 Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Говоря о принятом ранее законе о временных следственных комиссиях, где говорится о спецкомиссии по вопросу импичмента президента, Парубий отметил, что закон так и не был подписан президентом.
"Мне необходим любой ответ в ближайшие дни. Потому что, скорее всего, по моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок в Избирательный кодекс... в следующий четверг (11 июля - ред.) утром", - сказал он. Спикер выразил мнение, что ему "удастся собрать голоса".
"Это будет непросто. Но в тот день мы будем иметь шанс на то, чтобы преодолеть вето, если вето будет наложено... Президент должен выполнить Конституцию и дать свое решение: либо вето, либо мотивированные предложения", - отметил председатель ВР.
Парубий также призвал судей Конституционного суда "не допустить отмены закона о люстрации".
Они в этом пустом зале кворум умудряются найти
Петя месяцами не подписывал а то и больше
А тут и недели не прошло
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
дельтапланерист чы просто снюхался с зелёными?