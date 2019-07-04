EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  1394  17
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7993) ранение (2144) Донбасс (18856) операция Объединенных сил (1365)

 Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб

3 июля вооруженные формирования РФ 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Опытного - из ручного противотанкового гранатомета;
- два раза неподалеку от Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета;
- дважды окраины Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза в районе населенного пункта Лебединское - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;
- окраине Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:

- пять раз вблизи Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды окраины Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новгородского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станица Луганская - это украинский город и находится под контролем усиленных подразделений МВД, - Троян

"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 3 июля один оккупант был уничтожен и семеро получили ранения.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Опытное - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Лебединского - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

- недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм;
- два раза вблизи Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 85 мм;
- окраины Крымского - из миномета калибра 82 мм;
- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - соссбщили в пресс-центре ОС.

Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб 01
Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3135590
 
 
 Топ комментарии
 
Опять путин контроль потерял или наш потерялся в реальности?Какие отводы войск?Какие особые статусы?Да и язык им пофигу - это повод.
 показать весь комментарий
 
Гаряче на фронті...
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Одужання пораненим бійцям.
 показать весь комментарий
 
Що ж... Відмазка про те що сєпари просто борються проти влади Порошенка уже явно не канає....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Що ж... Відмазка про те що сєпари просто борються проти влади Порошенка уже явно не канає....
 показать весь комментарий
 
 
Гаряче на фронті...
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
Одужання пораненим бійцям.
 показать весь комментарий
 
 
Привіт, це точно гарячк, оно біля Зайцевого 5 обстрілів зі122 арти... там точно бій жерсткий був... смерть расії!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Опять путин контроль потерял или наш потерялся в реальности?Какие отводы войск?Какие особые статусы?Да и язык им пофигу - это повод.
 показать весь комментарий
 
 
Желаем нашим раненым защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Враг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 1957
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!!!! Смерть московським рогатим окупантам!!!! Я, все ж такі сподіваюсь, що третя сила, приводе до тями фашистів з мокшанських болот та відправляє їх до дому, у пекло!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Без Байрактаров совсем было бы плохо.
 показать весь комментарий
 
_Ну так как, ЦЕНЗОР, это т. н. террористы или всё таки вражеская армия? С бронёй, РЭБ и артиллерией. Ворог на Донбасі б'є зі 122-мм артилерії, поранено п'ятьох українських воїнів, за добу - 29 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1380
 показать весь комментарий
 
 
Наши так увлеклись подсчётом обстрелов что и в ответ стрелять некогда
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг на Донбассе бьет из 122-мм артиллерии, ранены пятеро украинских воинов, за сутки - 29 обстрелов, - штаб
 
 
 
 
 
 вверх