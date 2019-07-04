EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Технологии
  788  60
Все про:Facebook (279) социальные сети (480)

 В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения

3 июля, в работе социальной сети Facebook произошел сбой, из-за которого у пользователей не открывается большая часть изображений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, согласно данным сервиса, самые серьезные сбои в работе социальной сети наблюдаются в США и Западной Европе.

Однако в Украине пользователи Facebook также жалуются на перебои в его работе. Вместо картинок отображаются белые пустые квадраты, в которых можно прочитать описание фотографии, но не увидеть ее.

"Фото профиля. На данном изображении может находиться…", - могут прочесть пользователи описание изображения.

Также в приложении Messenger не открываются изображения, которые пользователи отправляют друг другу.

По состоянию на 00:20 сбой не перестает отображаться у многих пользователей социальной сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости

Источник: https://censor.net.ua/n3135587
 
 
 Топ комментарии
 
(с)З прес-конференції в Канаді вчора: «Я поважаю пана Трюдо, бо вiн такий самий позасистемних, як і я».Коли перекладач дійшов до цих слів, Трюдо з подивом подивився з висоти своїх метр дев'яносто на співрозмовника, як на щось огидне.Ось яке примітивне розуміння у Володимира Олександровича про політичну позасистемність.По-перше, Трюдо ніколи не обсирав свою Канаду і не грав фалосом на роялі.А по-друге, Джастін П'єр Джеймс Трюдо - канадський політик, прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Старший син п'ятнадцятого прем'єр-міністра Канади П'єра Еліота Трюдо.Тому, вазелин, не плутайте те, чим ви грали на роялі, з пальцем. В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 2974
 показать весь комментарий
 
Кстати, а все ЗЕбилы помнят те страшные времена, когда Барыга каждые 2-3 месяца участвовал в передачи армии 100-200 единиц техники. Сейчас, когда коррупция побеждена, такие передачи должны быть не реже чем раз в месяц, ведь деньги теперь уже никто не ворует? Или я что-то не так понимаю? В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 5015
 показать весь комментарий
 
семок нигде не купить, кокаин плохого качества, негры кругом, все говорят не на русскам, "сватов" не показывают, Эйфелева башня ржавая...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
(с)З прес-конференції в Канаді вчора: «Я поважаю пана Трюдо, бо вiн такий самий позасистемних, як і я».Коли перекладач дійшов до цих слів, Трюдо з подивом подивився з висоти своїх метр дев'яносто на співрозмовника, як на щось огидне.Ось яке примітивне розуміння у Володимира Олександровича про політичну позасистемність.По-перше, Трюдо ніколи не обсирав свою Канаду і не грав фалосом на роялі.А по-друге, Джастін П'єр Джеймс Трюдо - канадський політик, прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Старший син п'ятнадцятого прем'єр-міністра Канади П'єра Еліота Трюдо.Тому, вазелин, не плутайте те, чим ви грали на роялі, з пальцем.
 показать весь комментарий
 
 
главное, что он чей то там старший сын.. это характеризует его как то по особому..
 показать весь комментарий
 
зебилам не понять значение "репутация"... и роль П'єра Еліота Трюдо в становлении законодательной власти Канады.
 показать весь комментарий
 
 
дешевий «пробнік» порноактрисы которая дает во всех позах.

В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 8785
 показать весь комментарий
 
 
для зебилов, из-за их тупизны и отсутствия образования - "чей то там старший сын".
для канадцев:

Жозеф Филипп Пьер Ив Эллио́тт Трюдо́ - канадский политик, пятнадцатый премьер-министр Канады в 1968-1979 и 1980-1984 годах. Перенёс центр законодательной власти из британского парламента в Палату общин в Оттаве, сделав таким образом Канаду полностью самостоятельной и независимой от бывшей метрополии.
Он приложил огромные усилия для изменения нашего общества и формирования национального характера канадцев. Благодаря Трюдо мы получили настоящее признание на международной арене, сопоставимое с нашими размерами и силой. Куда бы он ни ехал с визитом, он давал нам повод гордиться тем, что мы - канадцы.
Трюдо является одним из самых известных политиков в истории страны, его называют «отцом современной Канады». Считается самым популярным человеком Канады в XX столетии.
 показать весь комментарий
 
1968.. а какое отношение это имеет к Зеленскому? Ты ж цепочку выстроил Зеленский - Трюдо - старший сын 1968.. а дед Трюдо кто был?
 показать весь комментарий
 
То стецьки за зарплатою сайт положили.
 показать весь комментарий
 
 
То все Порошенко! Як можна було не здогадатися, ЗЕбіл?
 показать весь комментарий
 
