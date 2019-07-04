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 Политика Украины
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 Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что парламент завершит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу 11 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Говоря о принятом ранее законе о временных следственных комиссиях, где говорится о спецкомиссии по вопросу импичмента президента, Парубий отметил, что закон так и не был подписан президентом.

"Мне необходим любой ответ в ближайшие дни. Потому что, скорее всего, по моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок в Избирательный кодекс... в следующий четверг (11 июля - ред.) утром", - сказал он. Спикер выразил мнение, что ему "удастся собрать голоса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса

"Это будет непросто. Но в тот день мы будем иметь шанс на то, чтобы преодолеть вето, если вето будет наложено... Президент должен выполнить Конституцию и дать свое решение: либо вето, либо мотивированные предложения", - отметил председатель ВР.

Парубий также призвал судей Конституционного суда "не допустить отмены закона о люстрации".

Также читайте: Зеленский просрочил ответ по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3135583
 
 
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Планирую, что Парубий таки предстанет перед судом.
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шо вы там рассматриваете при пустом зале
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Шо там рассматривают
Они в этом пустом зале кворум умудряются найти
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мне вот ещё интересно, - почему он не знает, что делать, если закон не возвращается Президентом в ВР)
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По-моему там нет сроков в которые президент обязан
Петя месяцами не подписывал а то и больше
А тут и недели не прошло
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всё там есть и про сроки и обязанности) было бы желание+голоса)
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Петя так и не подписал 100 процентное гарантирование вкладов Приватбанка, а кричал: Только проголосуйте, подпишу сразу же!
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Не забудьте все что вы сейчас там напринимаете взять потом с собой - будет потом чем подтираться
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Могли б просто выставить оптом все 4000 на голосование. Провалить их 28 голосами ( или сколько там в зале) и успокоиться.
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Сомнительно. В последние годы ВР работает уж очень парубиёво.
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Когда антимайдан победил на выборах, планировать можно только очередной Майдан, а точнее хунту!
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
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Всех зазебилов, зебилов и подзебильников - на стадион!
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планирует?
дельтапланерист чы просто снюхался с зелёными? Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий - Цензор.НЕТ 7296
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Що воно там сказало? Розгляд? Три - за, півтора - проти. Це такий розгляд Закону? Вас там по списку 450 дематюкаємих уродів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПланирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий
 
 
 
 
 
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