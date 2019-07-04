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 Общество
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Все про:архитектура (118) Зеленский (1982)

 Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков

При наличии должного финансирования на реконструкцию Украинского дома под Офис президента можно провести в течение 6-9 месяцев.

 Об этом во время презентации концепции Офиса президента Украины в Украинском доме рассказал архитектор Иван Юнаков, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Если будет нормальное финансирование, то это (реконструкцию, - ред.) возможно сделать за 6-9 месяцев. Например, новый железнодорожный вокзал построили за 8 месяцев. Если будет поставлена задача, то это вполне возможно. Все зависит от финансирования и политической воли", - сказал Юнаков.

По словам архитектора, конкурс на разработку концепции Офиса не проводился, поскольку автор проекта "Київпроект" передал авторские права другому проектному институту.

"Мы сейчас работаем над задачей. Конкретно моя работа - подготовка технического задания на будущее проектирование. То есть, я занимаюсь планировочной структурой будущего Офиса Президента, разрабатываю количество департаментов, количество директоратов, кабинетов, чтобы все люди, которые сейчас работают в старой администрации, переехали в новый Офис Президента", - сказал Юнаков.

Архитектор отметил, что Офис должен быть просторный, открытый, все департаменты, которые сейчас разбросаны на четырех этажах, будут на одном этаже.

По его словам, Зеленский согласовал концепцию нового Офиса, "но планировочное решение изменилось и показывать мы не можем все детали по ряду причин - это стратегический объект".

Юнаков уточнил, что работы по реконструкции, исходя из расценок по Минрегиону, будут стоить около 300 млн грн. "Но это все зависит от того, какое будет техническое оснащение", - отметил архитектор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135588
 
 
 Топ комментарии
 
Суммируем: правительство ненавистных барыг построило для народа железную дорогу в Борисполь. Народная власть рубахи-парня Голобородьку строит для себя новую резиденцию, дабы очередному Майдану было трудно до них добраться.
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это архиважно и необходимо для имитации игры на рояле.. селфи с шаурмой... ах да, для "первым делом подпишу закон об импичменте"(с) брехливый шмаркля Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков - Цензор.НЕТ 5032
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п.с. А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь...(с)
ржака в том, что вазелин понимает: это не сделает его работу эффективной, но позволит полгода вешать лапшу зебилам, обещая "вот как переедем, и всё - зп по 4000 баксов, пенсии по 5000 баксов, инвесторы толпами повалят, а расеяне сбегут из Крыма и Донбасса.. сами!" Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков - Цензор.НЕТ 4691
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Совет форумчанПравила форума
 
офис вообще нужно делать на передовой, чтобы не забывали. и раду туда же
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Перенести Жилой Офис Президента Украиньі, в станицу Луганскую...
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это архиважно и необходимо для имитации игры на рояле.. селфи с шаурмой... ах да, для "первым делом подпишу закон об импичменте"(с) брехливый шмаркля
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п.с. А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь...(с)
ржака в том, что вазелин понимает: это не сделает его работу эффективной, но позволит полгода вешать лапшу зебилам, обещая "вот как переедем, и всё - зп по 4000 баксов, пенсии по 5000 баксов, инвесторы толпами повалят, а расеяне сбегут из Крыма и Донбасса.. сами!" Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков - Цензор.НЕТ 4691
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А в Канаде он талдычит - новое правительство... новая рада...
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Він їх смішив, вони вибрали його по приколу, посмішка так і лишилися назавжди

Реконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков - Цензор.НЕТ 111
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Суммируем: правительство ненавистных барыг построило для народа железную дорогу в Борисполь. Народная власть рубахи-парня Голобородьку строит для себя новую резиденцию, дабы очередному Майдану было трудно до них добраться.
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Оказывается, в «самой бедной стране Европы» (доведенной до этого состояния Порошенком), главная проблема - это переселение Президента Зеленского.
Цена вопроса - 380 миллионов долларов...
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Просвети, учитель. В чём мои утверждения ошибочны ?
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300 миллионов даже на хлеб не надо намазывать, т.к. сразу загружаются в сраку...
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Инсайдик.
Москва настаивает на немедленном освобождении Вышинского.
Шаурмен Слуга урода просит подождать до выборов 22 июля, но Москва угрожает.
Сошлись на 15 июля.
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Просто скажет то не я, то суд решил по Вышинскому, а своих я просил отдать ну вот не отдают, что я могу ещё?
Продажный импотент с 21 июля еще и со своим карманным парламентом. Стране пиндец.
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Бене срочно нужны бабки - отдать Хозяевам. Зе даже сумму озвучил во время канадского визита: 10 лярдов.
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Талантливые бизнесмены, однако ! Такая чуйка и хватка простым людям и не снилась.
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101-я рассказка.Пока одни провалы. Но есть и высшее достижение-поцелуй лысого в лысину в затяжном прыжке.
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"Зеленский согласовал концепцию нового Офиса, "но планировочное решение изменилось и показывать мы не можем все детали по ряду причин - это стратегический объект"
....
Опять соврал!!!! А как же стеклянный open space?
Зеро врал, врет и будет врать = партия виртуального велосипеда
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Wizzair cancelling it's planned office opening in Ukraine in response to Zelensky's service to Kolomoisky.
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а за пять лет там можна мавзолей коломойского построить....
може растянуть строительство - и как бы так с прохладцей?
не под каждого дурня нужно кидаться с мастерком и цементом....
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никогда никто на официальном уровне, не скажет вовану,
шо он тупой мудак... - и ето совсем не значит шо он не.
не говорят же ***** в пику, шо он *****? - и ето тоже совсем не значит шо он не.

но шо думают - ето точно!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРеконструкцию Украинского дома под офис президента можно провести за 6-9 месяцев, - архитектор Юнаков
 
 
 
 
 
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