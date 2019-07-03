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 Политика Украины
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Все про:суд (22265) Харьков (4345) Штепа (129)

 Заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы снова не состоялось из-за отсутствия обвиняемой

Орджоникидзевский райсуд Харькова вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заседание не состоялось. Со слов адвокатов обвиняемой, у нее возникли проблемы с машиной по дороге из Славянска в Харьков. Она приехала почти сразу после того, как суд, прождав ее несколько часов, решил перенести заседание на 30 августа", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

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Напоминаем, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

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В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

22 января 2018 г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила. 28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Это был девятый отвод состава суда по делу.

В итоге в Октябрьском районном суде Харькова не осталось судей уголовной специализации для повторного перераспределения дела Штепы.

1 июня коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Н.Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

Теперь дело экс-руководительницы Славянска, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, рассматривают с начала. Предварительное заседание в Орджоникидзевском суде по разным причинам, среди которых занятость адвокатов и болезнь Нели Штепы, откладывают уже около года.

Также смотрите: "Меня били, обещали расстрелять. Трижды был трибунал. Здесь - в тюрьме, я счастлива", - экс-мэр Славянска в зале суда. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3135581
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский,Скотина!Что за судейское шапито ты создал за ПЯТЬ лет!?Тебя расстрелять за это мало!Гнида!
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штепа непотопляемая, от кого надо было к Титанику привязать - никода бы не утонул...
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Тут в одном комменте какой-то зебил заявил, что Зельцман за месяц сделал больше, чем Петя за 5 лет. Так что хватит тут про пять лет беспредела рассказывать, Вован уже все исправил.
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Зеленский,Скотина!Что за судейское шапито ты создал за ПЯТЬ лет!?Тебя расстрелять за это мало!Гнида!
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Тут в одном комменте какой-то зебил заявил, что Зельцман за месяц сделал больше, чем Петя за 5 лет. Так что хватит тут про пять лет беспредела рассказывать, Вован уже все исправил.
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Детский лепет.петя "издит о реванше,а мэра города,которая поддерживала сепаров НА ВИДЕО,не тронул.Пять лет делал вид,что её судит,а потом отпустил.(Со Славянска началась война!)А потом "издит о реванше...
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Да пусть "издит что хочет, он уже никто. Все, нет Пети. Пускай Вова работает, реформирует, сажает.
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Та нет.Так просто нельзя.Желательно спросить с пети,почему предатели годами не сажались.Будем надеяться на перемены.А там уж как получится.
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Не сажались, потому что он барыга, кровавый кондитер и мародер. На перемены надейтесь, уже есть перемены.
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Этот Зелёный подлец ещё и 5 стратегических складов боеприпасов в утиль спустил.
Да, и в штаны уважаемому Петру Алексеевичу - тоже он накладывает втихаря, видимо...
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Так, товарищ, изначальный коммент был как раз о том, что это Петя кому-то там наложил, так что не передергивайте. Поэтому, повторюсь, Петя уже пустое место, а вы продолжаете его вспоминать по каждому поводу.
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петя пока не пустое место(к сожалению).У него пока есть свой генпрокурор и своя Верховная Рада.Поэтому-пока подождём.
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У юлі так не ламалась інвалідна коляска як у штепи і кернеса машини.
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штепа непотопляемая, от кого надо было к Титанику привязать - никода бы не утонул...
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У Маріїнському парку перед виборами почалося паломництво до покровительки і богині депутатів Жабі.Щось розмовляють з нею,гладят,цілують,гроші в пелку совають і все шось просять.Нижче список,кого там уже бачили
Заседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы снова не состоялось из-за отсутствия обвиняемой - Цензор.НЕТ 2991
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Та выделите этой тьотке пару лотков на рынке, и она от нас от всех благополучно от'ипьоцца!)
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Месяца 3-4 назад, я публиковал тут отрывки из обширного интервью небезызвестного Таруты, который тогда был губернатором Донецкой области. Там он прямо говорит о том, что сам, лично, приказал(!!!) Штепе сотрудничать с боевиками Стрелкова! Дабы отвести смертельную угрозу от детей Штепы и её самой. Врал Тарута? А если не врал? В смысле- когда он не врал? Когда приказывал? Или когда интервью давал?
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"ушла на базу" - как савченко
зебильный реванш в всей красе
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Цирк продовжується. Займайте гарні місця і не забудьте взяти побільше попкорму. А якщо серйозно, то нервів не вистачає на все це дійство... Коли це все закінчиться? Невже треба знову починати майдан? Це якесь знущання зі здорового глузду, аж ганебно читати все це. Це якийсь сюрт...
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слово бандерша наконец то обрело зримый совокупный образ...
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Из-за этой твари и суки фактически война началась и погибли потом сотни. тысячи людей, а "суд" наверняка специально и за хорошее вознаграждение по сути от кремлевских убийц сопли разводит годами, вместо того,чтобы дать ей лет 15 с конфискацией и без права на обжалование.
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Непонятно как может существовать государство ,если государство не уничтожает своих врагов? Не власть ,а именно государство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание суда по делу экс-мэра Славянска Штепы снова не состоялось из-за отсутствия обвиняемой
 
 
 
 
 
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