", - считает он.
Источник: https://censor.net.ua/n3135591
Зеленского хйло в упор старается не замечать, даже не поздравил со вступлением в должность.
И на россии всячески раздувают пропагандоны, что в Украине выбрали клоуна, и о чем с ним разговаривать?
И это всё синхронно происходит и в Украине: палубий, порошенко и климкин и вся их камарилья тоже всячески хотят показать, что президент наш - клоун и дебил, а 73% народа - зебилы.
Странно, правда? Прям один в один с рашистскими пропагандонами вещает и наша власть, будто из одного центра.
А тут противоположная информация.
Путин назвал ряд условий для конструктивного диалога с Зеленским.
А вот Петю он назвал неспособным к переговорам.
Не по этой ли причине во всех СМИ начали писать что он коррупционер и вор?
Совпадения бывают редко.
Порошенко такие условия не предлагались...потому что ***** знало что будет послано сразу и быстро....
Правильно их называть коллаборационистами.
На кой тогда эти переговоры нужны?
И что самое пакостное, что )(уйло ссылается на «обещания в предвыборной(!!!) компании»...........