 Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Опытного - из ручного противотанкового гранатомета;

- два раза неподалеку от Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;

- дважды окраины Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза в районе населенного пункта Лебединское - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;

- окраине Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:

- пять раз вблизи Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды окраины Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

- окраины Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новгородского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 3 июля один оккупант был уничтожен и семеро получили ранения.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Опытное - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окраины Лебединского - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

- недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм;

- два раза вблизи Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 85 мм;

- окраины Крымского - из миномета калибра 82 мм;

- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - соссбщили в пресс-центре ОС.



