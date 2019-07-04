 Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков

Об этом во время презентации концепции Офиса президента Украины в Украинском доме рассказал архитектор Иван Юнаков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Если будет нормальное финансирование, то это (реконструкцию, - ред.) возможно сделать за 6-9 месяцев. Например, новый железнодорожный вокзал построили за 8 месяцев. Если будет поставлена задача, то это вполне возможно. Все зависит от финансирования и политической воли", - сказал Юнаков.

По словам архитектора, конкурс на разработку концепции Офиса не проводился, поскольку автор проекта "Київпроект" передал авторские права другому проектному институту.

"Мы сейчас работаем над задачей. Конкретно моя работа - подготовка технического задания на будущее проектирование. То есть, я занимаюсь планировочной структурой будущего Офиса Президента, разрабатываю количество департаментов, количество директоратов, кабинетов, чтобы все люди, которые сейчас работают в старой администрации, переехали в новый Офис Президента", - сказал Юнаков.

Архитектор отметил, что Офис должен быть просторный, открытый, все департаменты, которые сейчас разбросаны на четырех этажах, будут на одном этаже.

По его словам, Зеленский согласовал концепцию нового Офиса, "но планировочное решение изменилось и показывать мы не можем все детали по ряду причин - это стратегический объект".

Юнаков уточнил, что работы по реконструкции, исходя из расценок по Минрегиону, будут стоить около 300 млн грн. "Но это все зависит от того, какое будет техническое оснащение", - отметил архитектор.

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