 Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Опытного - из ручного противотанкового гранатомета;
- два раза неподалеку от Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;
- дважды окраины Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза в районе населенного пункта Лебединское - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;
- окраине Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:
- пять раз вблизи Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды окраины Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новгородского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 3 июля один оккупант был уничтожен и семеро получили ранения.
С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:
- вблизи населенного пункта Опытное - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Лебединского - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:
- недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм;
- два раза вблизи Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 85 мм;
- окраины Крымского - из миномета калибра 82 мм;
- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 120 мм.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - соссбщили в пресс-центре ОС.
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Одужання пораненим бійцям.