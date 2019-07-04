 Планирую, что Рада завершит рассмотрение поправок в Избирательный кодекс 11 июля, - Парубий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Говоря о принятом ранее законе о временных следственных комиссиях, где говорится о спецкомиссии по вопросу импичмента президента, Парубий отметил, что закон так и не был подписан президентом.

"Мне необходим любой ответ в ближайшие дни. Потому что, скорее всего, по моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок в Избирательный кодекс... в следующий четверг (11 июля - ред.) утром", - сказал он. Спикер выразил мнение, что ему "удастся собрать голоса".

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"Это будет непросто. Но в тот день мы будем иметь шанс на то, чтобы преодолеть вето, если вето будет наложено... Президент должен выполнить Конституцию и дать свое решение: либо вето, либо мотивированные предложения", - отметил председатель ВР.

Парубий также призвал судей Конституционного суда "не допустить отмены закона о люстрации".

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