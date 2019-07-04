 Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Аваков отметил: "С министром обороны Канады Харджитом Саджаном обсудили взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.
В то же время, вопрос безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои.Механизм демократических выборов является ключевым!
Народный фронт всегда были под Беней. Яйценюк - это протеже Кала, Береза который получил 300 кусков баксов вместе с Семенченко и Хомчаком за проваленную операцию в Илловайске, Бе-бе-бе ставленик КАЛА был назначен на пост министра МВД, ещё в феврале 2014.
шо мусору с военным обсуждать?....
та и не важно ето уже - страна разряжается...
Подробности у шапки.
https://www.youtube.com/user/roadcontrol/videos