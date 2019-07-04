 Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "С министром обороны Канады Харджитом Саджаном обсудили взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

В то же время, вопрос безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои.Механизм демократических выборов является ключевым!

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