 
Ну так ваші свинарчуки ніяк не нажруться. Що дивного?
 показать весь комментарий
 
Кстати, а все ЗЕбилы помнят те страшные времена, когда Барыга каждые 2-3 месяца участвовал в передачи армии 100-200 единиц техники. Сейчас, когда коррупция побеждена, такие передачи должны быть не реже чем раз в месяц, ведь деньги теперь уже никто не ворует? Или я что-то не так понимаю? В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 5015
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та згинь вже наволочь і не тринди: хто кому передавав кошти, електроенергію, воду, газ тощо. Запіпчили імбецили.
 показать весь комментарий
 
Усе украл Порох, шо ні панятна ааххаахах))))

Так не треба ж, так?
Барига стільки напередавав для "піару", що тепер там надлишок, будуть розпродувать
 показать весь комментарий
 
 
А у тебе справка є? Надлишки згоріли в 4 пожежах складів.
 показать весь комментарий
 
Схоже параду цього року не буде на День Незалежності.

проросійська новообрана влада ЗЕбілів цього не допустить, це можно було очікувати. Покидькі воші

В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 3235
 показать весь комментарий
 
 
Так ви, пєтькоботи, вже пройшлис парадом імбецилівь. Згиньте і не відсвічуйте.
 показать весь комментарий
 
 
Так для ЗЕбілів фінал Ліги сміху. Який парад. І новий сезон Сватів ... В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 5488

А може і буде. Спільний із ******, агов, ЗЕбіл рускій?
 показать весь комментарий
 
Що ти, цуцик, будеш робити тут за два тижні? Платити не будуть. А твоя неперевершена інтелектуальність, поза межами свідомості, викликає тільки здоровий регіт.
 показать весь комментарий
 
Жена утром будет муже:"Вася вставай.Не Нет,Весь вставай!"
 показать весь комментарий
 
чого ж ти не смердів коли в серпні 2018 там залишилось 1,995 млрд ?
 показать весь комментарий
 
Це саме те, про що ви подумали. Це ЗеЛенка . І якщо вона, чи її захисники думали, що буде інакше, помилялись. Ми будемо прискіпливо припарувати цих жабинят. Так само, як вони копирсались стільки років в чужій білизні.

В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 7815
 показать весь комментарий
 
 
Налякав їжаків голою сракою. Що там твій обісраній пецюня, вже весь "лехторат" розгубив? І андруша Полтава вже не допомога?
 показать весь комментарий
 
семок нигде не купить, кокаин плохого качества, негры кругом, все говорят не на русскам, "сватов" не показывают, Эйфелева башня ржавая...
 показать весь комментарий
 
 
Добре, хоч сепарша копита зарізала, як їхати.

В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 2443
 показать весь комментарий
 
я на Цензоре не всегда могу смотреть изображения,
шо форрумчане постят,
хотя комментами ниже понятно, шо остальные их видят....
 показать весь комментарий
 
 
ad block-и adguard-ы антирекламщики поотключай если есть
 показать весь комментарий
 
Есть эта хрень java se development 12 ? Некоторые вэб страници используют
 показать весь комментарий
 
спасибо за понимание, но давай уже закончим решать ету проблему?
если я не увижу пару картинок с ресурсов к которым у меня закрыт доступ как забугорному?
то я ето легко перекашляю...
 показать весь комментарий
 
 
это фоточки из вконтактика/одноглазников**********. Их видят те, кто сидят за tor/vpn/proxy
 показать весь комментарий
 
 
ага, чушь, конечно. А также чушь то, что домены совпадают с доменами этих компаний.
 показать весь комментарий
 
>по состоянию на 00:20 сбой не перестает отображаться у многих пользователей
а у меня сбой отображается... )
p.s. при порохе такой куйни не было... ))
Источник: https://censor.net.ua/n313558Ю7
 показать весь комментарий
 
Такая же хрень. Я, как-то пожаловался даже. Мне предложили сменить браузер, на Оперу. Помогло! Правда. я не люблю Оперу.
 показать весь комментарий
 
 
похоже на девелоперский косячек.
коды нужно тестировать во всех, по крайней мере попyлярных браузерах...
 показать весь комментарий
 
почему в украинскую соцсеть не перейти с вопросом чей крым cimbor.net фейсбук это либерастский гадюшник
 показать весь комментарий
 
А нехрен кацапе*долочам лошариками в проводах колупаться.
 показать весь комментарий
 
Московити за допомогою таких човній,як той що затонув,хочуть пошкодити кабелі зв'язку,можливо вже пошкодили.
 показать весь комментарий
 
Мдаа...При Петре Алексеевиче такого не было!!! В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения - Цензор.НЕТ 8347
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения
 
 
 
 
 
 вверх