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Все про:Аваков (2827) Саджан Харджит (50)

 Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии

Глава МВД Арсен Аваков провел встречу с министром обороны Канады Саджаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "С министром обороны Канады Харджитом Саджаном обсудили взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

В то же время, вопрос безопасности это не только линия разграничения, а и общественные настрои.Механизм демократических выборов является ключевым!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадская поддержка Украины непреклонна, - министр обороны Канады Саджан

Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135589
 
 
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Что там делает Сабаков - шестерка КАЛАмойского?
Народный фронт всегда были под Беней. Яйценюк - это протеже Кала, Береза который получил 300 кусков баксов вместе с Семенченко и Хомчаком за проваленную операцию в Илловайске, Бе-бе-бе ставленик КАЛА был назначен на пост министра МВД, ещё в феврале 2014.
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аваков мусор - Саджан министр обороны Канады
шо мусору с военным обсуждать?....
та и не важно ето уже - страна разряжается...
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Кста, Сабаков - ничего против Чмария не имел. Так как Чмарий -это человек Сабакова.
Подробности у шапки.
https://www.youtube.com/user/roadcontrol/videos
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии
 
 
 
 
 
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